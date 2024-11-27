Fon yöneticisinden bakan olur mu?

ABD’nin hazine bakanı, fon yöneticisi Scott Bessent olacak. Trump, kabinesini profesyonellerden oluşturuyor. Bessent, meşhur yatırımcı George Soros’un bir zamanlar en yakınındaki kişiydi. Soros’un fonunu yönetirken, performansının çok iyi olduğu görülüyor. Daha sonra kendi fonunu kurdu. Soros, destek için Bessent’in fonuna iki milyar dolar yatırdı.

Kendi fonunun, Key Square Capital’ın yıllık getirilerini araştırdım. Pek bir şey çıkmadı. Tabii soru işaretleri oluştu. Çünkü yatırımcılarına iyi kazandıran fonlar, reklam yapmayı severler. Reuters haber ajansı, Bessent’in fonunun getirilerini yayımladı. Fonun sekiz yıllık geçmişinde, yıllık ortalama getiri yüzde 3’ün altında gözüküyor. ABD’de yıllardır süren boğa (yükseliş) piyasası düşünülürse, bu getiri çok zayıf gözüküyor. Zaten Soros da iki sene önce parasını çekmiş. Bessent’in bir fon yöneticisi olarak ne yaptığından ziyade, hazine bakanı olarak ne yapacağı önemli olacak. Trump’ın Fed ile yapacağı savaşı o yönetecek. Fed başkanı Powell’ın görev süresi 2026’nın mayısında doluyor.

Bessent, Fed’in yeni başkanının bugünden açıklanmasını, piyasaların bu kişinin söylediklerine odaklanmasını istiyor. Sıkı maliye politikasını savunması, ABD’nin borç dengesi açısından iyi olabilir. Güçlü dolar istemesine rağmen, Trump’ın zayıf dolar söylemini zaman içinde destekleyebilir. Gümrük tarifelerindeki artışın kademeli olması gerektiğini söylüyor. Tabii Bessent’in bu düşüncesi, Trump’ın dünkü “Kanada ve Meksika’ya ek gümrük tarifesi yüzde 25 olacak” açıklamasıyla çelişiyor. Piyasaları oldukça hareketli günler bekliyor.