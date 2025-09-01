  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Atılım MURAT
  4. Mahkeme kararıyla küresel ralli

Mahkeme kararıyla küresel ralli

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Küresel ekonominin daha iyi performans göstereceği senaryoda, emtialar ve emtia üreticisi ülkelerin para birimleri desteklenebilir. Gelişen ülkeler grubuna para akışı hızlanabilir.

Şubat başında gümrük tarifeleri üzerine yazdığım yazıda, ‘‘ABD anayasasına göre başkanın böyle bir gücü bulunmuyor. Alınan kararın dayandığı 1977 yasası, Amerika için milli güvenlik tehlikesi yaratabilecek meseleler için kullanılıyor. Bu yasa, önceden İran ve Kuzey Kore’ye yaptırımlar için kullanıldı. Fentanil ve göçmen konularının, milli güvenliğe yarattığı tehlike tartışmaya açıktır. Yüksek oranlı gümrük tarifelerinin uygulanmayacağını düşünüyorum.’’ ifadelerini kullanmıştım.

Federal Temyiz Mahkemesi cuma akşamı, gümrük vergilerinin büyük çoğunluğunu yasa dışı bularak iptal etti. Hukuki açıdan sürpriz değildir. Karar temyiz için 14 Ekim’e ertelendi. Dava, yüksek mahkemeye gidecek gibi gözüküyor. Vergi mevzusu başka bir yöne evrilebilir. Piyasalar açısından önümüzdeki altı hafta hareketli geçebilir. Gümrük tarifelerinin uygulanmayabileceği spekülâsyonu, büyüme tartışmasını alevlendirebilir.

Küresel ekonominin daha iyi performans göstereceği senaryoda, emtialar ve emtia üreticisi ülkelerin para birimleri desteklenebilir. Türkiye’nin içinde bulunduğu gelişen ülkeler grubuna para akışı hızlanabilir. Vergi duvarının çökmesi, enflasyon baskısını ortadan kaldırır. 17 Eylül’de faizi indirecek olan Fed, sonraki toplantılar için rahatlar. Öte yandan, güçlü büyümenin enflasyonu tutabileceği düşüncesi tahvilleri negatif etkileyebilir. Bu açıdan, ülke ve şirket tahvillerinin fiyatlaması karışık olabilir.     

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İndirim var, rahatlama yok 22 Ağustos 2025
Bahis piyasasından sinyaller 20 Ağustos 2025
Tarihin en iyi yatırımcısı alıyor 18 Ağustos 2025
Yönetim değişirse para politikası 15 Ağustos 2025
Para girişi zayıf 13 Ağustos 2025
ATILIM MURAT YAZDI 11 Ağustos 2025
Çin sekiz aydır altın alıyor 08 Ağustos 2025
Ağustos sakin geçmeyecek 06 Ağustos 2025
Manipülasyon yok 04 Ağustos 2025
İkisi de geri adım atmıyor 01 Ağustos 2025