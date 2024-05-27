HABER ANALİZ / 2024/03 BİLANÇOLARINDA ÖNE ÇIKAN HİSSELER

İlk çeyreğin kârlı şirketleri kazandırdı

Borsada ilk çeyreğin kârlı şirketleri yatırımcılara kazandırdı. BIST 30 Endeksi’nde 9 şirket ve BIST 100-30’da 8 şirket öne çıkıyor. Yatırımcılar kârlılıkta istikrarı takip edecek.

Borsada 2024 yılının ilk çeyreğinde, kâr büyümesi ile dikkat çeken şirketler yatırımcılara yıllık yüzde 300’e varan getiriler sağladı. BIST 30 Endeksi'nde yer alan 9 şirket, kârlılıkta öne çıkan performansları ile yatırımcısının yüzünü güldürdü.

BIST 30’da en yüksek kâr büyümesi sergileyen şirketler

BIST 30’da en yüksek kâr büyümesi gösteren şirketler içerisinde Ereğli Demir Çelik (EREGL), %6.102 net kâr büyümesi ile listenin başında yer alıyor. Bu yüksek performansı ile %61,48 yıllık getiri sağladı. Kar büyümesinde ikinci sırada yer alan Astor Enerji (ASTOR), %364,66 kâr büyümesi gerçekleştirdi. Hissenin fiyatı da %119,16 yıllık getirisi ile dikkat çekiyor.

Sasa ve Kontrolmatik

Listede üçüncü sırada bulunan Sasa Polyester (SASA), %130,97 kâr büyümesine rağmen, yıllık %3,69 ile negatif bir performans sergiledi. Önceki yıllardaki yüksek çıkış hissenin son bir yıldaki hareketinin zayıf kalmasında belirleyici oldu. Kontrolmatik Teknoloji (KONTR), %82,54 kâr büyümesi ve %88,59 yıllık getirisi ile öne çıkan bir diğer şirket.

Finans sektörünün gücü

Garanti Bankası (GARAN) ve Akbank (AKBNK) gibi bankalar da listede yer alıyor. Garanti Bankası, %41,83 kâr büyümesi gerçekleştirirken %339,73 yıllık getiri sağladı. Akbank ise %23,09 kâr büyümesi ve %397,44 yıllık getirisi ile öne çıkan bir diğer banka oldu. Yatırımcıların son zamanlarda banka sektörüne yönelik ilgisi, sektör hisselerinde ciddi bir hareketlenmenin yaşanmasına olanak tanıdı.

Diğer dikkat çeken şirketler

Türk Hava Yolları (THYAO), %56,88 kâr büyümesi ve %139,65 yıllık getirisi ile dikkat çekerken, Enka İnşaat (ENKAI) %23,01 kâr büyümesi ve %72,81 yıllık getirisi ile yatırımcılarını memnun etti. Ford Otosan (FROTO) ise %10,02 kâr büyümesi ve %132,27 yıllık getirisi ile listenin son sırasında yer alıyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER



Ahlatcı Doğalgaz (#AHGAZ): 9 gündür yükseliyor. Bir ayda %24,14 ve bir yılda %123 arttı.

Global Yat. Holding (#GLYHO): 9 gündür yükseliyor. Son bir yılda %95 yükseldi.

Arzum Ev Aletleri (#ARZUM): 6 gündür yükseliyor. Bir ayda %48,07 ve bir yılda %260 yükseldi.

Coca Cola İçecek (#CCOLA): 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %17,66 ve bir yılda %245 yükseldi.

Anadolu Hayat Emek. (#ANHYT): 4 gündür çıkıyor. Bir ayda %57,12 ve bir yılda %492 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER



Katılımevim Tas. Fin. (#KTLEV): 13 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %61,60 geriledi.

Çelik Halat (#CELHA): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %24,38 geriledi.

Artemis Halı (#ARTMS): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %22,89 geriledi.

Borlease Otomotiv (#BORLS): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %10,37 geriledi.

Altınyunus Çeşme (#AYCES): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %19,59 geriledi.

NE OLDU?

TCMB bir haftalık repo faizini Nisan ayının ardından Mayıs'ta da %50 seviyesinde bıraktı.

Fed tutanaklarında bilanço küçültme mesajı verildi.

