Perşembe fırtınası

Piyasalar açısından perşembe günü hareketli geçecek. İçeride, Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Dışarıda, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) toplantısı ve ABD enflasyonu önemli olacak.

Merkez’in temmuz ve ağustos aylarındaki görüşlerinin aksine, geçen haftaki büyüme ve enflasyon verileri tüketim harcamalarının güçlü olduğunu gösterdi. Cuma günkü yazımda, ‘‘Merkez’in iradesinin sorgulanması anlamsızdır. Enflasyon konusunda risk görülürse gereken yapılır. Martta bunu gördük’’ ifadelerini kullandım. Başkan Karahan cuma günü Bloomberg’e yaptığı açıklamada, ‘‘Talep koşulları dezenflasyon sürecine destek vermeye devam ediyor. Enflasyon beklentilerinin bozulmasına ve talebin dezenflasyonu sekteye uğratmasına izin vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz.’’ dedi. Kısacası TCMB rahat gözüküyor. Brüt rezervler geçen hafta rekor seviyeye yükseldi. Siyasi tansiyonun daha da artması durumunda, müdahale etmek için yeterince cephane var.

ABD’de cuma günü açıklanan zayıf istihdam raporundan sonra, ‘‘17 Eylül’de 50 baz puan indirim olur mu’’ spekülasyonu başladı. Perşembe günü yayımlanacak enflasyon verisi, durumu açıklığa kavuşturacak. Enflasyon yüksek gelebilir. Bu da 25 baz puanlık indirim anlamına gelir. AMB bu hafta faizi değiştirmeyecek. Bu gelişmeler ve beklentiler, Türkiye ekonomisi için önemli olan EUR/ USD paritesini 1,5 ayın zirvesine taşıdı. Yine bizim için kritik bir gösterge olan brent petrolün fiyatı 1,5 ayın en düşük seviyesine geriledi.