Petrol fiyatını Çin tutuyor

Petrolde fiyat tutunuyor çünkü Çin’in aksiyonları engel oluyor. Yılbaşından beri stoklara bazı günler 600 bin varil ekleme yaptı. Toplam rezerv 1,4 milyar varile yaklaştı. Bu rakam, ülkenin üç aylık ithalatının çok üstünde.

Rus petrolü alımlarında artan riskler nedeniyle, Hintli ithalatçılar ekim ayı için brent petrol fiyatına göre 10 dolar indirim istiyorlar. Ruslar bu iskonto talebini yüksek bularak ekim için bazı kargoları Çin’e yönlendirdiler. Kıyaslama açısından, eylül için indirimler 2–3 dolardı.

Brent petrolün dünkü fiyatı 67 dolardı. Ruslar, Hintlilerin istediklerini verseler rakam 57 dolar olur. Rusya açısından kötü bir senaryo değildir. AB'nin ve İngiltere'nin ekimden itibaren Rus petrolü için uygulayacakları 47,60 dolarlık tavan fiyatın çok üstündedir. Rus petrolü için uygulanan tavan fiyat uzun süredir 60 dolardı. Fiyat savaşları sürerken, arz da artacak. Petrol ihracatçısı ülkeler örgütü (OPEC), üretim kesintilerini azaltıyor. Kartelin sekiz üyesi, ekimde başlamak üzere, günlük 137 bin varil ek üretim kararı aldı. Bu gelişmelerin fiyat üzerinde baskı yaratması, en azından 60 doların denenmesi gerekir. Tabii büyük miktarlı alımlar sonsuza kadar sürmeyebilir.

Türkiye 2024’te 66 milyar dolarlık petrol ve petrol ürünleri ithalatı yaptı. Doğal gazda bir hikâye olsa da, petrol tarafında dışa bağımlılık sürecek. Hem cari denge hem de enflasyon açısından kritik gösterge olan petrol fiyatının, 50-60 dolar bandında kalması fena olmaz.