Çin Merkez Bankası bir ve beş yıllık gösterge kredi faiz oranlarını 3,45 ve yüzde 3,95'te tuttu.

Japonya'da enflasyon yavaşladı, tüketici fiyatları Nisan ayında yüzde 2,5 arttı.

SPK, Horoz Lojistik, Yiğit Akü Malzemeleri, Altınkılıç Gıda’nın ilk halka arzına onay verdi.

NE OLACAK?

Mayıs ayına ait Kapasite Kullanım Oranı verisi açıklanacak.

Mayıs ayına ait Reel Kesim ve Hizmet Sektörü Güven Endeksi verisi yayınlanacak.

Almanya'dan Mayıs ayına ait ifo İş Ortamı Endeksi verisi paylaşılacak

İngiltere'de Londra Borsası "Resmi Tatil" nedeniyle aynı gün kapalı olacak.

Anadolu Grubu Holding, Çimsa, Turkcell ilk çeyrek bilançolarını açıklayacak.

ZEYNEP’E SOR

FİYAT ARTIŞI MI, FİYAT DÜŞÜŞÜ MÜ?

Fiyat artışı; yüksek fiyattan satma imkanı, pozitif fiyat algısı, yatırımcı güveni, portföy değer artışı. Yüksekten giriş riski, balon riski, ani düşüş riski.

Fiyat düşüşü; değer yatırımı fırsatı, düşük fiyattan alma imkanı, kısa pozisyonlar. Negatif piyasa algısı, güven düşüşü, likidite riski

Gelirde azalma performansını zayıflattı. Yıl sonunda zarar açıkladı. Kârda istikrar şart

Bakıyorum Tekfen Holding bir iniyor bir çıkıyor. Bir türlü kopup da yükselemiyor. Hisseyi nasıl görüyorsunuz?/Kenan Çevik

Kenan, holdingler çatıları altında bulundurdukları firmalardan elde ettikleri gelirle kazançlarını artırır. Bu itibarla bir holdingin hissesini aldığında aslında onun bünyesindeki diğer firmalara da dolaylı olarak ortak olursun. Tabi buradaki püf nokta holdingin doğru seçimlerde bulunabilmesidir. Bünyesindeki firmaların istikrarlı büyümesi o holdingin de büyümesi anlamına gelecektir. Tekfen Holding, Türkiye’nin önemli kuruluşlardan biri. Bünyesinde yurt içi ve yurt dışında faaliyet yürüten birçok firma var ve bunlar farklı alanlarda faaliyet yürüterek kazançlarını artırmaya çalışıyor.

Tekfen Holding’in son dört yıllık mali verileri, şirketin iki yıl arayla, 2020 ve 2023 yıllarını zararla kapattığını söylüyor. Esas faaliyet kârlılığı noktasında ise daha olumsuz bir tablo gözlenirken her dört yılda da zarar söz konusu. Geçtiğimiz yıl gelirlerini %21 düşüren şirket, oransal olarak yurt dışı gelirlerinde daha fazla düşüş yaşadı. Hitap ettiği pazarlardaki sıkışma gelirlerini baskıladı. Mali performansın zayıf seyri ister istemez hissenin fiyatına da olumsuz yönde yansıdı. Ocak 2023’ten bu yana inişli çıkışlı bir seyir yaşanırken çıkış için güçlü kârlılık gibi bir motivasyona ihtiyaç var.

Geliri düştü, kârı arttı. Kârı büyüten KKM ile hisselerin değerlenmesi ve satışından gelen tutar

Yayla Gıda benim için tam anlamıyla bir hayal kırıklığı oldu. Aldığımdan beri düşüp duruyor. Çıkar diye tutuyorum. Sizce çıkar mı?/Mustafa Çınar

Mustafa, bir hisseyi aldığında gelecekteki fiyatının ne olacağına dair bir beklentin olmalı. Kısa sürede hisselerin fiyatında iniş ve çıkışlar olağandır. Neticede güncel gelişmelere bağlı olarak dalgalanmalar olur. Uzun vadedeyse asıl belirleyici olan şirketin gelir ve kâr büyümesidir. Hisseyi aldığına göre uzun vadede şirketin büyüyeceğine dair beklentin olmalı. Eğer firmanın büyümesine dair halihazırda bir sorun görmüyorsan kaygılanman için bir neden olmamalı. Tüm bunların dışında hissenin fiyat seyri incelendiğinde oldukça dalgalı bir seyre sahip olduğu gözlenmekte.

