İnanç ve kültür turizmi temsilcilerini ağırladık

Geçen Cuma günü Vali Ali İhsan Su ev sahipliğinde, Türkiye’nin birçok ilinden gelen inanç turizmi sektör temsilcileri ile Merkez Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi’nde bir araya geldik. “Peygamberler ve Sahabeler Şehri Diyarbakır’ı Yakından Tanıyalım İnanç Turizmi Gezi Programı” başlıklı organizasyonda Diyarbakır’ın turizmdeki dinamikleri de yer aldı.

Zamanında gerçekleşen ve Diyarbakır’ın çok ihtiyacı olan bir organizasyondu aslında. Akşam yemeğinde bir araya geldiğimiz turizm toplantısının açılış konuşmasını TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Abdulaziz Yatkın yaptı. Yatkın, Diyarbakır’ın inanç turizmi açısından önemine değindi. Daha sonra Diyarbakır Otelciler Derneği (DOTED) Başkanı Veysi Kaya konuşma yaparak kentin genel turizmi ile ilgili rakamlar verdi. “Diyarbakır Türkiye’nin inanç turizmine açılan bir penceresidir. Sahip olduğu kültürel varlıkları, gastronomisi ve UNESCO tescilli yapıları ile dünya ölçeğinde önemli bir konuma sahiptir”. Veysi Kaya’nın kurduğu bu cümle kentin turizm potansiyelinin net ifadeleriydi aslında. Kaya ayrıca konaklamada Türkiye’nin en uygun fiyatlarını sunduklarını da belirtti.

Organizasyonun davetlisi 45 seyahat acentesi adına konuşma yapan TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Erol Bodur ise, “Buralara gerçek misafirlerini, buraları çok seven ve geldiği zaman sevgisi artacak olan misafirlerimizi getireceğiz” dedi.

Gecenin son konuşmasını ise ev sahibi olarak Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su yaptı. Valilik ve belediye olarak kentin değerlerini insanlarla buluşturmak ve tanıtmak istediklerini dile getiren Su, şunları söyledi: “Diyarbakırımız her sektörde çok önemli bir potansiyele sahip. Ama özellikle kültür ve turizm sektöründe muhteşem bir imkâna sahip. Geçen yıl 1 milyonun üzerinde turisti ilimizde ağırladık. Bu sene hedefimizi 1,5 milyon olarak koymuştuk ama bölgede deprem meydana geldi ve biz de depremden etkilendik. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki şu anda ilimizde olağan hayata dönmüş durumdayız. Gelecek vatandaşlarımızın ‘deprem var mı?’ diye düşünmelerine gerek yok. İlimizde normal hayat devam ediyor. Deprem sebebiyle turizm sektörü ilk 6 ay için yüzde 17 geriledi ama inanıyorum ki bundan sonraki süreçte bunu hızlı bir şekilde kapatacağız. Bu sene 1,5 milyona ulaşamasak da 1 milyon 300 bine ulaşacağız diye değerlendiriyorum.”