Geleceğin ileri dönüşüm ustaları Hatay’da yetişiyor

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, “Artık farkındalık çağı bitti. Şimdi, fayda sağlama zamanı” derken, Akbank’ın Hatay’da hayata geçirdiği “Dönüşümde Gelecek Var” projesi ile “insanı odağa alarak sürdürülebilirliğin gerçek etkisini ortaya çıkarmayı hedeflediğini” ifade ediyor.

6 Şubat deprem felaketinin üzerinden iki yıl geçti. Depremden en fazla etkilenen ilimiz Hatay yaralarını sarmaya devam ediyor. Tarifi olmayan bu yaraları sarmak, yaşanan acıların üstesinden gelmek için her şeyden önce umuda ihtiyaç var. Dayanışmaya ihtiyaç var… Ve işin aslı, artık konuşmayı bırakıp, harekete geçmeye ihtiyaç var. Bu hareketin bir kerelik olması yeterli değil; süreklilik göstermesi ve bütüncül olması şart. Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, “Artık farkındalık çağı bitti. Şimdi, fayda sağlama zamanı” derken, Akbank’ın “insanı odağa alarak sürdürülebilirliğin gerçek etkisini ortaya çıkarmayı hedeflediğini” ifade ediyor. Akbank’ın hayata geçirdiği, Türkiye ve Avrupa’nın en kapsamlı ileri dönüşüm projesi olan “Dönüşümde Gelecek Var”, “sürdürülebilirlik insan için, hepimiz için” yaklaşımını temel alıyor. Umuttan, dayanışmaya, eğitimden, sosyal faydaya, çevreden, yetenek gelişimine her alana dokunarak, daha güçlü bir yarın inşa etmeye fayda sağlamayı hedefliyor.

Hem dayanışmanın bir parçası oluyorlar hem de mesleki beceriler elde ediyorlar

Akbank, “Dönüşümde Gelecek Var” projesi kapsamında Hatay’da kurduğu ileri dönüşüm mobilya becerileri eğitim atölyesiyle çocuklara erken yaşta sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyor. Hatay’ın Bekbele Fatih İlkokulu’nda hayata geçirilen ilk ileri dönüşüm atölyesinde anaokulu ve ilkokul öğrencilerine ileri dönüşüm ve sıfır atık konularında deneyim ve gelişim alanı sunuluyor. Proje kapsamında Akbank’ın İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurduğu ileri dönüşüm atölyesinde ise üretim bir yıldır devam ediyor. Mobilya üretiminde rol alan liseli öğrenciler hem dayanışmanın bir parçası oluyor hem de mesleki ve kişisel beceriler elde ederek geleceğe hazırlanıyor. Akbank Genel Müdürlük binasında işlevini tamamlamış mobilyalar, liseli öğrenciler ve öğretmenleri tarafından ileri dönüşüm teknikleriyle sınıf, oyun odası ve kütüphane eşyalarına dönüştürülüyor. Bugüne dek 8 bin 091 okul mobilyası, Hatay başta olmak üzere 6 Şubat depremlerinden etkilenen 436 okula teslim edilmiş ve 180 bini aşkın öğrenci daha donanımlı sınıflarda eğitim görmeye başlamış. Projenin hedefi ise, toplamda 18 bini aşkın mobilya ile bin 311 okulda 398 bin öğrenciye ulaşmak.

“Topluma sürdürülebilir bir değer kazandırıyoruz”

Dönüşümde Gelecek Var’ın 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgede güçlü bir fayda yarattığını belirten Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç’un yorumları şöyle: “Dönüşümde Gelecek Var, ileri dönüşümün çevreye olduğu gibi topluma da yüksek bir fayda sağlayabileceğinin somut bir örneği oldu. İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurduğumuz ileri dönüşüm atölyesi, gençlere teknik bilgi kazandırmanın yanı sıra farkındalık ve iş disiplini aşılıyor. Gençler burada, hem teknik ve pratik bilgiler öğreniyor, hem de kendileri gibi depremzede olan ilköğretim öğrencileri için yeni mobilyalar üretmiş oluyorlar. Bu süreç, onlara ilk iş deneyimlerini kazandırırken sorumluluk bilinçlerini de pekiştiriyor. Başka bir deyişle ‘geleceğin ileri dönüşüm ustaları’ burada yetişiyor. Etkimizi Hatay’da Bekbele Fatih İlkokulu’nda kurduğumuz ileri dönüşüm mobilya becerileri eğitim atölyesiyle daha da derinleştiriyoruz. Böylece sürdürülebilir yaşam pratiklerini çok daha erken yaşlarda çocuklarımıza kazandırmayı amaçlıyoruz.” Bu arada, Dönüşümde Gelecek Var projesi, toplumsal olduğu kadar, çevresel kaynakların korunmasına da önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Uygulanan ileri dönüşüm metodu sayesinde bugüne kadar 406 ton karbondioksit salı mı engellenirken, 6 milyon litre su tasarrufu sağlanmış durumda.