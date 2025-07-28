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Mantıksız coşkunluk

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

İnsanlık tarihinin en önemli buluşlarından birisi olan internet, 1994’te dünya piyasalarında bir çılgınlık yarattı. Öyle değerlemeler görüldü ki, dönemin Fed Başkanı Alan Greenspan 1996 yılında ‘‘mantıksız taşkınlık’’ ifadesini kullandı.

Bugün bazı endekslerde de ‘‘irrasyonel coşkunluk’’ gözleniyor. Amerika’nın S&P 500 ve Almanya’nın DAX gibi rekor kıran endekslere geçen hafta Japonya’nın TOPIX endeksi katıldı. Bu fiyatlamaların ülkelerin ekonomik durumlarını ne kadar yansıttıkları tartışılır. ABD ile Çin arasında mayıs başında sağlanan ticaret savaşı ateşkesi, küresel risk iştahı açısından bir kırılma noktası oldu. İki ülke 12 Ağustos’a kadar ateşkesi uzatma konusunda anlaşabilirler. ABD-AB görüşmelerinden de olumlu bir sonuç çıkabilir. Riskli finansal varlıklara bu durumda ilgi devam edebilir.

2024 sonundaki yazılarımda, bu yıl için Avrupa’yı ve Çin’i öne çıkardım. S&P 500 endeksi zirvelerde gezinmesine rağmen, yılbaşından beri dolar bazında getirisi yüzde 9’dur. Alman DAX endeksi bu zaman diliminde yüzde 21 yükseldi. Çinli şirketlerin performanslarını yansıtan borsa yatırım fonları yüzde 27-30 kazandırdılar. ABD’de teknoloji şirketlerinin güçlü performansları çıkarılırsa, S&P 500’ün getirisi yatay oluyor. Yapay zekâ çağının daha başındayız. Bu olguya karşıt bir görüş oluşturulamaz. Yukarıda bahsettiğim, Greenspan’in tarihe geçen uyarısına rağmen, balonun üç yıl daha sürdüğünü belirteyim.

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