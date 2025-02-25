İhracatı planlasak mı?

Özdeyiş haline getirdiğim “Planlamayı başaramayan, başarısızlığı planlar “ ifadesini, işlerimizin her aşamasında kullanmayı hep salık veririm.

İster mal isterse hizmet ihracatı yapanlardan olalım, yurtdışına bir şeyler vermek istiyorsak atacağımız adımları, basacağımız taşları düşünmeden ve öngörmeden hareket etmemiz halinde, işimizin olayların akışına kalması kaçınılmaz olacaktır.

Bu nedenle küçük de olsa, detaylı da olsa bir eylem planı yaparak hareket etmek, bizleri olası risklerden uzaklaştırabilir.

İnternette birçok yerde bulabileceğiniz “İhracat Planı” örnekleri sizlere ışık tutabilir.

Ancak bunların birçoğunun, bize bunların neden plana konulması gerektiğini düşündüren veya anlam veremediğimiz detayları içermesi de mümkün olabilir.

Bu sohbetimizde, önemli olduğunu düşündüğüm noktalara kısaca değinmek istiyorum.

- Öncelikle ve varsa eski ihracatlarımızın nasıl gerçekleştiğine bakalım…

Eğer müşteri bize gelmişse, bizi nasıl ve nereden bulduğunu hatırlamaya çalışalım.

Çünkü o yolu biraz daha açarak aydınlatmamız daha masrafsız ve hız kazandırıcı olabilir.

- Ayrıca operasyonel işleyişte karşılaştığımız güçlükler oldu ise nasıl halledildi?

Bunu hatırlayalım ki planlayacağımız ihracatlarımızda bir daha önümüze çıkmasınlar.

- İhracata vermeyi düşündüğümüz mal veya hizmet, hedeflemeyi düşündüğümüz pazarlara uygun mudur?

- O pazarları neden seçtik ve gerçekten ürünümüze ve işletmemize uyar mı?

- İhracattan ne bekliyoruz ve ne kadar bir süre içerisinde olmasını bekliyoruz?

- Belki de en önemli olan “ Bir ihracat sorumlusu atandı mı?”

- İhracat için gereken araştırmaları ve pazarlarla iletişimi kim yapacak?

- Ne (Araştırma, iletişim, ziyaret, fuar… ), ne zaman yapılacak?

- Yapılacaklar için gereken kaynak nasıl sağlanacak?

- Alınan siparişlerin üretime aktarılması, üretimin izlenmesi, sevkiyatın hazırlanması, belgelerin hazırlanıp tahsilatın yapılması gibi süreçler nasıl işleyecek ve kim yapacak?

- Tekliflerin şekillendirilmesi, fiyatlandırma, taşıma ve depolamanın ayarlanması ne zaman ve nasıl yapılacak?

- İlgili dış ticaret mevzuat hazretleri ile nasıl muhatap olunacak?

- İhracata verilen devlet destekleri ile ihracatla ilişkili teşvikler ne olacak?

- Rakiplerin araştırılması ve izlenerek raporlanması sorumluluğu kimde?

Sohbetimize katılanlarınızın bir kısmı, bunların zaten olağan işler olduğunu söyleyecektir.

Doğrudur da burada benim eklemek ve vurgulamak istediğim biraz farklı.

Bu işler tanımlı mı, yazılı ortama aktarılmış mı ve ilgili olan kişilere tebliğ edilmiş mi?

Sakın ola bana bunun işletme içi bürokrasiyi arttıracağını söylemeyesiniz…

Çünkü işletmedeki eleman hareketlilikleri sonrasında hatta pozisyon değişikliklerinde bile oluşan aksamaların nelere mal olabileceğine epeyce şahit oldum.

Söz uçar, yazı kalır dersem hepiniz başınızı sallayarak onaylarsınız sanırım.

Önce eylemleri belirlemeli sonra düzeni sağlayacak sistemi kurmalı ve daha sonra da bunu yazılı bir hale getirip ilgili kişilere tebliğ etmeliyiz.

Yanlış anlaşmalara, insan hafızasının zayıflıklarına veya hırs yapılan davranışlara meydan vermeyeceği gibi dış ticaret süreçlerinin el kitabı olabilir.