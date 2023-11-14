Hatay’da 160 bin kişi konteynerde yaşıyor bölgeyi unutmayalım

GALATASARAY Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinin hemen ardından yönetim kurulunu oluşturan arkadaşlarıyla irtibata geçti:

- Deprem bölgesine yardım için Galatasaray Kulübü ve camia olarak elimizden gelen ne varsa yapmalıyız, harekete geçmeliyiz.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, bilgi verdi:

- Başkanım, ben arabamla yola çıktım. Elimden geleni yapacağım ama camiamızdan yönelecek yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için devrede olurum.

Galatasaray’ın önceki başkanlarından, Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Dursun Özbek’i ve Erden Timur’u aradı:

- Dursun başkan bana, “Stadyumu görmen lazım. Deprem bölgesine gönderilecek yardım malzemeleri stadyumda toplanıyor. Camiamız yardıma koşuyor” dedi. Erden kardeşim de aradığımda Hatay’a ulaşmıştı.

Adnan Polat, geçen Cumartesi günü Hatayspor’un Galatasaray’ı yendiği karşılaşmadan birkaç gün önce Dursun Özbek’le görüştü:

- Dursun başkan, Polat Vakfı olarak Samandağ’da bir konteyner köyü kurduk. Bir de Suna Polat Gençlik Merkezi inşa ettik. Merkezin açılışını birlikte yapalım, konteyner köyünü dolaşalım, “Sıkıntılar bitmiş değil, depremzedeyi unutmayalım” mesajı verelim.

Erden Timur, Galatasaray’ın Hatayspor’la karşılaşmasına yaklaşımlarını Polat’a anlattı:

- Bu, bizim için bir maçtan fazlası. Takımımız sahaya, “Hatay hepimizin şahsi meselesidir. 6 Şubat’ı unutmayacağız” pankartıyla çıkacak.

Cumartesi günü Adnan Polat’ın davetiyle Dursun Özbek, Feyziye Mektepleri Vakfı Başkanı Akın Süel ve Polat Holding Pazarlama- Kurumsal İletişim Direktörü Bilge Onur Müftüoğlu’yla birlikte Hatay’a gittik. Samandağ’a geçip Karaçay Mahallesi’ndeki Polat Konteyner Köyü’ne uğradık.

Ziyarete Hatay Vali Yardımcısı Gökay İçen, Samandağ Koordinatör Kaymakamı İbrahim Ergin ve Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz da katıldı.



Adnan Polat, konteyner köyünü gezerken depremin ilk günlerine uzandı:

- Her şeyi devletten beklememeliyiz. Devlet imkanları ölçüsünde deprem bölgesinde yaraları sarmaya çalışıyor. Depremin ilk günlerinde hepimiz, bütün Türkiye buradaki acıyı damarlarına kadar hissetti, elimizden geleni yaptık.

Aradan geçen zaman içinde bölgeye ilginin azaldığını belirtti:

- Bölgede yaşananlar kanıksanmış gibi bir durum var. Oysa depremzedelerin sıkıntıları sürüyor, zor günler yaşıyorlar. Tüm vatandaşlar kalıcı konutlara girinceye kadar deprem bölgesine konsantre olmayı sürdürelim.

Dursun Özbek de bölgeye dönük “farkındalık” üzerinde durdu:

- Kulüp olarak yaptığımız organizasyonlarda hep farkındalık peşinde olduk. Kısa süre önce Kahramanmaraş’ta NEF Vakfı ile yaptığımız 500’e yakın konteyneri hizmete açtık. Bunun yeterli olmadığını düşünüyoruz.

Vali Yardımcısı Gökay İçen’e sordum:

- Hatay’da yeterli düzeyde konteyner var mı?

Şu yanıtı verdi:

- Şu anda 165 bin kişi konteyner kentlerde yaşıyor. Konteyner kentlerde yaşayan nüfus 200 bini bulacak.

