Güçlü ekonomi, güçlü piyasa

ABD tarım dışı istihdam sonrası hisse senedi piyasası güçlü veriyi kutlarken, tahvil piyasasında sert satışlar görüyoruz.

İstihdam verisi ekonomide sert iniş ile başlayıp yumuşak inişe evrilen tartışmayı anlamsız hale getirdi. Ağır kış koşullarına rağmen istihdamın 353 bin artması ve önceki ayların yukarı revize edilmesi emek piyasasında iniş falan olmadığını gösteriyor.

"Merkez Bankası’nda başkan değişikliği ekonomi ve piyasalardaki pozitif havanın değişmesine sebep olur mu? Böyle bir endişemiz yok."

Aylık yüzde 0,6 artan ücretler mart ayında faiz indirilebilir tartışmasını gündemden kaldırdı. Piyasalar halen yüzde 90’a yakın ihtimalle mayıs ayında faiz indirilebileceğini fiyatlıyor. Veri böyle güçlü gelmeye devam ederse indirim döngüsünün başlaması haziranı bulabilir.

Hisse senedi piyasası güçlü veri zayıf piyasa korkusunu kırdı. Fed’in faiz indirim döngüsünü öteleyen veriye rağmen S&P 500 yeni rekor ile yoluna devam ediyor. Beklentileri yenen Meta ve Amazon’da sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 8 yükseliş yeni zirvede etkili.

Borsa İstanbul ekonomide devam eden yavaşlama işaretlerine rağmen yeni zirve ile yoluna devam ediyor. Yüksek faiz nedeniyle 2023 yılının son aylarında patinaj yapan endeks sene başından beri yüzde 14 yükselerek yeni bir zirve yaptı. Bankaların son evresine katılmadığı yükselişte favori sektörlerimiz arasında olan gıda perakendesi, holding ve havayolu hisseleri etkili.

Merkez Bankası’nda başkan değişikliği ekonomi ve piyasalardaki pozitif havanın değişmesine sebep olur mu? Böyle bir endişemiz yok. 2019 ve 2021 yılındaki görev değişikliklerinde sıkı para politikasından dönüş ve düşük faiz tercihi etkili olmuştu. Bu kez böyle bir sinyal almıyoruz.

Yerel seçimlerin öncesinde, negatif haber akışıyla yıpratılan ve görevinden ayrılan Gaye Başkan için üzgünüz. Zor zamanda ateşten bir gömlek giydi. Ülkemize hizmet etti. Kendisine teşekkür ederiz. Görevine başlayan Fatih Karahan eğitimiyle, tecrübesiyle saygı duyduğumuz bir isim. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.