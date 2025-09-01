Mahkeme kararıyla küresel ralli

Küresel ekonominin daha iyi performans göstereceği senaryoda, emtialar ve emtia üreticisi ülkelerin para birimleri desteklenebilir. Gelişen ülkeler grubuna para akışı hızlanabilir.

Şubat başında gümrük tarifeleri üzerine yazdığım yazıda, ‘‘ABD anayasasına göre başkanın böyle bir gücü bulunmuyor. Alınan kararın dayandığı 1977 yasası, Amerika için milli güvenlik tehlikesi yaratabilecek meseleler için kullanılıyor. Bu yasa, önceden İran ve Kuzey Kore’ye yaptırımlar için kullanıldı. Fentanil ve göçmen konularının, milli güvenliğe yarattığı tehlike tartışmaya açıktır. Yüksek oranlı gümrük tarifelerinin uygulanmayacağını düşünüyorum.’’ ifadelerini kullanmıştım.

Federal Temyiz Mahkemesi cuma akşamı, gümrük vergilerinin büyük çoğunluğunu yasa dışı bularak iptal etti. Hukuki açıdan sürpriz değildir. Karar temyiz için 14 Ekim’e ertelendi. Dava, yüksek mahkemeye gidecek gibi gözüküyor. Vergi mevzusu başka bir yöne evrilebilir. Piyasalar açısından önümüzdeki altı hafta hareketli geçebilir. Gümrük tarifelerinin uygulanmayabileceği spekülâsyonu, büyüme tartışmasını alevlendirebilir.

Küresel ekonominin daha iyi performans göstereceği senaryoda, emtialar ve emtia üreticisi ülkelerin para birimleri desteklenebilir. Türkiye’nin içinde bulunduğu gelişen ülkeler grubuna para akışı hızlanabilir. Vergi duvarının çökmesi, enflasyon baskısını ortadan kaldırır. 17 Eylül’de faizi indirecek olan Fed, sonraki toplantılar için rahatlar. Öte yandan, güçlü büyümenin enflasyonu tutabileceği düşüncesi tahvilleri negatif etkileyebilir. Bu açıdan, ülke ve şirket tahvillerinin fiyatlaması karışık olabilir.