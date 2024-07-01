Gri liste sonrası piyasa hareketi

Daha az destekleyici bir küresel konjonktür ile haftaya başlıyoruz. ABD - Çin dış ticaret savaşları, başkanlık seçiminde Trump’ın önde gidişi, Fransa’da aşırı sağın yükselişi küresel ekonomiye yönelik belirsizlikleri artırıyor.

Goldman Sachs 2018-2019 benzeri bir dış ticaret savaşı olursa, ABD ve Avrupa büyümelerinde sırasıyla 0,3 ve 0,9 yüzde puan negatif şok öngörüyor.

ABD tahvil ve hisse senetlerinde satıcılı bir seyir ile haftayı bitirdik. Yarı iletkenler ile başlayan satış dalgası Apple, Google, Meta, Microsoft gibi muhteşem yedi hisselerine de yayıldı.

Tahvil piyasası güçlü gelen Avustralya ve Kanada enflasyonu sonrası satıcılı bir seyir izliyor. Haziran ayı genelinde değer kazanan uzun vadeli tahviller satış dalgasında başı çekiyor.

Borsa İstanbul “gri listeden çıkış” haberini kar satışı için fırsat olarak kullandı. Hafta boyunca aşağı ve yukarı yönlü yüzde 4’e yakın oynaklık gösteren bankalar haber sonrası yüzde 3 ile en çok değer kaybeden varlık grubuydu.

Türk lirası gri liste haberine verdiği pozitif tepki ile dikkat çekiyor. Dolar ve Euro Türk lirasına karşı haber sonrası yüzde 0,2 ve yüzde 0,4 değer kaybetti. Gri listeden bağımsız kasım ayından beri Türk lirasında pozitif görüşümüzü koruyoruz.

Biz gri listeden çıkıyoruz diye varlık fiyatlamalarında sert pozitif bir değişim öngörmüyorduk. Geçmiş ülke örnekleri listeye giriş ve çıkışın önemli bir piyasa etkisi yaratmadığını gösteriyor. Piyasalar doğru ekonomi politikalar uygulanmasına elbette pozitif tepki veriyor. Ama buna gri, siyah liste hareketlerinden çok kredi notu ve CDS ile bakmayı tercih ediyoruz.

Kredi notu deyince bu ay piyasaların yakından izleyeceği konulardan birisi Moody’s’in 19 Temmuz’daki ülke değerlendirmesi olacak. S&P ve Fitch son not artırımları sonrası Moody’s’in iki kademe önüne geçti.

Gerek ekonomi programın uygulanmasında sağlanan başarı gerekse Türkiye varlık fiyatlamaları Moody’s’in ülkeye verdiği kredi notunun yanlış olduğunu söylüyor. 19 Temmuz’da kredi notunun artırılmasını ve görünümün pozitif olarak korunmasını bekliyoruz. Pozitif sürpriz kredi notunda iki kademe birden artış yapılması olur.