Her 10 konuttan 8’i gerekli yalıtıma sahip değil

10 konuttan 8’inin gerekli yalıtıma sahip olmadığını belirten İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, “Oysa yalıtım gerek ülkemizin kalkınması gerekse sürdürülebilir bir gelecek için milli görevimiz” diyor. Şirket son olarak bünyesine kattığı His Yalıtım ile doğu illerine verdiği hizmeti üst seviyeye taşıyacak.

1965 yılında kurulan İzocam, Türkiye'nin ilk yalıtım malzemeleri üreticisi konumunda. Şirket, 2006 yılından bu yana Fransız Saint-Gobain Grubu ve Kuveyt Alghanim Grubu ortaklığı ile faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket bir süre önce Kayseri’de faaliyet gösteren His Yalıtım’ı bünyesine kattı. GEBKİM, Dilovası, Eskişehir ve Tarsus’un ardından beşinci üretim merkezi olarak faaliyete geçen Kayseri Tesisi 220 bin m2 alan üzerinde kurulu. İzocam Genel Direktörü Murat Savcı ile yalıtım sektöründeki gelişmeleri ve bu yeni yatırımın şirket için önemini konuştuk.

Camyünü üretiminde yüzde 80 geri dönüştürülmüş içerik

“İzocam olarak, kurulduğumuz günden bu yana ürün kalitemiz, çevreye saygılı üretimimiz, yalıtım bilincini geliştirmek için yaptığımız çalışmalar ile ISO ilk 500’de daima yerimizi almaktayız. İzocam, Brand Finance Raporu’na göre de Türkiye’nin en değerli 100 markası arasında bulunuyor. Türkiye yalıtım sektöründe 7 farklı ürünü aynı çatı altında üretebilen tek şirket konumundayız. Zeminden, cephe ve çatıya, duvar ve döşemeden tesisata kadar her uygulama alanına uygun nitelikli yalıtım malzemeleri sunuyoruz. Bunların yanı sıra; sanayi tesislerinden gemi sektörüne, termik santrallerden akustik panellere, vagonlardan evlerimizde kullanılan fırınlara, yangın kapılarından güneş kolektörlerine kadar geniş bir alanda ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği sağlayan ürünleri ile diğer üreticilere de malzeme sağlıyoruz. Çevre dostu malzemeler içeren İzocam ürünleri en az yüzde 30 oranında geri-dönüştürülmüş içeriğe sahip. İzocam Camyünü üretiminde ise bu oran yüzde 80’e kadar çıkıyor. ‘Yedinci doğal kaynak’ olarak adlandırılan geri dönüştürülmüş malzeme kullanarak atık yönetimini zirveye taşırken, ürünlerimizin içeriği ile sürdürülebilirliğe hizmet ediyoruz.”

Yalıtım bilincinde önemli bir artış olduğunu biliyoruz

“Ülkemizde geçmiş yıllara göre kıyasladığımızda toplumun yalıtım bilincinde önemli bir artış olduğunu da biliyoruz; ancak daha alınacak çok yolumuz olduğu da bir gerçek. Ülkemizdeki bina stokunun sadece yüzde 20’si TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kurallarına uygun yalıtılmış durumda. Bir başka deyişle karşılaştığımız her 10 konuttan 8’i enerji tasarrufu ve bina ömrü bakımından gerekli olan yalıtım uygulamalarına sahip değil. Oysa ki yalıtım gerek ülkemizin ekonomik kalkınması gerek enerji tasarrufu gerekse sürdürülebilir bir gelecek için milli görevimiz. TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği Türkiye’deki tüm bölgelerde daha fazla enerji verimliliği sağlayacak şekilde şu an revize ediliyor. Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak uygulamalarla ülkemizin enerji açısından dışa bağımlılığı da azaltılacak.”

Hedef 2050’de karbon nötr olmak

“Kayseri İncesu Organize Sanayi bölgesinde yer alan bu yeni tesisimizde toplamda 80 bin ton kapasitelik üretim hattı bulunuyor. Dilovası Tesisi’mizdeki taşyünü üretim kapasitemiz de 75 bin ton. Dolayısıyla bu satın alımla beraber toplam kapasitemiz taşyününde 155 bin tona ulaşacak. Günümüzde Türkiye’de toplam kurulu taşyünü kapasitesi düşünüldüğünde, İzocam olarak bu yatırımımızla beraber toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 25’ine sahip oluyoruz. Attığımız her adımla karbon ayak izini azaltmakta kararlıyız. 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefimiz doğrultusunda sürdürülebilirliğe katkı sağlayan uzun vadeli hedeflerimizi hayata geçirebilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Üretim ve yatırım stratejimizin merkezinde sürdürülebilirlik hedeflerimiz yer alıyor. Yeni üretim tesisimizle birlikte enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanlarında Türkiye’nin hedeflerine destek olmayı amaçlamaktayız.”

Fabrika sayısını 5’e yükseltti

Türkiye’nin ilk yalıtım malzemesi üreticisi ve halen bu alanda farklı nitelikte üretimleriyle en büyük kapasiteye ve pazar payına sahip İzocam, Kayseri’de üretim yapan His Yalıtımı satın aldı. 220 bin metre kare alan üzerinde kurulu His Yalıtım fabrikasının yıllık üretim kapasitesi 80 bin ton. İzocam bu satın alma ile Türkiye’nin en büyük ‘mineral yün üreticisi’ konumuna da yükseldi. Kayseri İncesu OSB’de kurulu His Yalıtım fabrikasında yaklaşık 110 çalışanın istihdam edildiğini kaydeden Savcı, istihdamı yakın zamanda 170’e çıkarmak üzere işe alım süreçlerini başladıklarını da açıkladı. Murat Savcı, “Kayseri fabrikamız Türkiye’nin doğu illerine verdiğimiz hizmet kalitesini üst seviyeye taşıyacak. Ayrıca Mersin Limanına yakınlığı ile deniz yoluyla ihracatımızı büyütecek. Karayolu ile de Irak ve diğer orta doğu ülkelerine daha çok ihracat yapacağız” dedi.