Dolar faizi yüzde 1

Borsa endekslerinin rekor kırması, Trump için politikalarını doğrulama anlamına geliyor. Daha agresif bir gümrük tarifesi politikası görebiliriz.

Tarihini bilmesem de, dolar faizini ömrühayatımda bir kez daha sıfır olarak göreceğimi düşünüyorum. Yapay zekâ, hizmet enflasyonunu çökertecek. Sonrasında, robotların kullanacağı bu teknoloji mal enflasyonunu bitirecek. Böyle bir konjonktürde yaşanabilecek bir resesyon, çok yüksek işsizlik oranı ve çok düşük bir enflasyona denk gelecektir. Bu durumda, sıfır faiz politikasına geri dönülecektir.

Bu potansiyel geleceği, koşullar oluşmadan öne çekmek isteyen bir siyasetçi ve onun partizanları var. ABD Başkanı Trump, Fed yönetim kuruluna, ekonomi danışmanı Stephen Miran'ı aday gösterdi. Miran, şimdilik 31 Ocak 2026’ya kadar görev yapacak. Toplantılarda oy hakkına sahip olacak. Fed içinde kimin Trump’a yakın durduğunu raporlayacaktır. Trump faizin yüzde 1’e hemen indirilmesini istediğinden, Miran da bu seviye için bastıracaktır. Waller ve Bowman’ın, temmuz toplantısında faiz indirimi için oy kullandıklarını hatırlatayım. Yarın açıklanacak enflasyon rakamı yüzde 3 civarında gelebilir. Önümüzdeki aylarda bunun üstü de görülebilir. Enflasyon düşmeden yapılacak faiz indirimlerinin ekonomik ve finansal yansımaları olur.

Borsa endekslerinin rekor kırması, Trump için politikalarını doğrulama anlamına geliyor. Tüm kamu hizmetlerini kendi amaçlarına hizmet edecek şekilde eğip bükebilir. Daha agresif bir gümrük tarifesi politikası görebiliriz. İçeride ve dışarıda düşman olarak gördüklerini cezalandırma konusunda sert taktikler izleyebilir.