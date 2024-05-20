Gittikleri gibi geri geliyorlar

Dünya borsalarında yeni zirvelerle haftaya başlıyoruz. Ekonomide yumuşak iniş ve enflasyonda kademeli gerilemeyi satın alan ABD borsaları yeni zirveler ile yükselişine devam ediyor.

Nisan ayındaki kayıpların fazlasıyla geri alınması yükselişin devam edeceğine işaret ediyor. Geçmiş veri S&P’de yüzde 5’in üzerindeki gerilemelerin ardından ortalama yüzde 17 tepki geldiğini gösteriyor.

Kar açıklayan şirketlerin %78’inin beklentileri yenmesi yükselişi destekliyor. Çarşamba günü açıklanacak Nvidia finansalları bu bağlamda önemli bir sınav olacak.

Borsa İstanbul yeni zirvelerle yükselişine devam ediyor. On günlük konsolidasyonunu tamamlayan endeks, banka ve holdinglerdeki alışlar ile yeni zirveler yaparak yükselişine devam ediyor.

Tahvile yabancı yatırımcı girişi, mevduat faizlerindeki düşüş, CDS seviyelerindeki sert gerileme Borsa İstanbul’da yükselişin devam edeceğine işaret ediyor.

Sert yükseliş sonrası normal şartlarda endekste geri çekilme olması lazım. Ama yakalanan güçlü momentum ve teknik göstergeler tam tersine yükselişin devam edeceğine işaret ediyor.

Haftalık endeks serisi ters omuz baş omuz formasyonu ve dikdörtgen formasyonu ile 365 doları (12.000-12.500 bandı ) hedef gösteriyor. Biz orta vade için 13.000 -14.000 bandı öngörümüzü koruyoruz.

Yabancı yatırımcı girişi, faizlerde gerileme ve Türk lirasının değer kazanması önümüzdeki haftalarda Borsa İstanbul’u desteklemeye devam edecek.

Bugüne kadarki rezerv artışı ağırlıklı olarak swap girişi ile oldu. Ardından eurobond ve DİBS geliyor. Borsaya giriş son dönemde artıyor. Ama halen çok sınırlı. Biz gittikleri gibi geri geleceklerine inanıyoruz.

Piyasadaki yükseliş yabancı kurumsal yatırımcı girişi ile olacağı için BİST-30 - BİST-50 hisseleri öncülüğünde olmaya devam edecek. BİST-100 dışındaki hisseler kısa vadede yükselişe sınırlı olarak katılabilecek.