Hangi üniversitelerden ve hangi bölümlerden mezun olanlar daha çabuk iş buluyor?

Kariyer.net, son dört yıldır kapsamlı bir araştırma yaparak, işverenin ihtiyaç duyduğu meslekler hakkında ipuçları paylaşıyor. ‘Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha hızlı işe giriyor’ sorusuna cevap veren “İşverenlerin Tercihi” analizi üniversite adaylarına ışık tutacak çok önemli bilgiler içeriyor.

Türkiye’de eğitim veren 4 yıllık lisans bölümlerini kapsayan analiz, bu yıl 486 bin işveren temsilcisinin Kariyer.net üzerinden yaptığı 232 milyon işe alım hareketi incelenerek gerçekleştirildi.

Alanında uzman bir danışma kurulu rehberliğinde hazırlanan “İşverenlerin Tercihi “analizi, mezuniyetinin üzerinden iki yıl geçen adaylar çalışma kapsamına dahil edilerek hazırlandı. Çalışma kamu istihdamı ve mezun sayısı 60 öğrencinin altında kalan üniversite ve bölümler çalışma kapsamı dışında kalan eko-sistemi değerlendirdi.

İstanbul‘daki üniversiteler listenin ilk sıralarında yer alıyor

■ İşverenin Tercihi analizinin sonuçlarına göre; işverenler tarafından en çok tercih edilen üniversite Galatasaray Üniversitesi oldu.

■ Bu sıralamayı Sabancı, Koç, Boğaziçi ve Türk Alman Üniversiteleri izledi.

■ Türk Alman Üniversitesinin son iki yıldır yükselişte olması ve bu yıl incelenen verilerde ilk beş sıralamasında yer alması dikkat çekti.

■ Mezunları en hızlı işe giren 10 üniversite arasında yer alan diğer üniversiteler ise şu şekilde sıralandı: İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi.

Hizmet, Yapı ve Bilişim sektörleri ilk sırada

■ Araştırmada yer alan Üniversite-Sektör Eşleşme analizine göre; Top 10 üniversitenin mezunları en çok Hizmet, Yapı ve Bilişim sektörlerinde işe başladı.

■ Top 10 Üniversite sektörel analizi şu şekilde devam etti; Otomotiv, Eğitim, Gıda, Finans - Ekonomi, Sağlık, İnşaat, Tekstil, Savunma Sanayi, Fintech, İlaç Sanayi, Tersane/Gemi İnşa, Enerji ve Havacılık.

■ Bölüm özelinde incelediğinde ise Matematik Mühendisliği mezunlarının en çok Bilişim, Fintech ve Yazılım sektörlerinde; İşletme Mühendisliği mezunlarının ise Fintech, Hizmet ve Bilişim sektörlerinde işe başladığı görüldü.

■ Bilgisayar Mühendisliği bölüm mezunlarına ilgi gösteren sektörler Bilişim ve Yazılım sektörleri olurken; bu bölüm mezunları üretim-imalat ve Ar-Ge pozisyonlarında tercih edildi. Bu pozisyonlar için aynı zamanda Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği mezunlarının da revaçta olduğu görüldü.

■ Üniversite özelinde incelendiğinde ise İTÜ ve ODTÜ mezunları en çok yapı sektöründe işe başlarken, Yıldız Teknik Üniversitesi mezunları Otomotiv ve Bilişim sektörlerinde yer aldı.

Matematik Mühendisliği ilk sırada

■ Analize göre; işverenler en çok Matematik Mühendisliği bölümünden mezun olan adaylara ilgi gösterdi. Listede İşletme Mühendisliği ikinci sırada yer alırken onu Almanca İşletme, İspanyol Dili ve Edebiyatı ve İletişim bölümü takip etti. Listenin ilk sıralarında yer alan bölümlerin, daha az mezun veren, daha az üniversitede bulunan bölümler olması dikkat çekti.

■ Matematik ve İşletme Mühendisliği bölümlerinin yükselişinde İTÜ ön plana çıkarken, Almanca İşletme bölümünde en yüksek orana sahip üniversite Marmara Üniversitesi oldu.

■ İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünün geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yükselişte olması dikkat çekti.

■ Top 10 bölüm arasında yer alan diğer bölümler ise sırasıyla; Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Mütercim Tercümanlık (Çince), Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri oldu.

Yükselen bölümler

■ Yeni Medya, Genetik/Biyomühendislik ve Almanca Öğretmenliği bölümleri son 3 yılda yükselen bölümler sıralamasında ilk sıralarda yer aldı. Malzeme Bilimi Mühendisliği, Aktüerya Bilimleri, Kore Dili ve Edebiyatı, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği bölümleri de işverenler tarafından tercih edilen bölümler listesinde yükselen bölümler olarak dikkat çekti.

■ Yeni Medya bölümü mezunları; Medya, Tekstil, Bilişim sektörlerinde ilgi görürken, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü mezunları ise Otomotiv ve Savunma Sanayii sektörlerinde istihdam edildi.

