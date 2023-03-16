Hepsiburada, Adana, Hatay ve Diyarbakır’a ‘merkez’ kuruyor

Geçtiğimiz hafta deprem bölgesi için 10 milyar liralık üretim ve ticaret hacmi yaratma planı açıklayan Hepsiburada, bu hedef için atacakları adımları EKONOMİ’ye anlattı. Hali hazırda bölgede 6 bin olan satıcı sayılarını hızlıca 10 bine çıkartmak için yerel kurumlarla çalışacaklar, 1600 olan kadın girişimcilerin sayısını kadın kooperatifl erine özel destekler vererek 5 bine getirecekler, teknolojinin de yardımıyla platformda bölgedeki satıcıları öne çıkartacak, satışlarını artıracaklar. 120 bin kişinin istihdamına, 500 bin kişinin geçimine katkı sağlamak için e-ticaret penetrasyonunu yükseltecekler. Türkiye’nin en büyük 3’üncü kargo firması olmalarının gücünü kullanacaklarını anlatan Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal, “Kapsamlı çalışmamıza ‘Hepsiburada sözü’ dedik. Depremzede üreticiler ve satıcılar için Satıcı Destek Hattı’nı kurduk. Çağrı merkezi gibi çalışacak ve KOBİ’lerimizi, üreticilerimizi e-tüccar heline getirecek” dedi.

Depremden tam bir ay önce Ocak 2023’te Londra’dan dönerek Hepsiburada’nın CEO’luk görevini üstlenen Nilhan Onal, Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ, Genel Koordinatörümüz Vahap Munyar ile birlikte sorularımızı yanıtladı. Onal’ın global arenadaki en önemli deneyimlerinden biri nakliyat. Onal, benzer bir şekilde lojistiği “Hepsiburada’nın en güçlü kası” olarak nitelendiriyor ve ekliyor: “Hepsiburada Türkiye’nin en büyük 3’üncü kargo firması. Şimdi ağımızı daha da geliştiriyoruz.”

Depremin hemen ardından çok hızlı organize olduklarını da anlatan Onal, “İlk sıkıntımız TIR’ların tıkanmasıydı. TIR şoförlerimiz aradı, ‘Ürünleri indiremiyoruz, depolar yetersiz’ dedi. Hemen iş dünyasıyla görüştük. Onlar bize sanayi tesislerini açtı. Devreye girmemiş bir AVM’ye yardımları indirdik. 6 TIR, 120 kez bölgeye ulaştı. Sürat Kargo da bize yardımcı oldu” şeklinde konuşuyor.

MUHTARLARA WHATSAPP’TAN İHTİYAÇ YAZILIMI

İkinci önemli konuyu ‘mikro dağıtım’ olarak vurgulayan Onal, “Küçük kasabalara ve köylere ulaşmak önem kazandı. Büyük araçları oralara yollamak sorun oldu. Muhtarlarla, kaymakamlarla iletişime geçtik. Ayrıca hangi TIR’ın içinde ne tür bir yardım malzemesi olduğu bilinmiyordu. Bu süreçte gönüllüler çok iyi çalıştı. AFAD’ın da Ahbap’ın da gönüllüleri çok iyi çalıştı. 5 gün geceli gündüzlü çalışma sonrasında bir envanter sistemi kurduk. Whatsapp’tan gelen bilgileri düzenleyecek bir yazılım oluşturduk. Adana, Hatay, Kahramanmaraş’ın tüm köyleri ve Nurdağ’a kadar gittik. İskenderun’a kadar indik. Ticari bir amaçla gitmedik. Tüm araçlarımız tüm yardımlarımız markasız gitti. "

EKİP KURDUK SATICILARIMIZIN DEPOLARINI KURTARDIK

Bölgedeki satıcıların ilk şoku atlattıktan sonra, hayata dönmek için işlerini düşünmeye başladıklarını belirten Onal, şunları söylüyor: “Depoları çöken satıcılarımızın, üreticilerimizin yardımına koştuk. ‘Malları birlikte çıkartalım’ dedik. Bizim bölgedeki depolarımızı yatakhaneye çevirdik. Onların hem konaklamalarına hem de ürünleri satmalarına yardım ettik. Tekrar bir hayatın başlaması için elimizden geleni yaptık. Çünkü orada yeniden hayat başlamalı. Bilabedel çalışıyoruz. Uzun dönemli bir programa ihtiyaç var. Onun için iki yıllık bu cesur program için kollarımızı sıvadık.”

