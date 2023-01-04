IMF Başkanı'nın resesyon beklentisi…

IMF Başkanı Georgieva, CBS televizyonuna verdiği mülakatta 2023 yılında dünyanın üçte biri için resesyon beklentisini dile getirdi.

IMF Başkanı Georgieva, Amerika’nın CBS televizyonuna verdiği mülakatta dünyanın iki büyük ekonomisi Amerika ve Çin’deki gelişmeleri ele alarak bu yıl dünyanın üçte birinde resesyon beklediğini ifade ediyor. Georgieva, “Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’deki fabrikaların faaliyeti son üç aydır üst üste azalıyor. Azalmanın hızı son üç yılın rekorunu kırdı. Çin'in emlak şirketi 100 kentte altı aydır emlak fiyatlarının düşüşte olduğu bilgisini veriyor” değerlendirmesini yaptı.

Çin lideri Şi Cinping de zor günlerin yaşandığını belirterek birlik olunması gerektiğinin altını çizip, yeni bir evreye girildiğini belirterek IMF başkanını doğrular açıklama yaptı. IMF Başkanı, 40 yıldır ilk defa Çin’in büyüme hızının küresel büyümeden hızlı olmayacağını da söyledi.

Georgieva, ABD ekonomisi konusuna değinirken, diğer ekonomilere göre daha güçlü olduğunu, fakat onun da zorluklarının bulunduğunun altını çizdi. Düşük işsizlik oranı nedeniyle Fed’in faizi yüksek seviyede tutmak zorunda kalacağını söyledi. Sıfır seviyesindeki faizin ABD’de kademe kademe yükseltilerek yüzde 4.25/4.50 seviyesine çıkarıldığını, Fed yetkililerinin bu yıl içinde faizin yüzde 5’i geçerek,2007’den buyana en yüksek seviyeye ulaşacağını düşündüklerini belirtti. Ülkedeki işsizlik oranının yüzde 3.7 ile 1960’tan bu yana en düşük seviyede olduğunu da ifade etti.

Georgieva, küresel ekonominin ilk iki sırasındaki ABD ve Çin’deki gelişmelerin yanı sıra Rusya/Ukrayna savaşı, artan enflasyon, yükselen faizler Çin’deki yeni Covid salgını nedeniyle dünyada zor bir yıl yaşanacağını, dünyanın üçte birinin resesyona gireceğini, buna bağlı olarak da resesyona girmeyen ülkelerde 100 milyon kişinin ekonomik zorluk yaşayacağını, işsiz kalanlar olacağını açıkladı. IMF başkanının dünyamız için olumsuzluklar içeren 2023 beklentileri konusundaki açıklaması özetle böyle. Bu açıklamalardan ülkelerin yöneticilerinin ders çıkarıp, yılın en az zararla atlatılması için yapabileceklerini ortaya koymaları gerekir. 2023’ün zorluklarının bizi “teğet geçmesi” için planlama yapmaya ihtiyaç vardır. Unutulmamalı…

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