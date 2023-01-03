Hedefte teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak ve ‘unicorn’lar çıkarmak var

TÜRK Telekom yönetimi, 10 yıl önce “kurumsal girişim”i hızlandırma programı “PİLOT”u devreye aldı. Dönemin Strateji Direktörü Muhammed Özhan, “PİLOT”un nüvesini oluşturan ekipte önemli rol oynadı.

“PİLOT”tan 6 yıl sonra, 2018 yılında Türk Telekom bünyesinde “TT Ventures” kuruldu. Kuruluş amacı da şöyle tanımlandı:

Erken ve orta aşama girişimleri Türk Telekom destekleri ve yatırımı ile büyütmek, değer sağlamak.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “TT Ventures”dan yola çıkarak şu hedefi belirledi:

“PİLOT” programı ve “TT Ventures” desteği ile ülkemizde yeni “unicorn”ların çıkmasının yolunu açalım. Ülkemizin teknolojide dışa bağımlılığını azaltmada önemli rol oynayalım.

Türk Telekom, Önal’ın çizdiği bu hedef kapsamında bir adım daha attı:

Kasım 2022’de “Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” kuruldu.

Önal, “Girişim Sermayesi Yatırım Fon”nun çerçevesini şöyle çizdi:

“TT Ventures”, cüzi sermaye ile kurulmuştu. Şimdi “Girişim Sermayesi Yatırım Fonu”nu daha güçlü planlıyoruz. Dünya standartlarında bir fon olacak. Bir anlamda bu alanın “Şampiyonlar Ligi”nde oynayacak.

2022’nin son haftasında Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’la şirketin merkezinde buluştuk. Önal’a TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, şirkete dışarıdan danışmanlık hizmeti veren Mustafa Kaya eşlik etti.

Ümit Önal, Türkiye’de 300 dolayında “Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” olduğunu belirtti:

- Şu anda fonumuzun büyüklüğü ile ilgili rakam paylaşmıyoruz. Ancak, Türkiye için ciddi boyutta büyük bir fonumuz var.

Türk Telekom’un “PİLOT” programına 1000’e yakın başvuru olduğunu bildirdi:

- “PİLOT”, bu yıl 10’uncu mezunlarını verdi. Ekipler 12 hafta boyunca 250’ye yakın mentorla birebir görüşme, Türk Telekom’un iş bağlantılarına erişim ve yatırım alma fırsatını yakaladı. Programı başarıyla tamamlayan ekiplerden seçilenler ABD programına katılabilecek.

“TT Ventures”ın girişimleri hem bilgi birikimi ile hem de finansal açıdan desteklediğini kaydetti:

- “TT Ventures”ın en önemli hedefi yatırım yaptığı girişimlerle işbirliği yaparak sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamak ve girişimlerin yenilikçi iş fikirleriyle yurt dışına açılmalarını sağlamak.

“PİLOT”un da “TT Ventures” çatısı altında yoluna devam ettiğini vurguladı:

- “TT Ventures”, bugüne kadar 13 şirkete yatırım yaptı. Odak alanlarını dijital sağlıktan dijital eğitime ve yapay zeka destekli iş çözümlerine kadar birçok farklı alan oluşturuyor.

“PİLOT”tan bugüne kadar mezun olan 104 girişime toplamda 30 milyon liralık nakit destek verildiğini aktardı:

- Mezunlardan 45’i dışarından yatırım alarak proje ve fikirlerini geliştirme fırsatı yakaladı. “PİLOT” mezunlarının dışarıdan aldıkları toplam yatırım tutarı 20 milyon dolara yaklaştı.

“TT Ventures”ın yatırım yaptığı 13 şirketin ulaştığı toplam değeri merak ettim, Muhammed Özhan şöyle yanıtladı:

- “TT Ventures”ın koyduğu para, şirketlerin ulaştığı değer ile 6’ya katlandı.

Yatırım yapılan şirketlerde “TT Ventures”ın ortaklık payını sordum, Ümit Önal şu yanıtı verdi:

- Aslında şirketlerin hisselerinin yüzde 10’una kadar alma hakkımız var.

Sohbet sırasında Türk Telekom’un kadrosuyla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

- Türk Telekom’da 5 bine yakın mühendis görev yapıyor.

“TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu”nun kuruluş amacı ve faaliyetlerini bir kez daha özetledi:

- Global büyüme potansiyeline sahip inovatif teknoloji girişimlerine yatırım yapılacak. Fon ile birlikte farklı yatırımcılardan dış kaynak sağlamak mümkün olurken, oluşacak fon ile birlikte potansiyeli yüksek çok sayıda girişime yatırım yapılabilecek.

Ardından şu mesajın altını çizdi:

- Girişimlere güçlü şekilde destek vermeyi planlıyoruz. Teknolojide “yediveren gülü” gibi açmak istiyoruz. Ülkemizi teknoloji ihracatçısı konumuna taşımak istiyoruz. Niyetimiz teknoloji nehrinin bereketinden faydalanmak.

