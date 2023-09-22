Festival gibi bir etkinlik

“Herkes”in kameralı bir telefon taşıdığı bu dijital çağda “herkes” fotoğrafçı! Büyük bir gelişim gösteren fotoğraf makinelerinin tarihi çok eski değil, ilk kameraları 19. yüzyılın ortalarında görüyoruz; bense 20. yüzyılın ikinci yarısında, dayımın Fransa’dan getirdiği kutu makine ile fotoğraf çekmeye âşina oldum. O fotoğrafların negatifleri de makinem de hâlâ duruyor. Sonra Rus malı bir Zenith’im oldu ve Nikon D 100’e ve Sony aynasız makinelere kadar daha iyisine ulaşma sevdası büyüyerek devam etti. Dijital fotoğrafçılığa ilk bulaşanlardan birisiyim. Basit makineler hızla DSLR (Digital Single-Lens Reflex) makineler ve aynasız kameralara dönüştü. Değiştirilebilir lensler kullanarak yüksek kaliteli fotoğraflar çekebiliyorduk, ama onları edinebilmek için ciddi paralar ödemek gerekiyordu.

Şimdilerde yalnız cep telefonu kamerasını kullanıyorum. Ama, basılı fotoğrafların olduğu aile albümlerini büyük bir özenler saklıyorum. Fotoğraf çekmeye başladıktan sonra çok fotoğraf dergisi karıştırdım, sevgili Ara Güler’le dostluğumdan çok şey öğrendim. Bana takılır, bir çekime gitmeden önce “ben değil, zaten makine çekiyor, vereyim makineyi git sen çek!” derdi.

Neyse ki böyle bir cüretim olmadı! Fotoğrafçılığın, teknik becerilerin ötesine geçen bir sanat formu olduğunu çoktan öğrenmiştim. (Gerçi Ara, “Ben fotoğrafçı değil, foto muhabiriyim” derdi). İyi bir fotoğrafçı, objektifi sadece çekim yapmak için kullanmakla kalmaz, aynı zamanda Ara Güler gibi bir hikâye anlatır ve bakanlara bir duygu veya düşünce aktarır, diye düşünüyor, öyle kareler yakalamaya çalışıyordum: İyi bir fotoğraf, estetik olarak çarpıcı olmanın yanı sıra derinlik, kompozisyon ve duygu içermeliydi.

Fotoğrafçılık, anları yakalamak, dünyayı keşfetmek ve sanatsal bir ifade bulmak için harika bir araç ve sürekli öğrenme süreci gerektiriyor. Bu sürece destek veren birçok etkinlik yapılıyor. Bunlardan birisi, 5 - 15 Ekim tarihlerinde altıncı kez gerçekleştirilecek olan “212 Photography Istanbul.” Festival gibi bir etkinlik. Fotoğrafın yanı sıra pek çok farklı disipline programında yer veriyor. Bu yılki festival rotasında ziyaretçiler, İstanbul’un her iki yakasında şehrin 20’ye yakın farklı noktasında programı takip edebilecekler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkılarıyla gerçekleşen “Şehrin Festivali” 212 Photography Istanbul, bu sene Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne de dahil olan sergileri ile kapsamını zenginleştirmiş.

İstanbul’un iki yakasına yayılan programın ana mekânları Yapı Kredi Bomontiada, Akaretler, MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, St. Benoît Kilisesi, Taksim Sanat, Institut Français, Müze Gazhane, Yeldeğirmeni Sanat, Moda İskelesi, Kadıköy Meydan, Soho House, Akbank Sanat, İstanbul Kitapçısı, Mutfak Sanatları Akademisi’nin yanı sıra paralel sergilerle birlikte Büyükdere 35, Anna Laudel, Fotoğrafevi, Noks Art Space.

212 Photography Istanbul’un programında bu yıl da mimariden teknolojiye, yayıncılıktan gastronomiye, sinemadan müziğe pek çok disiplinden içeriğe rastlamak mümkün. Bu sene söyleşilerin ana mekânı Soho House’da pek çok sanatçı ve kendi alanında profesyonel isimler, farklı başlıklarda konuşma ve sohbetler gerçekleştirecek.

Programda gastronomi de unutulmamış. Gastronomi başlığı altında bu sene Mutfak Sanatları Akademisi ev sahipliğinde Derya Turgut ile birlikte yemek fotoğrafçılığı üzerine gerçekleşecek atölyeler meraklıları ile buluşacak.

212 Photography Istanbul’u ilkinin gerçekleştirildiği 2018 yılından bu yana takip etmeye çalışıyorum. Etkinlik, fotoğraf ve hareketli görüntüler başta olmak üzere pek çok farklı disiplinde görsel hikâye anlatımındaki yenilikleri keşfetmek için iyi bir fırsat. Farklı coğrafyalardan yetenekleri ve farklı sesleri kültür-sanat izleyicisiyle buluşturan festival, ilk gününden bu yana yenilikçi bir platform olmayı sürdürüyor. Sergilere paralel olarak şehrin farklı lokasyonlarında gerçekleştirilen atölye, film gösterimi, performans, şehir ve sergi turları, sanatçı buluşmalarına mümkün olduğunca katılmaya çalışacağım. Fotoğraf sevdalılarının ayrıntılı bilgiyi www.212photographyistanbul.com adresinden edinmeleri mümkün.