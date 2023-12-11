Gastronomi dolu bir hafta geçti 

- Dokuz şehrin en iyi gastronomi mekânları Gault&Millau’da

Ülkemize Gastromasa gibi bir dünya markası kazandıran sevgili Gökmen Sözen, yaptığı çalışmalarda bir diplomat gibi hareket eden ve gastronomi sektörümüzü bir büyükelçi gibi tüm dünyaya tanıtmak için yoğun uğraş veren bir isim. Yıllardır düzenlediği Gastromasa, Türkiye’nin ilk gastronomi diplomasisi etkinliği… Gökmen yurtiçinde, yurtdışında gastronomi dünyasının tanınmış isimleriyle sürekli buluşuyor, toplantılar yapıyor. Hafta içinde birkaç kez konuştuğumuzda onu bir gün Peru’da, bir gün Danimarka’da, bir gün İspanya’da, başka bir gün Antalya’da bulabiliyorum. Gastronomi dünyasının Evliya Çelebi’si de diyebiliriz onun için. Şunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, 20 yılı aşkın süredir Türk gastronomisi için emek veren Gökmen Sözen, ülkemizin gastronomi alanında tüm dünyada en çok bilinen ismi. Sözen, bereketli topraklarında Anadolu’nun köklü geçmişinden beslenerek dünyanın en zengin mutfaklarından birine ev sahipliği yapan ülkemizin gastronomisine güveniyor, “Dünya bir ev olsa, mutfağı kesinlikle Türkiye olurdu” diyor.

Dostum Sözen’in büyük emek verdiği projelerinden birisi de dünyanın önde gelen gastronomi merkezleri arasında öne çıkmasına katkı sağlayacak dünya gastronomisinin en seçkin rehberlerinden Fransa menşeili Gault&Millau Rehberi’nde Türkiye’nin yer almasaydı. Gerekli çalışmalar yapıldı, 2024 yılı ödülleri belirlendi ve Gault&Millau’nun Türkiye için hazırladığı seçkinin gala gecesi geçtiğimiz günlerde Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi.

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- Antalya Culinary Forum’da iki gün boyunca yeme içme sektörü konuşuldu

Antalya’ya son gidişimin nedeni, sevgili Murat Aslan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen Culinary Forum oldu. BigChefs Mutfak Koordinatörü Murat, mutfağı teorik ve pratik yönleriyle iyi tanıyan bir uzman. Dolayısıyla yatırımcısından aşçısına, garsonundan temizlikçisine kadar konuyla ilgili herkese bilgi verecek ve yardımcı olacak bir konumda. Ayrıca, sektörde olmayıp da yemekle ilgilenen kişilere yaşadıklarını, gördüklerini şiirsel bir dille ve yer yer içine mizah da katarak zevkle okunacak eserlere imza atıyor. Yazdıklarıyla da pek çok insana ve hayata dokunmayı başarıyor. “Bir Aşçının Dünlüğü”, “Şef mi Olacaksın Sen?” kitaplarının yanında “Kelimelemeler” adlı görme engelliler için bir şiir kitabı da bulunuyor.

Culinary Forum, gastronomi alanında eğitim ve yenilikçi fikirleri teşvik etmek amacıyla 2021'den beri düzenleniyor. Etkinlik bu yıl, "Connection" temasıyla Antalya'daki Nirvana Cosmopolitan Hotel'de yapıldı. Aralarında HORECA sektörü liderlerinin, akademisyenlerin, şeflerin ve gastronomi öğrencilerinin ve konu uzmanlarının yer aldığı altı binden fazla katılımcıyı misafir eden Culinary Forum, yeni kuşak gastronomi uzmanları ile deneyimli profesyoneller arasında diyalog ve ortaklık köprüleri kurarak, sektördeki bağlantıların güçlenmesine öncülük etti. Gastronomi sektöründeki yapısal dönüşümler, Culinary Forum 2023'te akademik temeller üzerinden kapsamlı bir şekilde ele alındı. Etkinlik, sektörün çeşitli alanlarından öğrenciler, şefler, akademisyenler, iş insanları ve araştırmacıları bir araya getirerek gastronominin geleceğini çok yönlü tartıştıkları bir buluşma noktası oldu. Bu disiplinlerarası buluşmada gerçekleşen panellerde sektör her yönüyle ele alındı.

- İDOB, Puccini’nin romantik ve dramatik operası “La Bohème”i sahneliyor

Yeni mezun sanatçıların yaratıcılıklarını ve üretme motivasyonlarını desteklemek, onların sanat profesyonelleri ve sanat izleyicileri ile diyaloglarını geliştirmek misyonuyla yedi yıldır düzenlenen BASE bu yıl 2023 mezunu olan sanatçıların eserlerini bir araya getirecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla; Bilgili Sanat iş birliği ve Akaretler Sıraevler ev sahipliğinde, Trendyol Sanat ana sponsorluğunda; Jumbo, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) ve TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda bu yıl yedincisi gerçekleşecek olan BASE, her yıl olduğu gibi yeni nesil sanatçıların dünyaya ve sanata bakış açılarını gözler önüne serecek. BASE, 13 Aralık-17 Aralık tarihleri arasında her gün 11:00-19:00 arasında ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

- İş Sanat’tan özel iki konser

Keman virtüözü, besteci ve komedyen Aleksey Igudesman, İş Sanat’a özel hazırladığı “Beethoven ve Daha Fazlası” konseriyle 16 Nisan 2024 Salı akşamı İş Sanat’ın konuğu olacak. Ludwig van Beethoven’ın duyma yetisini tamamen kaybettikten sonra bestelediği son eseri 9’uncu Senfoni’nin 200. yıl dönümü vesilesiyle Igudesman, bestecinin izinden giderek yeni rotalara yelken açacak. Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek konseri Aleksey Igudesman'ın yönetimindeki Romanian National Youth Orchestra ve Boğaziçi Caz Korosu renklendirecek. Igudesman’a bu konserde “karamel sesli” şarkıcı ve söz yazarı Futurelove Sibanda’nın yanı sıra ülkemizin yetiştirdiği başarılı mezzo-soprano Senem Demircioğlu ve gitarist Cenk Erdoğan eşlik edecek.

Öte yandan, Franz Lizst Akademisi'nin seçkin müzisyenlerinden oluşan Anima Musicæ Chamber Orchestra ve kemancı Gwendolyn Masin Nisan ayında İş Sanat’ın bir diğer konuğu olacak.