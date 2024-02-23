‘HayatHatay’da 40 kadın kooperatifini kucakladı 106 bin ürünü vitrine koydu

TURİZM, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer’den davet geldi:

- TURYİD olarak 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Hatay’da yerel kültürü yaşatmak, ticareti başlatmak ve bir nebze olsun moral katmak için hayata geçirdiğimiz “TURYİD Prefabrik Antakya Uzun Çarşı”yı üyelerimizle ziyaret edeceğiz.

Kaya Demirer’in daveti üzerine günübirlik Hatay’a gittim. TURYİD Başkan Yardımcıları Tayyar Zaimoğlu, Onur Tahincioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Yaprak Baltacı, Bülent Polat, Faruk Ügümü, Yücel Özalp, Lütfü Sapmaz, Volkan Mumcu, Ebru Koralı, TURYİD üyeleri Salih Ünlü, Sertan Tabur, Kamer Kıraç, Önder Özköse, Engin Elçi, Yunus Adamak, Mert Bigay, Celal Akkök, Tamer Kabasakal, TURYİD Genel Sekreteri Şükran Yürekli, ekibe Hatay’dan katılan TURYİD’in Antakyalı Yönetim Kurulu Üyesi Razık Büyükgazel ile birlikte tura katıldım.

Tayyar Zaimoğlu ve Razık Büyükgazel rehberliğinde Belen’de “HayatHatay” projesinin deposu ve vitrinine dönüştürülmüş kapalı spor salonuna uğradık.

Projeyi yöneten Hatay İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt, “HayatHatay” projesini anlatmaya Vali Mustafa Masatlı’nın yönlendirici şu sözleriyle yola çıktıklarını belirtti:

- Hatay’daki girişimci kadınları, ülkemizin zengin kaynakları ve yerel motiflerimizle harmanladıkları iş fikirleriyle ülkemiz ve ilimiz ekonomisine değerli katkılar sunabilir. Onlara üretim yapabilecekleri ve ürettiklerini pazarlayabilecekleri bir mecra oluşturalım.

Hatay genelindeki 40 kadın kooperatifini bir araya getirdiklerini bildirdi:

- Kadın kooperatiflerimize ziyaretler gerçekleştirerek ihtiyaçlarını yerinde tespit ettik. Depremden etkilenen ve yer sorunu yaşayan kadın kooperatiflerimize, il merkezinde ve ilçelerde 30 adet işyeri tahsis ettik. Potansiyeli tekrar harekete geçirmelerinin önünü açtık.

Kadın kooperatiflerine Valilik olarak girişimcilik, dijitalleşme, pazarlama, kurumsal kimlik, iş geliştirme, yeni nesi araçlarla markalaşma gibi süreçleri işlettiklerini vurguladı:

- Kadın kooperatifleriyle ürettikleri ürünlerin satış ve pazarlamasına destek olunması için ilgili kurum ve kuruluşlarla görüştük.

Hatay’ın yöresel, tarihi ve kültürel zenginlikleri açısından yerine dikkat çekip, coğrafi işaretli ürün sayısı üzerinde durdu:

- İlimizin coğrafi işaretli ürün sayısı 24’tü. Valiliğimiz 52 adet ürün için daha coğrafi işaretleme başvurusu gerçekleştirdi. Hatay, coğrafi işaretleme başvurularında Türkiye birincisi oldu. 32 ürün için daha başvuru çalışmaları devam ediyor.

Coğrafi işaretli ürün sayısının böylece 108’e çıkacağını kaydedip, projeye döndü:

- Kadın kooperatiflerimizin ürettikleri ürünlerini dünyaya tanıtmak için “HayatHatay” üst markası oluşturduk. Markamız için www.hayathatay.com adlı e-ticaret sitemizi hayata geçirdik.

Vali Masatlı’nın “hayathatay.com”u sadece bir alışveriş sitesi olarak görmediğinin altını çizdi:

- Bu proje Valiliğimizin sosyal sorumluluk adına attığı önemli bir adımdır.

TURYİD heyetiyle birlikte girdiğimiz kapalı spor salonundaki ürünleri gösterdi:

- Burayı kadın kooperatiflerimizin ürettikleri ürünlerin tek noktadan satışı ve pazarlanması için lojistik merkezine dönüştürdük. Burada 106 bin ürün vardı. Yoğun taleple karşılaştık. Azalmaya başladı ama yerine yeni ürünler geliyor.

Ürünlerin fiyatlarıyla ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Fiyatları her kooperatif veya üretici kendisi belirliyor. Biz sadece çok uçuk olmaması konusunda uyarıda bulunuyoruz. Ürünler satıldıkça parasını doğrudan üreticiye yönlendiriyoruz. Kesinlikle hizmet bedeli falan almamız söz konusu değil.

Kaya Demirer başkanlığındaki TURYİD heyeti bir yandan Mustafa Örgüt’ü dinlerken diğer taraftan ürünleri baktı. Aralarından hemen “hayathatay.com”dan deneme siparişi verenler oldu.

