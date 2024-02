Gri liste neden gündemimizde?

Türkiye’nin gri listeden çıkması yeniden gündemimizde… Zira geçtiğimiz hafta Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini açıkladı. Gri listeden çıkışa bu kadar yakın durmamız, elbette ki ekonomimiz için iyi haber.

Şimşek, 23 Şubat’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetim ile gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak” diyordu. Eskiden bu beyanatları Hazine Bakanlığı’nın düzenlediği toplantılarda alırdık. Şimdi bir twit yetiyor. Biz de konudan haberdar oluveriyoruz.

EKSİKLERİMİZ NELER?

FATF tarafından belirlenen 7 eksiklikten 5'i giderilirken, kalan 2 eksiklik konusunda Bakanlıklar ve kurumların yöneticileri toplanmıştı. Buna göre, aklama suçu ve terörizmin finansmanı ile ilgili eğitim ve farkındalık çalışmaları hızlandırılacak. Ayrıca bütün illerde ihtisas Cumhuriyet savcılıkları ve görevli mahkemeler oluşturuldu.

Bunun yanı sıra kolluk tarafında soruşturma yapılma süreciyle ilgili rehberler hazırlandı. Farkındalığı artıracak eğitimler hızlandırılacak. Özel çalışma büroları oluşturulurken, Türkiye'nin uluslararası kamuoyu nezdindeki olumlu intibasını güçlendirmek üzere de teknik ekipler kuruldu bile.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Gri listeye dair…

Gri listeden çıkarsak yabancı sermaye gelir mi?

Gelir, zira şimdi her yabancı hesabı incik incik inceleniyor. Bir kere gri listeye düşmeye görün; her an kara listeye girecekmişsiniz muamelesi yapılmaya başlanır.

Listede yer almanın olumsuz etkisi nedir?

Bunu da Şimşek’ten verelim: Gri listede yer almanın olumsuz etkilerine değinen Şimşek, listede yer almanın “sermaye akışının gayrisafi hasılanın belli bir oranı kadar azalması” ve “sendikasyon kredilerinde maliyet artış” gibi bazı olumsuz etkileri olduğunu söylüyor.

NOT

HA GAYRET, LİSTEYİ AĞARTALIM

Türkiye'nin bu listeye girmesi dışardan gelen yatırımların önünü tıkamış durumda. Yabancı yatırımcılar, “Bu ülke gri listede, her an kara listeye de düşebilir” diye kanaat geliştirip iki kere düşünüyorlar yatırım yaparken.

Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) göre düzeltilmesi gereken 7 tane nokta varmış, bunlardan 5 tanesi halledilmiş zaten. Kalan iki konuda da bakanlıklarımız, kurumlarımız harıl harıl çalışıyorlar. Toplantılar düzenleniyor, eğitimler hızlandırılıyor, özel bürolar kuruluyor. Kısacası, herkes bu iş için canla başla uğraşıyor.

Amaç, hem ülkemizin içerideki yasal finansal düzenini sağlamak hem de dışarıya “biz bu işi ciddiye alıyoruz ve her şey yolunda” mesajını verebilmek... Eğer bu gri listeden sıyrılabilirsek, yabancı sermaye de “tamam, bu ülke güvenli” diyerek daha rahat gelebilir.

Ve tabii, gri listede olmak finansal açıdan da bize ekstra maliyet çıkarıyor; sendikasyon kredileri yükselen maliyeti gibi... Kaldı ki yabancı sermaye çekme konusunda iddiamız var ise bizim gri listede işimiz olamaz. Bu yüzden diyoruz ki “haydi, daha fazla gayret gösterip bu listeyi ağartalım!”