Hafif toparlanmaya ne denmeli?

Deprem sonrası çeşitli sektörlere ilişkin ortaya çıkan rakamlar, konjonktürün sektörden sektöre değiştiğini ortaya koyuyor.

İSO’nun yaptığı ve Türkiye imalat sanayinin nabzını tutan satınalmacıların sipariş endeksi PMI, şubat ayında 50.1 değerdeyken mart ayında hafif bir yükselişle 50.9’a yükselerek, küçük de olsa ‘’bir toparlanma’’ yaşadı. EKONOMİ muhabiri arkadaşımız Merve Yiğitcan’ın haberine göre, iş insanları yükselişin nedenini emtia fiyatlarındaki düşüşe bağlıyor. Yine de Çin’in rakip olarak geri dönmesiyle özellikle yeni siparişlerde gerileme olabileceği konusuna dikkat çekiliyor.

Haber analizde tekstil üretiminde yaşanan iki aylık gerilemenin ardından, bir artış başladığı, bu sektörde PMI endeksinin uzun bir aradan sonra yüzde 50’nin üzerine çıktığı bilgisi de yer alıyor. Ancak İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ( İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, PMI’daki yükselişin henüz aynı oranda piyasaya yansımadığını belirterek, yükselişin baz etkisinden kaynaklandığını ifade ediyor. Depremin merkezinde yer alan iller içinde önemli bir iplik ve tekstil üreticisi olan Kahramanmaraş’ta sektörün 6 Şubat depremiyle duran üretim kapasitesinin hala yüzde 50’lere gelmediği anlaşılıyor. 10 gün süreyle üretimin durduğu kentte işlerin hemen toparlanmasıyla ortaya çıkan yükselişin baz etkisinden kaynaklanmış olabileceği vurgulanıyor.

TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü Meclis Başkanı Şeref Fayat’ın değerlendirmesiyle PMI, martta hafif bir yükselişle yüzde 49.1 seviyesine çıksa da hala %50 düzeyini göremedi. Fayat bu konuda şu yorumu yapıyor:

“Depremde gönderemediğimiz malları martta yüklememize rağmen ihracatımız binde 2 geriledi. Ana pazarlarımızda fiyat tutturamadığımız için, sektörde durum hala sorunlu ve piyasa parçalı bulutlu, kapasite artırmamız söz konusu değil…”

Haberde kara ve deniz taşımacılığında iyi bir PMI verisi yaşandığı, endeksin yüzde 54.4’e yükseldiği kaydediliyor. Endeks sıçramasında aslan payı otomotivde görülürken, mart ayında hem iç pazarda, hem de ihracatta satışların rekor kırıldığı anlaşılıyor. Yiğitcan’ın haberinde sektör temsilcilerine dayanarak derlediği bilgiler, sanayideki durumu ortaya koyarken, dünya ve ülkedeki konjonktür titreşimlerine bağlı olarak tüm sektörlerin iniş-çıkışlar gösterdiği ve bir ortalama ölçünün olmadığı ortaya çıkıyor.

GÜNÜN SÖZÜ:

Türkiye’nin orta doğudaki en büyük ticaret partneri yeniden İsrail oluyor. Yumuşama her iki ülkeye yarayacak, burası kesin…