Dil bölümleri en çok Eğitim, Turizm ve Tekstil sektörlerinde tercih edildi

■ Dil bölümleri incelendiğinde; son yıllarda en çok yükseliş gösteren dil bölümleri Alman Dili Edebiyatı ve Fransız Dili Edebiyatı oldu. İşverenlerin tercihine bakıldığında işe alımda en çok tercih edilen dil bölümleri sırasıyla; İspanyol Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık Çince, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık Almanca ve Mütercim-Tercümanlık Rusça bölümleri oldu. İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümü en çok Eğitim, Turizm ve Tekstil sektörlerinde; Çince tercümanlık bölümü en çok Eğitim, Yapı ve Bilişim sektörlerinde, İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü ise Eğitim sektörü ile birlikte en çok Tekstil, Turizm ve Sağlık sektörlerinde işe başladı.

“Gençlerimize kariyerlerinin her aşamasında yol arkadaşlığı yapıyoruz”

24 yıldır dijital teknolojileri kullanarak doğru adayı doğru işle buluşturacak teknolojiler ürettiklerini söyleyen Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal İşverenin Tercihi araştırması hakkında şu yorumu yapıyor:

“İnsan Kaynakları sektöründe tek, internet sektöründe ise ilk Ar-Ge Merkezi olan şirketiz. Ar-Ge merkezimizde son teknolojileri kullanarak sürekli yeni hizmetler geliştiriyoruz. Yetenek açığının iş dünyasını zorladığı, nitelikli çalışan bulmanın zorlaştığı günümüzde, sektörü iyi tanıyan bir teknoloji şirketi olarak elimizdeki büyük veriyi en doğru şekilde yönetiyor ve topluma fayda sağlayacak çalışmalar hayata geçiriyoruz. “İşverenin Tercihi” analizi ile iş dünyasına atılacak gençlerimize, hangi üniversite ve bölüm mezunlarının işe giriş aşamasında ön plana çıktığının cevabını veriyoruz. Bu analizin üniversite tercihi yapacak gençlerimizin akıllarındaki soru işaretlerinin giderilmesine katkı sağlayacağını umuyoruz. “

“Kariyer.net Üniversite Rehberi” gençlere doğru tercihin anahtarını sunuyor

Gençlerin kendileri için en doğru tercihi yapabilmesi amacıyla hazırlanan “Kariyer.net Üniversite Rehberi”nde Türkiye’de bulunan tüm üniversiteler, 541 bölüm, 2779 meslekle ilgili detaylı bilgiler yer alıyor. Geniş içerik yelpazesine sahip rehber, aynı zamanda hangi bölüm mezunlarının ne iş yaptığı, mesleklerin kazançları, o mesleği yapanların sahip olduğu yetkinlikler gibi konularda gençlere yol gösteriyor. “Kariyer.net Üniversite Rehberi”nde yer alan “İşverenin Tercihi” analizi ise hangi üniversite ve bölüm mezunlarının daha hızlı işe girdiğini verilerle ortaya koyuyor. universiterehberi.net adresi üzerinden üyelik gerektirmeden, tamamen ücretsiz olarak kolayca ulaşılabilen rehber, tercih sürecinde merak edilen tüm sorulara yanıt veriyor.

52 milyon kez ziyaret edildi

“Kariyer.net Üniversite Rehberi”nde; Tercih Motoru, İşverenin Tercihi, Meslekler Rehberi, Tercih Günleri Yayınları, Taban Puanları, Üniversiteler, Bölümler, Üniversite Rehberi Blogu gibi başlıklar altında bilgiler veriliyor.

Bugüne kadar 52 milyon kez ziyaret edilen “Kariyer.net Üniversite Rehberi”, en yeni teknolojilerle ve güncel verilerle sürekli geliştiriliyor. Geçtiğimiz yıl eklenen bir özellik olan Tercih Motoru, kapsamlı filtreleme özelliği ile tercih listelerini hazırlayan üniversite adaylarına destek olarak onların hayatını kolaylaştırıyor. Tercih Motoru; YKS sonrası alınan puan ve başarı sıralamasına bağlı olarak, gençlerin yapabileceği tercihlerdeki farklı alternatifleri detayları ile listeliyor. Gençler, öğrenim görmek istedikleri bölüm ve üniversiteler için Tercih Motoru aracılığıyla kolayca tercih listesi hazırlayabiliyor.

■ 1999’dan bu yana Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu olan Kariyer.net, iş arayanlarla işverenleri internet ortamında yeni nesil teknolojilerle bir araya getiriyor. Kariyer.net’ in aday veri tabanında 28 milyonu aşkın özgeçmiş bulunuyor. Kariyer.net üyesi 600 binden fazla firma, ihtiyaç duyduğu iş gücünü Kariyer.net aracılığıyla arıyor. Çalışmaların detaylarına universiterehberi.net web sitesi üzerinden ücretsiz olarak kolayca ulaşılabiliyor.