Mayıs 2022’de borsaya gelen Yayla Gıda, ilk açılışını düzeltilmiş verilerle 5,40 TL’den gerçekleştirdi. Fiyatı Ağustos 2023’te 25,20 TL’ye kadar çıktı. Şimdilerdeyse 13,58 TL seviyelerinde alıcı buluyor. Şirket, geçtiğimiz yıl gelir ve kârını geriletti. Son açıkladığı 2024 ilk çeyrekte de düşüş sürdü. Hasılatını %52,6 azaldı. Bu durum firmanın hitap ettiği pazarda ciddi bir daralma yaşadığı şeklinde yorumlanabilir. Alternatif çözümler geliştirebilmeli. Kârı ise %14,8 büyüdü. Düşen gelire rağmen kârı büyüten ise elindeki menkul kıymetlerin değerlenmesi ve satış geliriyle KKM geliri oldu.

YATIRIM FONLARI

Son bir ayın en yüksek getirili fonları

Bu ay yatırımcılara hisse fonlar kazandırdı

Son bir ayda yatırımcıya en yüksek getiriyi sağlayan fonlar hisse senedi fonları oldu. Fonların getirisi yüzde 17,18 ile 20,60 arasında gerçekleşti. Bu fonların toplam portföy değeri 33,2 milyar TL oldu. En yüksek yıllık getiri ise İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) oldu. Fonun son bir ay getirisi yüzde 20,60 oldu.

En fazla kazandıran 15 fon içerisinde 4,655 milyon TL portföy büyüklüğü ile en yüksek fon İş Portföy İş Bank.İşt.End.His.Sn. (TI3) oldu. Bu fonların getirileri yüksek olmasına rağmen yatırımcı sayılarının düşük olduğu görülüyor. Yıllık yüzde 290’a varan getirileri olan fonları yatırımcıların takip etmesinde fayda var.

EMEKLİLİK FONLARI

En yüksek getiri sağlayan endeks ve hisse fonlar

Son bir ayda en yüksek getiriyi sağlayan emeklilik fonları

Emeklilik fonları yatırımcılara çeşitli alternatifler sunuyor. Farklı türlerdeki emeklilik fonları uygun seçenekler sağlıyor.

İlk 10 emeklilik fonunun yıllık getirileri %160,13 ile %262,27 arasında gerçekleşti. Bu fonların toplam portföy değeri 59,8 milyar TL oldu. En yüksek yıllık getiri ise %262,27 ile Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF (HES) fonunda gerçekleşti.

10 emeklilik fonunun toplam portföy değeri 59,8 milyar TL oldu. Bu fonlar içerisinde en yüksek portföy değeri 14 milyar 135 milyon TL ile Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF (AH5) fonunda.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL’nin seyri

Dolar kuru 32,14 seviyesinde bulunuyor. Kurun zayıf seyri sürüyor. İçerisinde hareket ettiği bandın üst direnci 32,4354 seviyesinde bulunurken alt direnci 32,1088 seviyesinde bulunuyor. Gün içerisindeki zayıf seyir devam edecektir.

TAHVİL

61 YILLIK FAİZ

İstanbul Faktoring, %76,52 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

İstanbul Faktoring, 23 Mayıs 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 13.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi 61,00, bileşik faizi ise yüzde 76,52’ye denk geliyor. 90 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise yüzde 15,04 olacak.

23 Mart tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %51,02 seviyesinde bulunuyor. İstanbul Faktoring çıkardığı bononun yıllık yüzde 61,00 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 9,98 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için cazip bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 23 Mayıs 2024 olurken vade tarihi 21 Ağustos 2024 olacak. Piyasada TRFIFAS82412 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SÖKE DEĞİRMENCİLİK

Buğday işleme kapasitesini artırdı. Revizyonla daha fazla satış yapabilme imkanına kavuştu

Söke Değirmencilik, Ankara Sincan'da yer alan fabrikasında gerçekleştirdiği hat iyileştirmeleri, teknolojik yatırımlar ve revizyon çalışmaları sonucunda buğday işleme kapasitesini artırdı. Önceden yıllık 240.000 ton olan buğday işleme kapasitesi, yapılan revizyon sonucunda 252.500 tona yükseltildi.

