  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Yazarlar
  3. Serhat GÜRLEYEN
  4. Güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası piyasalar

Güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası piyasalar

Serhat GÜRLEYEN
Serhat GÜRLEYEN GENİŞ AÇI

Beklentileri fazlasıyla yenen tarım dışı istihdam verisi hisse senedi, emtia piyasalarında güçlü alış ve doların güçlenmesi ile haftaya başlıyoruz. Tahvil piyasası ise sert bir satış dalgası ile veriye tepki veriyor.

Tarım dışı istihdam verisi eylül ayında 336 bin yeni iş ile piyasaları şaşırttı. Önceki iki ayda yaratılan istihdamın da 119 bin artırıldığını gösteren veri sert faiz artış döngüsüne rağmen emek piyasasının güçlü olduğunu gösteriyor. Artışın önemli kısmı sağlık, otel ve restoranlar gibi hizmet ağırlıklı alanlardan kaynaklanıyor.

Açıklanan veri ekonomide yavaşlamanın sert mi yumuşak mı olacağı tartışmasını anlamsızlaştırıyor. ISM, PMI gibi öncü göstergelerdeki zayıflamaya rağmen, ocak ayında beri en yüksek istihdamın yaratılması ekonomide durgunluk ihtimalini azaltıyor.

Güçlü veri nedeniyle kasım toplantısında Fed politika faizini artırır mı? Sanmıyoruz. Bunun için perşembe günü açıklanacak enflasyon verisinde yukarı yönlü sürpriz olması lazım.

Ücret artışının yüzde 0,2 ile şubat ayından veri en düşük seviyeye gerilemesi bu ihtimali azaltıyor. Doların güçlenmesi ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki gerileme çekirdek göstergelerde aşağı yönlü eğilimin süreceğine işaret ediyor.

Fed vadelilerinde sınırlı bir değişiklik görüyoruz. Kasım ayında yüzde 72 ihtimalle faizlerin sabit tutulması bekleniyor. Aralık ayında faizlerin artırılması ihtimali ise 7 baz puan artış ile yüzde 42’ye artıyor.

Güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası Borsa İstanbul’un pozitif, Türkiye eurobond piyasasının negatif tepki vermesi bekliyoruz. Borsa İstanbul saat farkı nedeniyle ABD hisselerinde yüzde 1’in üzerindeki yükselişe katılamadı. Dolayısıyla haftaya pozitif bir başlangıç bekliyoruz.

Buna karşın iktisadi olarak baktığımızda Türkiye için iyi bir tablo görmüyoruz. Türkiye ABD’nin büyümesinden sınırlı yararlanıyor. Ancak, güçlü dolar ve yüksek faizlerin maliyetini külliyen ödüyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Uzun vadeli ABD tahvillerindeki satışın yarattığı tehdit ve fırsatlar 02 Ekim 2023
Dünya bir yana, Borsa İstanbul bir yana 25 Eylül 2023
OVP hedeflerinin önündeki ilk sınav - zorlu küresel koşullar 18 Eylül 2023
Orta Vadeli Program: Ekonomi ve sektörler üzerindeki etkiler 11 Eylül 2023
Küresel risk iştahı güçleniyor 04 Eylül 2023
Bulutlu gökyüzünde yıldızlarla yön bulmak 28 Ağustos 2023
Merkez Bankası örtülü faiz mi artırıyor? 21 Ağustos 2023
Dünya ile aramızdaki farkı kapatıyoruz 14 Ağustos 2023
Dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyoruz 07 Ağustos 2023
Posta kutunuzda iyi haberler var 31 Temmuz 2023