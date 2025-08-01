İkisi de geri adım atmıyor

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu reel sektörün sıkıntılarını belirterek; tekstil, mobilya, ayakkabı gibi emek yoğun sektörlerde pandemi döneminde uygulanan kısa çalışma ödeneğinin devreye alınmasını önerdi. TOBB’un, KOBİ’ler için geçen ay başlattığı nefes kredisinin limiti de hemen doldu. Reel sektör, uygulanan sıkı ekonomi politikasından bunaldı.

Merkez Bankası’nın geçen haftaki toplantısından önce, ‘‘İndirim oranının pek önemi yoktur. Çünkü Türk Lirası (TL) cinsi ticari kredilerde uygulanan aylık büyüme sınırlarından dolayı işletmeler finansmana erişemiyorlar. Bu limitler gevşetilmeden, faiz indirimleri finansman maliyetlerine yansımaz.’’ vurgusunu yaptım. Ekonomi yönetimi; enflasyon, cari açık, bütçe açığı gibi makro göstergelerdeki yılsonu tahminlerini tehlikeye atmak istemiyor. Para ve maliye politikaları arasında bir koordinasyon gözleniyor. Dolarizasyon riskine rağmen açıklanan TL mevduatlardaki beklenmedik stopaj artışı, elektrikli araç piyasasına darbe vuracak ÖTV artışı, aynı bakış açısıyla değerlendirilmelidir.

Faiz indirimi konusunda, TCMB ve Fed’e farklı kanallar üzerinden baskı geliyor. Ancak ikisi de direniyor. Enflasyon hedefinden hâlâ uzakta olduklarını söyleyen Fed başkanı Powell’ın siyasi baskıya boyun eğmeyeceğini düşünüyorum. Apolitik bir merkez bankasının ne yapması gerekiyorsa, iki kurum onu yapıyor. Para musluklarının açılmasını isteyenlerin memnuniyetsizliği sürüyor.