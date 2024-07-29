Gözler ABD verilerinde

Dünya borsaları FOMC ve tarım dışı istidam haftasına yüksek moral ile giriyor. Beklentilerden güçlü öncü PMI verisi ve beklendiği gibi zayıf PCE verisi ABD ekonomisinde yumuşak iniş senaryosunu destekliyor.

Cuma günkü beklendiği gibi zayıf gelen PCE verisi sonrası piyasalar eylül ayında faiz indirilmesini yüzde 100 ihtimal ile fiyatlıyor, Kasım ayımda indirim dörtte üç ihtimal ile aralık ayında indirim ise üçte iki ihtimal ile fiyatlanıyor.

Eylül-aralık döneminde üç faiz indirimi hakim görüş haline geliyor. PCE verisi sonrası hafta boyunca piyasaları tedirgin eden sert satışlar tersine döndü. Sanayi, temel malzemeler, gayrimenkul, finans gibi geleneksel sektörler ve küçük hisseler öncülüğünde bir yükseliş görülüyor.

Teknoloji hisselerinde seçici bir alış görülüyor. Gelecek hafta sonuçlarını açıklayacak Microsoft, Apple, Amazon, Meta gibi muhteşem yedi hisseleri yükselişe katılıyor. Nvidia dışı yarı iletkenler piyasayı yeniyor. Buna karşın geçen hafta satışın başladığı Google ve Tesla halen zayıf seyrediyor. Hafta boyunca küçük adımlarla aşağı yönlü bir seyir izleyen Borsa İstanbul dünya piyasalarında dipten dönüşe katılamadı. Not artırımı beklentisi ile pozisyon alan yüksek frekanslı yatırımcıların satışları piyasayı aşağı çeken temel dinamik.

Sene başından beri dolar bazında yüzde 37 kazandıran bir piyasada yüzde 5- yüzde 10 bandında geri çekilmeleri normal karşılıyoruz. İkinci çeyrek karı kötü gelecek banka ve havacılık hisselerinden daha defansif isimlere yönelme rahatsız edici değil. Koç Grubu hisseleri gibi yüksek kaliteli varlıkların piyasadan pozitif ayrışması olumlu bir gelişme.

Bu hafta dünya piyasalarının yönünü ABD ikinci çeyrek finansalları, Çarşamba günkü Fed açıklaması ve Cuma günkü ABD tarım dışı istihdam verileri belirleyecek. Beryl fırtınası dolayıyla ABD tarım-dışı istihdam yaratımının 150 bin civarına gerilemesi bekleniyor. Ama asıl önemli olan ücret artışlarının hızı olacak. Perşembe günü açıklanacak PMI rakamları Türkiye cephesindeki en önemli veri.

Avrupa’da yavaşlamanın derinleştiğini gösteren temmuz öncü PMI verisi sonrasında Türkiye için beklentiler kötüleşti. Sanayici kesiminden gelen sinyaller de ekonomide zorlu bir ikinci yarı geçireceğimize işaret ediyor. Ekonomi yönetimi alçak dallardaki meyveleri başarı ile topladı. Para politikasını sıkılaştırarak, Türk lirasına güveni artırdı, portföy tercihlerini ve enflasyon beklentilerini program hedefleri doğrultusunda şekillendirdi. Sırada maliye politikasını daha az gevşek hale getirmek ve ekonomide dışa dönük dengelenme gibi daha zorlu hedefler var. Ekonominin yavaşlaması maliye politikasında radikal reformlar yapmayı zorlaştırıyor. Avrupa’nın yavaşlaması ve dış ticaret savaşları ise dışa dönük dengelenmeyi zorlaştırıyor.