Gerçekleştirilen çalışmayla birlikte, Söke’deki fabrikayla birlikte firmanın toplam buğday işleme kapasitesi yıllık 444.500 tona ulaştı. Söke Değirmencilik’in kapasite artışıyla birlikte gelen talebi daha etkin karşılaması mümkün olabilecek. Şirket, son açıkladığı 2023 yıl sonu mali tablolarında hasılatını %10,81 oranında büyüterek 5,6 milyar TL’ye çıkardı.

TOFAŞ OTOMOBİL

Rekabet Kurulu incelemesini henüz tamamlamadı. Devir gerçekleştiğinde konumu güçlenecek

Tofaş Otomobil, Stellantis Otomotiv’in paylarının tamamının devralınmasına ilişkin sürecin devam ettiğini duyurdu. Temmuz 2023’te yapılan açıklamada, Peugeot, Citroën, Opel ve DS markalarının Türkiye’deki distribütörlüğünü de içerecek şekilde Stellantis Otomotiv'in paylarının alımı için tarafların anlaştığı duyurulmuştu.

Pay devir sürecinin tamamlanması ise Rekabet Kurulu’nun onayına bağlı. Rekabet Kurulu bu güne kadar incelemesini tamamlayamadı. Devrin gerçekleşmesi halinde şirketin, Stellantis markalarının Türkiye'deki distribütörlüğünü üstlenerek, pazardaki konumunu güçlendirmesi mümkün olacak .

PERA GMYO

Gayrimenkul yatırım ortaklığından yatırım holdingine dönüştü. Faaliyet alanını genişletti

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ünvanını Pera Yatırım Holding olarak değiştirdi. Bu değişiklik, 28 Nisan 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda gerçekleşti. Ünvan değişikliği, şirketin faaliyet alanını genişletme ve yatırım stratejilerini çeşitlendirme hedefinin bir parçası olarak görülmeli.

Dönüşüm şirketin gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden yatırım holdingi statüsüne geçmesi anlamına geliyor. Firma, bu dönüşümle farklı sektörlerdeki yatırım fırsatlarını değerlendirme ve büyüme olanaklarını değerlendirebilecek.

ZORLU ENERJİ



Yurt dışındaki üç iştirakini satacak. Elde ettiği geliri yenilenebilir enerji projelerinde kullanacak

Zorlu Enerji, yenilenebilir enerji projelerine odaklanma hedefi doğrultusunda, İsrail'de bulunan üç şirketteki payını satma karrarı aldı. Bu kapsamda Ezotech Electric’teki %42,15 payını 5.405.406 dolara satarken 28.918.919 dolar tutarındaki alacağını da tahsil edecek. Öte yandan Solad Energy’deki %42,15 payını satacak ve 4.324.324 dolar tutarındaki finansal alacağını tahsil edecek.

Satış işlemlerinin gerçekleşmesi ilgili kurumlardan yasal izinlerin alınmasının ardından tamamlanacak. Satışın ardından Zorlu Enerji, elde edeceği finansal kaynakları yenilenebilir enerji projelerine yönlendirerek, Şirket, sektördeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

AKFEN GMYO



Kredisini yenileyerek nakit akışını rahatlattı. Yükü uzun vadeye yayarak koşullarını rahatlattı

Akfen GMYO ve bağlı ortaklığı Akfen Karaköy Gayrimenkul, Credit Europe Bank’tan aldığı 53.166.145 euro bakiyesi kalan krediyi, Vakıflar Bankası’ndan aldığı yeni bir krediyle refinanse etti. Gerçekleştirilen refinansman işlemi, 84 ay vadeli olacak.

Alınan yeni kredi, Akfen GMYO'nun nakit akışında rahatlamaya yol açacağı gibi mali yapısını da destekleyecek. Yeni kredi sözleşmesi, şirketin mali yükümlülüklerini daha uzun vadeye yayarak, ödeme koşullarını daha uygun hale getirecek. Bu da şirketin finansal esnekliğini artırarak, yatırım projelerini daha rahat bir şekilde yürütmesine olanak tanıyacak.