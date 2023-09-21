Hepsipay’de hedef Türkiye’nin en büyük fintech’i olmak

Türkiye’nin sayılı e-ticaret sitelerinden Hepsiburada’nın kardeş kuruluşu Hepsiburda Finansal Hizmetler, 12,5 milyon müşterisi ile yarattığı ölçeği diğer şirketlere de açıyor. Perakendeciler artık Hepsipay’i bir ödeme seçeneği olarak kullanabilecek. Ayrıca, Hepsipay kullanıcıları dijital cüzdanın yanı sıra, buradan 36 aya varan kredi alabilecek. Hepsiburda Finansal Hizmetler CEO’su Erkin Aydın, tüm bu hizmetlerin ve müşteri ölçeklerinin gücüyle e-ticaret firmaları dışındaki e-ticaret oyunundan yüzde 10 pay almak istediklerini kaydederek, “Hedef Hepsipay’i Türkiye’nin en büyük fintech’i yapmak” diyor.

CEO Erkin Aydın, sektörün jargonuyla yeni hizmetlerini devreye almayı ‘canlıya aldık’ olarak telaffuz ederek, yeni hizmetlerini EKONOMİ’ye anlattı. Hepsipay'in doğuş hikayesini paylaşan Aydın, “2020 yılının sonunda bu fikir doğmuş, cüzdanımızın lansmanı da Temmuz 20217de yapılmış. Hayatına kapalı devre bir cüzdan olarak başlayan Hepsiburada finansal hizmetlerin amacı, güvenli ödeme yapabilme, iadeleri kolay bir şekilde, anında alabilme ve zamanla gelişen vadelendirme çözümleri ile ödemeleri daha ferahça yapabilme. Ayrıca Hepsipay'in Hepsiburada'daki misyonu yaptığı harcamalardan da Hepsipara kazanılabilmesini sağlamak” şeklinde konuşuyor. Aydın, gelinen noktada banka dışı kurumlar arasında önemli bir yer edindiklerini kaydederek, “Türkiye’nin en büyük fintech’i olmak istiyoruz. Kredi kartı hacminden, alışveriş hacminden en büyük payı almayı hedefliyoruz. Özetle e-ticaret firmaları dışındaki, e-ticaret oyunundan yüzde 10 pay almak istiyoruz. Çünkü perakendenin içinden doğmuş ve Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinden birinin deneyimlerinden geçmiş başka bir örnek yok” diyor.

Perakendede ödeme seçeneği oldu

“Hepsipay’le öde diye yeni bir özelliği hizmetlerimize dahil ettik” diyen Aydın, şunları kaydediyor: “Perakendeciler, aynı Hepsiburada’danın yaptığı gibi Hepsipay’i kullanabilecek. Diyelim ki ürünü seçtiniz, sepete attınız ödeme seçeneklerinin arasında Hepsipay’i görebileceksiniz. Hepsipay cüzdanınızı da kullanabileceksiniz. Burada üç önemli adımla öne çıkıyoruz. İlki müşteri ölçeği, 12,5 milyon müşterimiz var. İkincisi vadelendirme Parekendecilerin bunu pürüzsüz akışlarla çözmeleri kolay değil. Bankalara her perakendecinin gidip, anlaşmalar yapabilmesi çok mümkün değil çünkü bunlar ciddi yatırımlar. Üçüncüsü bu ödeme çözümlerinde sunulan çözümlerin, sorunsuz olması önemli.”

ALIŞVERİŞTE DE ‘PLASTİK’ TARİH OLUYOR

Eskiden nasıldı; çıkar plastiği, tak cihaza, şifreni gir. Pandemi olmasa, temassız ödemeye adapte olamamıştık. Fakat finansal hayata yeni girmeye başlayan nesil, plastikle tanışmıyor. Telefonlarından farklı cüzdan uygulamalarıyla, farklı ön ödemeli kartların dijital versiyonlarıyla ödeme yapan bir nesil… Plastik giderek finansal hayatımızdan çıkacak. Kimse cüzdanını kartlarla doldurmak istemiyor!

Fiziksel noktalarda da karekodla ödeme yapılabiliyor

Canlıya aldık dediğimiz hizmetlerden biri 'Dijital ön ödemeli kart'. Bunun sayesinde Hepsipay'de olan bakiyenizi herhangi bir alışveriş noktasında kullanabilirsiniz. Bunun da iki yöntemi var. Fiziksel bir noktaysa Türkiye'de TR Karekod diye bir uygulama var, Türkiye'de kredi kartı ile ödeme yapılan noktaların yaklaşık yüzde 90'ında geçerli. 'Karekodla ödeyeceğim' diyorsunuz, postun başında duran ilgili kişi bir düğmeye basıyor ve alışverişinizi yapıyorsunuz. Diğeri de onlineda alışveriş yapabilirsiniz. Normal herhangi bir kartla alışveriş yapıyor gibi alışveriş yapabiliyorsunuz.

Doldur’ fonksiyonu ile tek ekrandan kredi…

Türkiye'de krediye ulaşım çok önemli. Şu anda vadelendirme, taksitlendirme insanların takip ettiği bir önem taşıyor. Bugün Türkiye'de nasıl bir davranış var; ya kredi kartınızda limit varsa ilgili alışveriş noktası taksit yapıyorsa o ödemeyi tercih ediyorsunuz. Ya da sizin sahip olduğunuz kredi kartına taksit yoksa o zaman müşteriler bankalara gidip tüketici kredisine başvuruyorlardı. Bizim canlıya aldığımız 'Cüzdanı dolduran kredi' uygulamamız var. Hepsipay'e giriş yaptığınızda, 'Doldur' diye bir fonksiyon çıkıyor, ona bastığınızda bizim anlaşmalı olduğumuz bankalara anında ve aynı anda başvurunuz gidiyor. Siz de tek bir ekranda hangi bankaların size ne kadar bir limit ve hangi fiyattan onay verdiğini görüyorsunuz. Beğendiğiniz teklifi onaylayıp cüzdana aktarabiliyorsunuz. Onu da 36 aya varan taksitlerle bankaya ödeyebiliyorsunuz. Gelen parayı da istediğiniz noktalarda harcayabiliyorsunuz. Tek bir noktada da harcamak zorunda değilsiniz.