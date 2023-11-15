Hedefimde ‘yapay zeka’yı doktor gibi çalıştırmak var

THE American Turkish Society (ATS) Eşbaşkanı ve Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı’nın davetiyle bulunduğum New York’ta Ahmet Okumuş’un evindeki buluşmadayız.

Ertuğrul Özkök ve Mehmet Yılmaz’la birlikte buluşmaya katılan iş insanlarıyla sohbet ederken Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Sabancı Kamışlı yanıma geldi:

- Seni müthiş bir hemşerin ile tanıştıracağım. Adı Eren Bali. O da eşi ile burada. Eren Bali, benim önerimle ATS’in yönetimine de girdi.

Kerem Sabancı Kamışlı’ya Eren Bali’yle tanışıp sohbet etmeyi çok istediğimi belirttim:

- Malatyalı İş İnsanları Derneği’nin (MİAD) ortak yazışma grubunda kısa süre önce Eren Bali’nin başarılarından söz edildi. Hepimiz gurur duyduk.

Eren Bali ile sohbet “Malatya’nın neresindensin?” sorusuyla başladı. Bali, çocukluk yıllarına döndü:

- Akçadağ Kürecik’in Durulova Köyü’nde 1984 yılında doğdum. İlkokulu annemin 5 sınıfa aynı anda ders verdiği okulda okudum. Malatya’da Fen Lisesini bitirip 15 yaşında ODTÜ’ye girdim, çift ana dal yapıp, bilgisayar ve matematik bölümlerinden 3 yılda mezun oldum.

ABD kapısının nasıl açıldığını merak ettim, anlattı:

- İlk şirketimi 2000’lerin başında kurdum. İlk projem evleri 3 boyutlu turlarla gezdirip satmaya dönük bir yazılımdı. Buradan yola çıkıp birkaç arkadaşımla 2007 yılında online eğitim şirketi kurduk. 2008-2009 döneminde Silikon Vadisi’ne gitmeye başladım.

Silikon Vadisi’ndeki ortamı, fırsatları görünce o şirketi kapatıp ABD’ye taşınmaya karar verdiğini vurguladı:

- Benden sonra birlikte çalıştığımız bazı arkadaşlarım da ABD’ye geldi. Canlı online eğitimler yerine kayıtlı online eğitimlere odaklandık. Bu iş tuttu, bir melek yatırımcı 1 milyon dolarla işin içine girdi. 5 yılda her ay yüzde 20 büyüdük.

2015 yılında Udemy’yi halka açmayı hedefl ediklerini bildirdi:

- 2020 yılında Udemy’nin değeri aldığı yatırımlarla 3 milyar doların üzerine çıktı.

2015’te annesinin sağlık sorunları üzerine ilgisinin bu alana kaydığını kaydetti:

- Annemin sağlık sorunu nedeniyle yaşadığımız süreç, ABD’deki sağlık erişiminin yetersizliği beni bu alanda teknolojiyi nasıl kullanabileceğimize kafa yormaya yönlendirdi. Bir klinik açıp yapay zeka temelli bir platform kurduk.

Yapay zekanın hastanın doktor muayenesindeki ilk 5 dakikalık süreci çözer hale geldiğini ifade etti:

- Yapay zeka, verileri analiz ederek hastalığı teşhis edebiliyor, “Şöyle bir hastalığın var, doktor şu testleri isteyebilir, yaptır” gibi bilgiler veriyordu.

Carbon Health adlı yeni şirketlerinin 2020’de üst üste 75 milyon dolar ve 100 milyon dolar yatırım aldığını aktardı:

- 2020 yılında 30 kliniğimiz vardı. 2025’te 1500 kliniğe ulaşabiliriz. Sağlık sisteminde ilk aşama hastanın tüm verilerinin toplandığı yerdir. Biz bun etrafında bir sağlık ekosistemi kuruyoruz.

Udemy’de sadece yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını, bu dönemde Carbon Health’e odaklandığını vurgulayınca sordum:

-Bundan sonraki adım ne olacak?

Şu yanıtı verdi:

- Hedefimde yapay zekaya bir anlamda doktorluk yaptırmak var. Bunu iki yıl içinde başarabileceğimize inanıyorum.