Ticaret ve Teknoloji Gücü’nde neler var?

● 11 ilimizde hayatın yeniden başlaması için, sürdürülebilir kalkınma şart. Bunun için oluşturduğumuz programın adı; “Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü”. 2025’e kadar hedefl erimizi belirledik.

● Bölgede 6 bin olan üretici ve satıcı sayımızı iki yılda iki katından fazlaya çıkartacağız. Hedefi miz 10 bin tüccar. Bunun için KOBİ’lerimizi, esnafl arımızı, üreticilerimizi 0 850 214 09 15 numaralı telefondan bilgilendireceğiz. Bu çağrı merkezimiz e-ticaret yapmak isteyenleri e-tüccar’a çevirecek. Girişimcilerimiz, Hepsiburada’nın teknoloji, ticaret, lojistik ve pazarlama imkânlarıyla desteklenecek.

● Kadın kalkınırsa, tüm toplum daha hızlı kalkınıyor. Onun için kadınlara ayrıcalıklar tanıyacağız. Halihazırda bölgede bin 600 olan kadın üretici sayımızı bu iki yıl içinde 5 bine çıkartacağız. Bunun için de kadın kooperatifl erine özel destekler vereceğiz.

● Adana, Hatay ve Diyarbakır’da ‘e-ticaret İhtisas Merkezi’ kuracağız. 120 bin kişinin istihdamına; 500 bin kişinin geçimine katkı sağlayacağız böylece bölgeden sadece Türkiye’ye değil e-ihracatla dünyaya da mal yollayıp 10 milyar TL’lik satış hacmine ulaşacağız.

Depremden bir ay önce Londra’dan dönmüştü

Nilhan Onal, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişikler Bölümü’nden mezun. Lisansı tamamlamasının ardından eğitimine devam ederken, tekstil sektörüne yönelik ilk girişimini kurmuş. Ancak sonra rotayı Londra’ya çevirmiş. Procter&Gamble, Amazon Shipping, Amazon’da çalışmış, Amazon’un tüketici elektroniği, sigorta ve moda gibi alanlarını yönetmiş. Onal, 10 yıllık Londra defterini 2023 Ocak’ta kapatarak Türkiye’ye dönmüş ve Hepsiburada’nın başına geçmiş, yani depremden bir ay önce.

Öncelik yaraları sarmak, yatırımcımız bunu görür

Nilhan Onal’a “Nasdaq’da işlem görüyorsunuz, yatırımcılar bu son süreci nasıl değerlendiriyor” diye sorduğumuzda, şu yanıtı veriyor: “Ülkemiz çok büyük bir felaket geçirdi. Biz 2023’ün ilk çeyreğinde yatırımcımızla durumu elbette paylaşacağız. Ama şu anda önceliğimiz depremin yaralarını sarmak en önemli gündemimiz bu. Birlikte kalkınmak… Yatırımcımız bunu görür. Bu tür felaketlerden sonra ekonominin normal seyrine dönmesi iktisat bilimine göre 10- 16 hafta sürüyor. İnsanlarımızın ekonomiye katılması için bu süreçte alt yapımızı hazırlıyoruz.”

Reklamlarla bölgedeki üretici öne çıkıyor

“10 milyar TL büyük bir hacim değil mi” sorumuza Onal’ın cevabı şöyle: “Türkiye’de e-ticaret penetrasyonu %15. Gidecek çok yol var. Teknoloji en önemli varlıklarımızdan biri. Kodunu yazabilen bir şirketiz. Üniversitelerle işbirlikleri yapacağız. Bölgede teknoloji en büyük dostumuz olacak. Bölgede sıfır komisyonla çalışıyoruz. Depremzede satıcılarımıza platform içinde 5’er bin TL’lik reklam kredisi verdik. Böylece öne çıkmalarını sağladık. 11 kentten en hızlı Adana toparlandı. Hatay dışında ticari canlanma başladı. Bir de evlenecek gençler için “Şimdi al-sonra öde” kampanyamız vardı. Yeni ev kurmak zorunda kalanlara da bu programı açtık. Yeni yeni çözümler buluyoruz.”