Kalıcı konutlar konusunda da şu bilgiyi aktardı:

- Aralık ayında 6 bin 500 kalıcı konut teslim edilecek. Ağustos 2024’te teslim edilen kalıcı konut sayısı 32 bini bulacak.

Antakya merkezde hasarlı binaların yıkımının tamamlandığını bildirdi:

- İlçelerdeki yıkım da 1 Ocak 2024’e kadar biter…

Vali Yardımcısı İçen, şu bilgiyi de paylaştı:

- Habibi Neccar Cami’yi Konya Büyükşehir Belediyesi, Ulu Cami’yi Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hatay Meclisi’ni de Doğuş Grubu yapıyor.

Depremin ilk günlerinden beri başta Kahramanmaraş olmak üzere deprem bölgesine her fırsatta gidiyorum. Başta barınma olmak üzere sıkıntıların sürdüğüne tanık oluyorum.

Dursun Özbek ve Adnan Polat’ın çağrısına kulak verelim, deprem bölgesine ilgiyi, desteği eksik etmeyelim…

Galatasaray 300 kalıcı konut yaptıracak

GALATASARAY Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 6 Şubat depremlerinin vurduğu kentlerdeki vatandaşların iyi koşullarda barınma ihtiyacının olduğunu vurguladı:

- Toplu Konut İdaresi ile bölgeye 300 kalıcı konut yapılması için protokol imzalayacağız. Konutların illere dağılımını şöyle anlattı:

- Galatasaray olarak Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’a 100’er kalıcı konut yaptıracağız.

Özbek’e Malatya’da da hasarın boyutunun büyük olduğunu anımsattım:

- 100 kalıcı konut da Malatya’ya yapsanız.

Şu yanıtı verdi:

- Şimdilik protokol 3 ilimizi kapsıyor. Belki başka kulüpler de Malatya’ya yapar.

Ardından ekledi:

- Deprem bölgesine hizmeti getirmek yetmez. Buralara gelip vatandaşlarımızla kaynaşmamız lazım. İşin bu yanını çok önemsiyorum.

Bölgeyi ziyaret etmek bile önemli

GALATASARAY Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, depremzedenin acısını değil, bölgeye destek konusunu diri tutmak istediklerini bildirdi:

- Depremin ilk günlerinden bugüne çok şey değişti ama bu uzun bir yolculuk gibi. Dolayısıyla herkesin desteğine ihtiyaç var. Bölgeyi ziyaret etmek bile başlı başına destek anlamına gelir.

Ayağa kalkmaya çalışıyoruz

SAMANDAĞ Belediye Başkanı Refi k Eryılmaz, Samandağ Suna Polat Gençlik Merkezi’nin açılışında şu mesajı verdi:

- Yaralarımızı sarmaya, ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Konteyner kentlerde zor şartlarda kalan vatandaşlarımız var. Hâlâ barınma sorunu olan vatandaşlarımız var. Bu zorluklar, devlet ve hayırsever iş insanlarının dayanışması ile atlatılabilir.

Polat Vakfı’nı bu yıl kurduk

FEYZİYE Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Akın Süel, Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat’ın Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu’nda üye olarak görev yaptığını belirtti:

- Adnan Bey, Polat Vakfı’nın kuruluşu konusunda benden yardım istedi. Kuruluşu Ocak 2023’te gerçekleştirdik. 6 Şubat depremleri üzerine hemen bölgeye yardıma koştuk.

Polat Vakfı, İskenderun’da 86 adet tam donanımlı konteyneri Gemlik Konteyner Kent'e teslim ettikten sonra Samandağ’da 123 adet yaşam konteynerinden oluşan yerleşkeyi hizmete açtı.

Suna Polat Gençlik Merkezi de 350 kişilik kapasiteye sahip. Merkez, bölge halkının serbest zaman aktivitelerini yapabilmelerine olanak sağlayan bir yaşam merkezi şeklinde planlandı.

14 kilometrelik uzunluğu ile dünyada ikinci olan Samandağ sahilinde yer alan merkezde basketbol ve voleybol oynanabilen profesyonel saha ile sportif faaliyetlere de açık olacak.