Demirer, TURYİD’in 180 restoran markasını temsil ettiğini bildirip, ekledi:

- Söz konusu markaların toplam 3 bin 500 restoranı var. “HayatHatay” ürünlerini müşterilerimize sunmak isteriz. Ancak, ürünlerin her türlü kalite-hijyen denetiminden geçtiğinin belgelenmesi bizim için önemli.

Mustafa Örgüt, çözümü sundu:

- Migros da bizden ürün alıyor. Onlarla bir belgeleme sistemi oluşturduk. Benzeri bir sistemi TURYİD üyeleri için de benzeri sistemi kurarız. Siparişleri önceden alırsak hem miktar konusunda hazırlık yaparız, hem de daha kurumsal satış için adımlarımızı atarız.

Demirer, bağlantıyı netleştirmek için bir adım daha attı:

- Bir ön protokol imzalayalım. TURYİD üyesi restoranları buradan ürün almaya yönlendirelim.

TURYİD böylece Antakya’ya 71 konteynerden oluşan “Uzun Çarşı” yapmış olmakla kalmayacak, Hatay’daki 40 kadın kooperatifine ürün alım desteği verecek…

Ürün alımı, daha uzun bir destek yolculuğu olacak…

Yılda 150 milyon ziyaretçimiz var, Hatay’ın ürünlerini tanıtmak için önemli fırsat

TURYİD Başkanı Kaya Demirer, Hatay Valisi Mustafa Masatlı’dan kentteki son durumu dinlemelerinin ardından söz aldı:

- “HayatHatay” projesi 40 kadın kooperatifine verdiğiniz destek açısından çok önemli. Biz de bir protokol imzalayıp “HayatHatay”dan zeytinden zeytinyağına, salçadan turşuya, tarhanaya kadar ürün almayı planlıyoruz.

TURYİD üyelerinin üst sınıf 3 bin 500 restoranının olduğunu vurguladı:

- Üyelerimizin yıllık cirosu 5.5 milyar dolar dolayında bulunuyor. Türkiye’deki yiyecek-içecek sektörünün ciro açısından yüzde 25’ini temsil ediyoruz.

Söz konusu restoranların ağırladığı konuklara işaret etti:

- Yılda 150 milyon ziyaretçi ağırlıyoruz. Hatay’dan aldığımız ürünlerin tanıtımı açısından önemli bir kitle. Üyelerimizle oturur karar veririz, mönülerde Hatay’dan aldığımız ürünleri ayrıca belirtiriz. Dolayısıyla müşterilerimizden de talep yaratmaya vesile oluruz.

TURYİD Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Koralı araya girdi:

- Sayın Valim, ülkemizin her yöresinde birbirine benzeyen, tekrarlayan ürünler var. Yani, hemen her yörede kadınlarımız salça, tarhana gibi ürünlere odaklanıyor. Birlikte çalışma fırsatımız olursa, Hatay’ın kendine özgü ürünleriyle çeşitlendirmeye gidebiliriz.

Vali Masatlı, 6 Şubat depremlerinden en ağır darbeyi yiyen Hatay’ın toparlanmasında kadınların rolünün önemine değindi:

- Kadınlarımız girişimcilik ruhuyla şehrimizin kaderinde önemli rol oynuyor. Şehrimizin ayağa kaldırılmasında kadınlarımızın rolünü ve desteğini çok önemsiyoruz.

TURYİD heyetine teşekkür etti:

- “HayatHatay” projesi kapsamındaki 40 kadın kooperatifinin ürünlerinden almanız, onların tanıtımına katkı vermeniz önemli bir destek oluşturur. Bu desteğiniz Hatay için çok kıymetli olacak.

Ali Mürdün: Durumumuz hiç iyi değil

KAYA Demirer başkanlığındaki TURYİD heyetinin Antakya’da uğradığı mekanlardan biri de Ali Mürdün’ün konteynerde hizmet vermeye, lezzetlerini sunmaya çalıştığı restoranı oldu.

Ali Mürdün’ün restoranın birkaç noktasına astığı şu yazı dikkatimi çekti:

6 Şubat felaketi ile “Kayıp Şehir Antakya” olan şehrimizi “Yaşayan Şehir Antakya” ya dönüştürme gayretinde olan herkese teşekkür ederiz.

Hatay gastronomisine katkı olarak “Ali Mürdün Lokantası”nın fikir aşamasından uygulamaya dönüştürülmesinde liderlik yapan başta TURYİD olmak üzere Gamze Cizreli, Tayyar Zaimoğlu ve Elif Ovalı’ya minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

Ali Mürdün, bir yandan konuklarına hazırladığı lezzetleri sayarken, diğer taraftan içini döktü:

- Hatay’ın, Antakya’nın, bizlerin durumu hiç iyi değil. Belki bu sözlerim birilerini kızdıracak ama açıkça söylüyorum. İyi değiliz, sıkıntı içindeyiz…