Hata yapma lüksümüz yok

Orta Doğu’daki gelişmelere karşı sakin duruşumuzu koruyoruz. Zaten şu savaş ortamında hata yapamayız. Bölgede işler kötüleşirse, Türkiye ekonomisi için kritik küresel göstergelerden darbe alırız. Motorin fiyatına dün yüzde 6,2 zam geldi. Bazı açılardan sınırdayız.

Dünya endeksleri, yaşananlara bizim endeksimiz kadar tepki vermediler. Gerçi endekste sadece yüzde 6-7 düşüş var. Hisse senetlerimizin fiyatları çok yükselmişti bu nedenle bir düzeltme hareketidir, sağlıklıdır, denebilir. Yabancı bir bankanın yaptığı robotik işlemler hisse senedi piyasamızı zorluyor, yorumu yapılabilir. Farklı gerekçeler öne sürülebilir. Kur korumalı mevduattan çıkmak isteyen bir hükümet, borsa endeksinde bir çöküş istemez. Orası dengeli kalmalıdır.

Bundan sonra global piyasalarda yoğun satışlar yaşanırsa bundan tabii ki kaçamayız. Ancak yabancı yatırımcıları Türkiye’ye gelme konusunda ikna etmeye çalıştığımız şu dönemde, dış politikada yapılacak yanlışların bedeli büyük olabilir.