İhracatçı: Bu kurla zarardayız

Dolar kuru 18,63 liraya park etmiş durumda... Adeta sabit kura geçmiş gibiyiz. Gün içerisinde en düşük 18,62 TL görülüyor. En yüksek 18,66 TL. Sanki ideal kur hareketleri gerçekleşircesine bir fiyat seyri ile karşı karşıyayız. Gören; kur istikrara kavuşmuş, makroekonomik ihtiyati tedbire dahi gerek kalmamış sanır.

Politika faizi %9 ile tek hanede. Enflasyon ise Ekim’de %85,51 iken Kasım’da %84,39’a geriledi. Enflasyon hız kesmiş gibi görünüyor. Faiz tek hane, kur dersen yaprak kıpırdamıyor. Eee o zaman ekonomide her şey yolunda... Acaba “heteredoks işe mi yarıyor?” diyebilirdik.

KURU TUT FAİZİ İNDİR GERİSİNİ SAL GİTSİN

Hayat kalitemiz ve alım gücümüzdeki büyük düşüşü de görmeseydik iyiydi. Kur kıpırdamasın diye onca önlem alıyoruz. Enflasyon kıpırdamasın diye neredeyse her marketin başına birini dikeceğiz. Olağanüstü bir çaba neticesi rakamların illüzyonu ile karşı karşıyayız. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete... Kuru tut, faizi indir ve geriye ne kalmışsa salıver gitsin... Misal enflasyon; baz etkisiyle düşüşe bel bağlamak yetermiş gibi davran. TÜİK ne güne duruyor? Merkez indiremiyorsa, TÜİK indirsin. Onlara boşuna mı maaş ödüyoruz? Bozuk havalardan da zaten meteoroloji mesul(!) tutalım gitsin.

İKİ SORU İKİ CEVAP

İhracatçılar neden zarar ediyor?

Maliyetler artıyor, pazar daralıyor ancak bunu fiyatlarına yansıtma noktasında zayıf kalıyorlar. Zaten parite yüzünden kayıplar yaşanmış ve ihracatçının dövizinin %40’ına Merkez el koymuş durumda...

İhracatçının kur beklentisi nedir?

İhracatçının kur beklentisi 22- 24 TL bandı. Bundan 1 yıl önce kur atağını “rekabetçi kur” diye savunuyordu yönetim. Şimdi de “heterodoksun başarısı” diyor ama cari fazla beklerken cari açık rekorları kırıyoruz. Enerji maliyetleri, Avrupa’dan yağan sipariş iptalleri de cabası...

not

İHRACATA YENİ DARBE $/TL PARİTESİNDEN GELECEK

Türkiye ihracat üzerinden büyüyor. Hizmet sektöründe özellikle havayolundaki performans; yüksek ivme ve turizm gelirleri; 2022’de önemli katkı sağladı. Ancak sanayicilerin ve şirketlerin durgunluk karşısında 2023 yılında güçlü durmaları önemli...



Türkiye’nin ihracatı bu yılın Ekim’inde geçen yılın aynı dönemine göre %3 artarak 21,3 milyar $ olurken, aynı dönemde ithalat %31,4 artışla 29,2 milyar $ olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı, geçtiğimiz Ekim ayında 2021 yılı Ekim ayına göre %421,7 zıpladı ve 7,87 milyar $ oldu. Geçici ticaret verilerine göre Kasımda ihracat %1,9 artışla 21,9 milyar $ oldu. İthalat ise 30,7 milyar $ olarak kaydedildi. Böylelikle Kasımda dış ticaret açığı %1 artışla 8,8 milyar $ oldu. 11 aylık verilere göre ihracat %14 artışla 231 milyar $’a yükseldi. Aynı dönemde dış ticaret açığı 99,8 milyar $ oldu.



Bakan Muş’a göre pariteden 11 aylık sürede 3 milyar $ cari açığa ilave gelmiş. İhracata yeni darbe, sabit tutulan kur yüzünden TL/$ paritesinden gelecek gibi görünüyor.