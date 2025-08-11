Gözler ABD enflasyonu ve enflasyon raporunda

Zayıf ABD tarım dışı istihdam verisine rağmen ABD endeksleri teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselmeye devam ediyor. Beklentileri yenen şirket kârları ve zayıf veriler sonrası Fed üyelerinden gelen güvercin açıklamalar yükselişin küçük adımlarla da olsa devam etmesini sağlıyor.

Zayıf temmuz istihdamı ve önceki ayların rakamlarında sert aşağı yönlü revizyon, ABD ekonomisinde sert bir yavaşlamaya işaret ediyor. Önceki döngülerin çoğunda ekonomide yavaşlama istihdam verisinde geriye dönük sert bir düzeltme ile birlikte görülmüştü. Dolayısıyla olağanüstü bir durum söz konusu değil.

Zayıf veriler sonrası Fed yetkililerinden gelen güvercin sinyaller arttı. Stephen Miran’ın atanması ile birlikte Fed’in geç kaldığı ve önden yüklemeli bir indirim yapması gerektiği tartışmaları öne çıkabilir.

Eylül ve aralıkta toplamda 50 baz puan indirim gerçekçi tahmin

Öncü göstergelerin ABD enflasyonunun dünyadan negatif ayrıştığına işaret ettiği bir ortamda Fed’in adım büyütmesini beklemek fazla iddialı olur. Ama eylül ve aralık toplantılarında toplamda 50 baz puan indirim gerçekçi bir tahmin gibi gözüküyor.

Çoğu Fed üyesi gümrük vergisi artışlarının enflasyonu artıracağına inanıyor. Mayıs ve Haziran enflasyon verileri beklentilerin altında gelerek gümrük vergi artışlarının enflasyon etkisinin sınırlı olduğunu göstermişti. İktisatçılar bunu eldeki stok miktarının fazlalığı ile açıklamıştı.

Temmuz, ağustos döneminde aylık %0,3’ün altında gelecek çekirdek enflasyon verisi faiz indirim döngüsünün önünü açarak piyasayı rahatlatır. Salı günkü ABD enflasyon verisi bize bu konuda ilk ipuçlarını verecek.

Zayıflayan ekonomiye rağmen şirket kârları büyümeye devam eder mi? Büyümeye duyarlı döngüsel şirket kârları kaçınılmaz olarak yavaşlar. Buna karşın yapay zekâ teması ile beslenen teknoloji şirketlerinin büyümesinde bir yavaşlama öngörülmüyor. Dolayısıyla teknoloji, banka gibi az sayıda sektörün öncülüğünde bir yükseliş bekliyoruz.

Borsa İstanbul’un yükselişinde öncü konumda olan hisseler

Borsa İstanbul (BIST) dünyadan bağımsız küçük adımlarla yükselerek 11 bin seviyesinin hemen altında haftayı bitirdi. Avrupa’nın büyümesinden yararlanacak beyaz eşya, havacılık, cam, otomotiv, petrokimya ve olası Ukrayna-Rusya barışından yararlanacak hisseler yükselişte öncü konumda. Savunma ve faiz indirim döngüsü temaları geride kalıyor.

Haftaya piyasalar olası barış için cuma günü yapılacak Putin-Trump görüşmelerine ve perşembe açıklanacak Enflasyon Raporu’na odaklanacak. Avrupa Birliği’ni arkasına alan Ukrayna'nın toprak kaybetmeye dayalı bir ateşkesi reddetmesi görüşmelerin sonuçsuz kalması ihtimalini artırdı.

ABD Başkan Yardımcısı Vance toplantı öncesi Avrupalı liderler ve Ukrayna ile bir araya gelerek bir anlaşma zemini yaratmaya çalışacak. Başarı sağlanamazsa geçen hafta değer kazanan barış hisseleri baskı altında kalırken, savunma teması öne çıkabilir.

Temmuz ayında mevsimselliğe göre düzeltilmiş manşet, çekirdek ve ana eğilim göstergelerinin yükseldiğini gösteren enflasyon verisi sonrası Enflasyon Raporu toplantısının önemi arttı. Merkez Bankası Başkanı Karahan, perşembe günkü toplantıda enflasyondaki yükselişin geçici olduğuna ve dezenflasyonun önümüzdeki aylarda hızlanacağına piyasaları ikna etmeye çalışacak. Piyasaların bu hikayeyi ne kadar satın alacağını tahvil fiyatlamaları ve bankaların performansı ile anlayacağız.