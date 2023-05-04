Gençlerin düşük siyasal katılım düzeyi seçimlerdeki belirsizliği artırıyor

Seçime kısa bir süre kaldı, ancak ararsız seçmenlerin oranı hala çok yüksek. Bu belirsizliğin gerisindeki önemli faktörlerden birisinin gençlerin siyasete katılım düzeyinin düşüklüğü olduğu öngörülebilir. Habitat Derneği’nin Infakto RW ortaklığıyla gerçekleştirdiği Gençliğin İyi Olma Hali Raporu bu öngörüyü doğrular nitelikte.

Bu yıl beşincisi hazırlanan Gençliğin İyi Olma Hali Raporu’na göre, gençlerimiz hayatlarından memnun değiller. Gelecekle ilgili ümit ve beklentilerinin azaldığını ve karamsarlıklarının arttığını dile getiriyorlar.

Memnuniyetsiz olmalarına rağmen, siyasetle pek ilgilenmiyorlar. Gençlerin siyasal katılım düzeylerinin düşüklüğü araştırma sonuçlarında görülüyor:

Oy kullanmak en yaygın katılım biçimiyken, gençler arasında bir partinin üyesi olanların oranı yüzde 5,1, kampanyalarda aktif rol oynayanların oranı yüzde 7,1 ve mitinge katılanların oranıysa yüzde 25,5. Bu rakamlar gençler arasında geleneksel katılım yollarına başvurmanın yaygın olmadığını gösteriyor.

Araştırmaya katılan gençler arasında bir boykot eylemine katılanların oranının yüzde 12,5, toplu yürüyüşlere katılanların yüzde 12,1 ve herhangi bir ürün ya da hizmeti toplu olarak boykot edenlerin oranı yüzde. 12,5 seviyelerinde . Bu rakamlar geleneksel olmayan katılımın da yaygın olmadığını ortaya koyuyor.

Memnuniyetsizlik 5 yıldır sürekli artışta

Gençliğin İyi Olma Hali Raporu, gençlerin yaşamdan memnuniyet ve geleceğe dair umutların, büyük oranda istihdam koşullarından etkilendiğini ortaya koyuyor. 2017 yılında yaşamdan memnun olan gençlerin oranı yüzde 70,8 olarak kaydedilmiş. Bu yıl oran yüzde 45,6 ‘ya düşmüş. Gelecekten umutlu olduklarını belirten gençlerin oranı ise beş yılda yüzde 66,6’dan yüzde 43,7’ye gerilemiş.

(2017’den bu yana iki yılda bir yürütülen araştırma, 8 Mart-8 Nisan 2023 tarihleri arasında Türkiye’deki kentsel genç nüfusu temsil eden 28 farklı ilde, 18-29 yaş arası 1.228 gençle yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirildi.)

En Büyük Sorun Enflasyon ve İşsizlik

Gençler hayatlarındaki en büyük sorunun enflasyon ve hayat pahalılığı olduğunu dile getiriyorlar. Araştırma, gençlerin hayatındaki en önemli diğer sorunların sırasıya, işsizlik ve iş bulamamak, yüksek kiralar, ve sokaklardaki şiddet olduğunu ortaya koyuyor.

Gençlerin oy verirken en fazla dikkate alacakları sorunlar siyasi tercihlerine göre farklılık gösteriyor. Cumhur İttifakı’na oy verecek gençler kiraların yüksekliği ve terör saldırılarını diğer ittifaklardaki gençlere göre daha fazla önem veriyorlar. Millet İttifakı seçmenleri arasında ise enflasyon, hayat pahalılığı, eğitimi yarıda bırakmak zorunda kalmak ve üniversite eğitiminin niteliksizliği faktörleri ön plana çıkıyor.

Gençlerin %35,8’inin geliri 3 bin TL’nin altında

Gençlerin maddi durumlarından memnun olma durumları raporun ilk kez yayımlandığı 2017’den bu yana düşme eğilimi gösteriyor.

Bu yıl maddi durumlarından memnun olan gençlerin oranı yüzde 38 civarında. Yüzde 35,8’nin aylık kişisel geliriyse 3 bin TL ve altında. 2017’de 5 gençten birisi maddi durumunu kötü olarak tanımlarken, bu oran 2023’te yüzde 36,7’ye çıktı.

Memnuniyetin en düşük olduğu grup iş arayan gençler

Türkiye’deki gençlerle ilgili en kapsamlı araştırmalardan biri olan rapor, 18-24 yaş grubunda yer alan ve çeşitli nedenlerle ne eğitimde ne de istihdamda olan gençleri ifade eden “ev genci” kavramını literatüre kazandırmıştı. Ev gençlerinin memnuniyet oranı bu yıl yüzde 46,4 olarak tespit edildi. Çalışan gençlerin yaşamdan memnuniyet oranı yüzde 47,1, öğrencilerin yüzde 51,8 iken yaşam memnuniyeti en düşük olan grubun iş arayan gençler olduğu tespit edildi. İş arayan gençlerin yalnızca yüzde 28’i hayatlarından memnun olduğunu belirtti.

4 gençten biri depremlerde kayıp yaşadı

Bu yıl örneklem kapsamı 16 ilden 28 ile çıkarılan rapor, gençlerin depremden etkilenme oranına da ışık tuttu. Buna göre 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan depremlerde, arkadaşlarını kaybedenlerin oranı yüzde 19,2; aile ve/veya akrabalardan kayıp verenlerin oranı yüzde 8,5, eğitimine ara vermek/kaydını dondurmak zorunda kalanların oranı yüzde 3,7 ve taşınmak zorunda kalanların oranı yüzde 3,2 olarak belirlendi.

Gençler yüz yüze eğitimi tercih ediyor

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, 10 gençten 9’unun yüz yüze eğitimi daha faydalı bulduğunun görüldüğünü ve öğrencilerin önemli bir bölümünün son dönemde online ortama taşınan eğitimden memnun olmadığının vurgulayarak şunları söylüyor:; “Raporun sonuçlarına göre, yüz yüze ve uzaktan eğitim arasında karşılaştırma yapıldığında, gençlerin %90,9’u yüz yüze eğitimin daha faydalı olduğunu düşünüyor. Ayrıca, online eğitim sürecinde öğrencilerin önemli bir bölümünün öğrenme zorluklarıyla karşı karşıya kaldıkları da raporda vurgulanıyor Pandemi sürecinde, öğrencilerin online eğitim deneyimi yaşamaları gerekiyordu. Ancak, gençlerin eğitim kalitesinin artırılması ve psikolojik sağlıklarının korunması için yüz yüze eğitimler çok önemli. Raporumuzun sonuçlarına göre, gençlerin çok büyük çoğunluğu yüz yüze eğitimden memnun kalıyor.”