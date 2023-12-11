Gözler merkez bankaları maratonunda

Noel tatili öncesi son iki hafta gözler merkez bankası maratonunda. Çarşamba gününden başlayarak 60 iş saati içinde, dünya ekonomisinin yüzde 60’ına yakınını oluşturan on ekonomide para politikası kurulu toplantıları yapılacak.

Enflasyon cephesindeki son gelişmeler ABD, Avrupa, İngiltere, İsviçre, Japonya, Meksika merkez bankalarının faizleri sabit tutacağına işaret ediyor. Rusya’nın faiz artırmaya, Brezilya ve Peru’nun faiz indirmeye devam etmesi bekleniyor. 2024’ün temel soruları: Merkez bankaları ekonomide sert inişe yol açmadan, enfl asyonu kontrol altına alabilecek mi? Faiz indirim döngüsü ne zaman başlayacak ve ne hızla devam edecek?

Aralık ayında hisse senedi ve tahvildeki sert yükseliş piyasaların büyümede yumuşak iniş ile enfl asyonun kontrol altına alındığı neredeyse mükemmel bir dünyayı satın aldığını gösteriyor.

Okuduğumuz uluslararası yatırım bankalarının raporları ise fırsatlardan çok riskleri öne çıkarıyor. Piyasanın iyimser beklentisi ile uyuşmayan ekonomide sert iniş, enflasyonda yükseliş veya şahin merkez bankası açıklamalarının piyasada oynaklık yaratabileceğini vurguluyor.

Seçim sonrası Türkiye piyasalarında yaşanan iyimserlik ise dünyadan çok bizim doğru işler yapmamızdan kaynaklanıyor. Uzun süre sonra ilk kez uluslararası yatırım bankalarının Türk lirasını ve devlet iç borçlanma senetlerini önerdiğini görüyoruz. Türkiye devlet, banka ve şirket eurobondu açık ara dünyadan daha iyi performans gösteriyor. Yerleşik yatırımcı dövizden Türk lirasına geçmeye başlıyor.

Dünya piyasalarında yaşanabilecek negatif gelişmeler doğal olarak Türkiye varlıklarında da oynaklık yaratabilir. Ancak iyimser olmak için dünyaya göre daha fazla nedenimiz var. Bu hafta başlayan asgari ücret görüşmelerini popülizme kaçmadan geçirebilirsek Türk lirası varlıklara geçişin güçlenerek devam edeceğine ve yabancı yatırımcıların Türkiye varlıklarına ilgisinin artacağına inanıyoruz.