Türk Telekom, “TT Ventures” ve kurduğu “Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” ile “Teknolojinin Şampiyonlar Ligi”nde üst sıralara yerleşecek gibi görünüyor…

AKM’de ‘Girişimcilik Merkezi’ kuruyor

TÜRK Telekom CEO’su Ümit Önal, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) kuracakları “Girişimcilik Merkezi”nin bu ay sonunda devreye gireceğini bildirdi:

- Burada girişimlere tıpkı Eminönü’nde bulunan Santral binasında olduğu gibi bir ofis ortamı ve çeşitli imkanlar sunulacak.

Doktorların tanı ve teşhiste hata payı sıfıra iniyor

TÜRK Telekom CEO’su Ümit Önal, “TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu”nun yatırım yaptığı şirketlerden birinin “Virasoft” olduğunu belirtti:

- Virasoft Yazılım A.Ş., dijital patoloji alanında kabiliyetli tanı desteği, nicel görüntü analizi, vaka yönetimi uygulamaları, patoloji eğitim yazılımları ve telepatoloji hizmetleri sunuyor.

Önal, “Virasoft”un hizmetlerini şu cümleyle özetledi:

- Doktorların tanı ve teşhiste hata payını sıfıra indiren bir kapı açıyor…

TT Ventures’ın yatırımla desteklediği şirketler neler yapıyor?

TÜRK Telekom CEO’su Ümit Önal’a “TT Ventures”ın yatırımla desteklediği girişim şirketlerinin faaliyetlerini sordum, sözü TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan’a bıraktı. Özhan özetledi:

EARNADO: Algoritmalar ile pazarlama kararları veren ve yapılması gerekenleri otomasyon ve online profesyoneller ile gerçekleştiren dijital pazarlama sistemi sunuyor.

Algoritmalar ile pazarlama kararları veren ve yapılması gerekenleri otomasyon ve online profesyoneller ile gerçekleştiren dijital pazarlama sistemi sunuyor. SYNTONYM: Görsel veri toplama ve işlemeye yönelik “Sentetik Veri Anonimleştirme” teknolojisi çözümü ortaya koyuyor.

Görsel veri toplama ve işlemeye yönelik teknolojisi çözümü ortaya koyuyor. B2Metric: Müşteri yolculuğu analitiği, risk değerlendirmesi ve fiyat optimizasyonu sürecinin yönetimini sağlıyor.

Müşteri yolculuğu analitiği, risk değerlendirmesi ve fiyat optimizasyonu sürecinin yönetimini sağlıyor. OPTİYOL: Yeni nesil rota optimizasyon hizmeti sağlıyor.

Yeni nesil rota optimizasyon hizmeti sağlıyor. QUANTWIFI: Bulut tabanlı Wi-Fi optimizasyon hizmeti veriyor.

Bulut tabanlı Wi-Fi optimizasyon hizmeti veriyor. MENTALUP: Çocuklar için kişiselleştirilmiş eğitici zeka oyunları hizmeti sunuyor.

Çocuklar için kişiselleştirilmiş eğitici zeka oyunları hizmeti sunuyor. ELTEMTEK: Türkiye’nin kritik enerji altyapısı projelerinde özel ve kamu kuruluşlarına mühendislik, proje ve danışmanlık hizmeti sağlıyor.

Türkiye’nin kritik enerji altyapısı projelerinde özel ve kamu kuruluşlarına mühendislik, proje ve danışmanlık hizmeti sağlıyor. CAMERALYZE: Yapay zeka tabanlı görüntü işleme çözümü sunuyor.

Yapay zeka tabanlı görüntü işleme çözümü sunuyor. ARCANOR: Yapay zeka destekli pazarlama alanında büyük veri hizmeti sağlıyor.

Yapay zeka destekli pazarlama alanında büyük veri hizmeti sağlıyor. MYTHAL: Moda, tekstil, oyun alanında desen ve doku tasarım süreçlerinin yapay zeka destekli sunulması hizmeti veriyor.

Moda, tekstil, oyun alanında desen ve doku tasarım süreçlerinin yapay zeka destekli sunulması hizmeti veriyor. APPYAP: Uygulamalar üretiyor, yerli sosyal medya hizmeti sunuyor.

Ümit Önal, “MentalUP” üzerinde durdu:

- “MentalUp”, eğitimde odak kaybını azaltıyor. Oyunlaştırılmış bir eğitim programı sunuyor. İlköğretim öğrencilerine yönelik bu program, İngiltere’den yatırım aldı.

Muhammed Özhan da “Optiyol” ile ilgili bilgi verdi:

- Lojistik şirketleri gibi saha organizasyonu olan kurumlar kullanıyor. Yüzde 40’a yakın verimlilik artışı yaratıyor.