ABD’de fon yönetimindeki başarılarıyla öne çıkan buluşmanın ev sahibi Ahmet Okumuş yanımıza uğradı, Eren Bali’yle tanıştı:

-Müthiş bir başarı öykünüz var. Gurur verici, bravo…

Eren Bali, ailesinin Malatya’da yaşamını sürdürdüğünü bildirip şu sözü verdi:

- Doğum yerim Malatya’ya faydalı olacak bir şeyler yapmak istiyorum…

Bali’nin Carbon Health’i de sağlık alanına yönelen yatırımcıların ilgisini çekiyor, değeri de artıyor…

Eren Bali, “akıl teri”yle müthiş işlere imza atıyor…

Malatya ve Türkiye onunla gurur duyuyor…

ATS, New York’ta Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladı

İlk bilgiyi Eylül ayında Türkiye-Amerika İş Konseyi’nin (TAİK), Goldman Sachs ile düzenlediği “Türkiye Yatırım Konferansı” için New York’ta iken American Turkish Society (ATS) Yönetim Kurulu Üyesi, ABD’nin önde gelen hukuk bürosu Herrick Feinstein’in ortağı ve CEO’su Barbaros Karaahmet verdi:

- ATS olarak New York’ta Cumhuriyetimizin 100. yılını 13 Kasım’da düzenleyeceğimiz bir buluşmada coşku ile kutlayacağız. Nitekim kısa süre sonra ATS’de Linda Wachner ile Eş Başkanlık görevini yürüten Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı’dan davet geldi: - Cumhuriyetimizin 100. yılını New York’ta ATS’nin gala gecesinde kutlayacağız. ATS’in hazırladığı kitapçıkta Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlandığı galaya destek verenlerin listesi şöyle sıralandı:

• PLATİN HAYIRSEVERLER: Akbank- Suzan Sabancı, Sabancı Holding- Suzan Sabancı

•ALTIN HAYIRSEVERLER: Esas Holding-Kerem Sabancı Kamışlı, Linda Wachner, RPD Fund Management- Ahmet Okumuş, Sierra Nevada Corporation •GÜMÜŞ HAYIRSEVERLER: Akaretler Turizm- Serdar Bilgili, Akfen Holding- Pelin Akın Özalp, Akkök Holding- Nilüfer Dinçkök, Aksoy Holding- Serdar Aksoy, Bank of America- Banu Başar, Carbon Health- Eren Bali, Doğan Holding- Arzuhan Doğan Yalçındağ, Eczacıbaşı Holding-Ertem Osmanoğlu, Gulcelik Family Funds LLC-Selin Gülçelik, Herrick, Feinstein LLP- Barbaros Karaahmet, IBM- Saad Toma, JP Morgan- Andrew Cohen, Kibar Holding- Ali Kibar, Rasim Şengir, L’Etolie Sport- Yeşim Philip, Lexin Capital- Metin Negrin, McKinsey & Company- Can Kendi, NA Capital- Nevzat Aydın, Nurol Holding- Oğuz Çarmıklı, Soyak Holding- Erkut Soyak, Tamer Seçkin, TBWA- Cem Topçuoğlu, Zeynep Yenel

• PLATİN SPONSORLAR: Demir Kırgız International Bank

• ALTIN SPONSORLAR: Ali Asgari, Carlo Bernardini, Çiğdem Erkman, Duygu Dalkanat Sezercan, Kınay Transport, Mavi Jeans Inc., Pınar Özbozdoğanlı, Richard Salvino, Samira Asgari, Kerem Turunç • GÜMÜŞ SPONSORLAR: Cansu açık, Cenk Sidar, Çiçek Güngör, Ece Kaner, Fejir Uğurlu, Gizay Ünal, Hülya Yılmaz, Kayhan Civelek, Meltem Sultan Ekici, Neslihan Sürmeli, Moris J. Rosso, Onur Kılıç, Pelin Mavili, Rüştü Altılı, Semih Güngör, Uğur Yılmaz

• BAĞIŞÇILAR: Mehmet Öz Galaya Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, Birleşmiş Milletler (BM) Nezdindeki Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Sedat Önal, New York Başkonsolosumuz Reyhan Özgür de katıldı. Galada sahne alan Şelale Şehnaz Sam, 10’uncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı’yla konserini noktaladı. Ardından Jordan Kahn Orkestrası sahneye çıktı.