G20: İklim finansmanı görüşmeleri sonuçlanmalı, süper zenginlere vergi uygulanmalı

Bu yılki G20 bildirisi, küresel liderlerin iklim finansmanı akışlarının kilidini açmaya verdikleri önceliği açıkça vurguluyor. Bildiride, G20 ülkelerinin iklim eyleminin başarısını sağlamak için çok taraflı kalkınma bankalarının finansal mimarisinde bir reform yapılması gerektiği konusunda hemfikir oldukları belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP29’da iklim finansmanı müzakereleri oldukça yavaş bir şekilde devam ederken, G20 Liderler Zirvesi, 18 Kasım Pazartesi oy birliği ile onaylanan nihai bildiriyi yayınladı.

Bu yılki G20 bildirisi, küresel liderlerin iklim finansmanı akışlarının kilidini açmaya verdikleri önceliği açıkça vurguluyor. Bildiride, G20 ülkelerinin iklim eyleminin başarısını sağlamak için çok taraflı kalkınma bankalarının finansal mimarisinde bir reform yapılması gerektiği konusunda hemfikir oldukları belirtiliyor.

Açlık ve yoksullukla mücadele için bir ittifak kurmanın ve süper zenginlerin vergilendirilmesi çağrısında bulunmanın yanı sıra liderler, Bakü'de devam eden zirveden de iklim finansmanı konusunda “olumlu bir sonuç” istediklerini ifade ediyorlar.

Liderler ayrıca güçlendirilmiş çok taraflılığa, Paris Anlaşması'nda belirlenen 1.5 derecelik sıcaklık artışının sınırlandırılmasına bağlılıklarını bir kez daha teyit ettiler.

Bildiri, G20 ülkelerine, fosil yakıtlardan uzaklaşmaları ve yenilenebilir enerjiyi üç katına çıkarmaları çağrısında bulunan COP28 Mutabakatını tavsiye ediyor. Ancak G20 metni, zengin ülkeler, Suudi Arabistan gibi petrol ülkeleri ve ev sahibinin kendisi arasındaki “yıkıcı” diplomasisinin bir sonucu olarak, 2023'te kararlaştırılan 'fosil yakıtlardan uzaklaşma' dilini ilerletmiyor.

Bu arada liderler, Küresel Durum Değerlendirmesi (GST) kararını, Şubat ayına kadar tamamlanması gereken 1.5 derece hedefi doğrultusunda, tüm ekonomi çapında, tüm sera gazlarını içeren ulusal iklim planlarına dahil edeceklerini söylediler.

Küresel finansmanda reform talebi

COP29'da açıklanması beklenen yeni iklim finansmanı hedefi (NCQG) için somut rakamlar verilmemesine rağmen, bildirge iklim finansmanının tüm kaynaklardan hızlı ve önemli ölçüde milyarlardan trilyonlara çıkarılması ihtiyacını kabul ediyor. Belge, iklim sorunlarıyla mücadele eden gelişmekte olan ülkelere fon sağlamak üzere küresel finans kurumlarında ve borç yapılandırmasında reform yapılmasına kapsamlı bir şekilde odaklanıyor.

G20 ayrıca artan oranlı vergilendirme gibi kaynak yaratmaya yönelik yenilikçi mekanizmaların oluşturulmasını da destekliyor.

Bildiri, ultra yüksek net değere sahip bireylerin etkin bir şekilde vergilendirilmesini sağlamak için işbirliğine açıkça atıfta bulunuyor ve yüzde 2'lik bir servet vergisinin yılda 250 milyar doları harekete geçirebileceğine dikkat çekiyor.

Uluslararası İklim ve Politika Merkezi Direktörü Cat Abreu’nün yorumları şöyle: “G20 finans konusunda doğru sinyalleri verdi: Uluslararası finans mimarisinde yapılması gereken reformlara ilişkin görüşmelere anlamlı bir şekilde katılmaya ve COP29'da yeni bir iklim finansmanı taahhüdüne ilişkin müzakerelerin sonuçlarını desteklemeye istekliler. Ancak fosil yakıtlardan uzaklaşmayı hızlandırmak için geçen yıl verdikleri küresel taahhüdü yinelemekte başarısız oldular. Hiçbir finansman bizi 3-4 derece ısınan bir dünyadan kurtaramaz, ki büyük küresel güçler kömür, petrol ve gazı aşamalı olarak terk etme ihtiyacından kaçmaya devam ederse bizi bekleyen de budur.”