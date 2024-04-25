İnsanın inşasını yapan başkan!

Eskişehir topraklarında yeşeren büyük şairimiz Yunus Emre ne güzel demiş:

Bu dünyanın meseli bir ulu şâra benzer

Veli bizim ömrümüz bir tez pazara benzer

Her kim bu şâra geldi, bir lahza karar kıldı

Geri dönüp gitmesi gelmez sefere benzer!

“Şar” Türkçemizin güzel anılarında kaldı. “Şehir” yerine bir dönem “şar” diyorduk. “Şar” sadece şehir anlamına gelmez. Bir anlamı daha vardır:

-Gönül!

Şehirlerde sadece binalar, köprüler, yollar, hanlar hamamlar inşa edilmez. Aynı zamanda insanın da inşası gerçekleşir.

Eskiden şehirlerimiz hamların piştiği, cahillerin bilgi ve irfana ulaştığı yerlerdi. Şehrin anlamını unutmuştuk, önemsemez olmuştuk!

Eskişehir’in hocası Yılmaz Büyükerşen, yeniden hatırlattı!

25 yılın sonunda belediye başkanlığını Ayşe Ünlüce’ye devreden Yılmaz hoca hayatını Eskişehir’e adadı…

Yunus Emre’nin felsefesinden ilham aldı…

Eskişehir’de belki çoğumuz fark etmedik ama Yılmaz hoca ile birlikte şehrin yanı sıra insanın da inşası gerçekleşti. Eskişehir insanı 25 yıl öncesine göre çok daha bilgili ve çok daha kültürlü hale geldi. Tiyatroyla, sinemayla, sporla, bilimle, sanatla, edebiyatla, kültürle tanışmayan uğraşmayan insanımız kalmadı.

Şehirle birlikte insanımızda gelişti güzelleşti…

Büyükerşen, Eskişehir’de sadece şehirleşmeyi yapmadı. Aynı zamanda insanların gönüllerini yaptı, gönüllerini kazandı. Büyükerşen, başkanlık görevini bıraktı! Eskişehirliler için gönüllerde Eskişehir’in Yılmaz hocası…

Eskişehir formülü kazandırdı!

Her seçimin ardından renkli Türkiye haritasını görürüz. Kırmızı iller CHP’yi, sarı iller AK Parti’yi gösteriyordu. 10 yıl önce Eskişehir Anadolu’nun ortasında sarı renkli illerle çevrilmiş bir adaydı…

Ankara, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, illerinden Eskişehir’e adeta turist akını yaşandı. Hafta sonları Eskişehir’deki otellerde yer bulunmaz hale gelmişti.

Komşu illerden “Eskişehir gibi olmak istiyoruz” sözlerini çokça duyuyorduk.

2019 seçimlerinde ise Eskişehir “tek başına bir ada olmaktan” kurtulmuştu. Bolu, Bilecik ve Ankara’da artık Eskişehir gibi kırmızıydı…

Seçim sonucu şöyle veriliyordu:

-Eskişehir şişmanlamış!

2024 seçimlerinde en büyük sürprizlerini Afyonkarahisar ve Kütahya illeri yaptı. Kütahya’nın CHP’li belediye başkanı Eyüp Kahveci yaptığı ilk açıklamada şunu söylüyordu:

-Kütahya kavga istemiyor, Kütahya barış istiyor, huzur istiyor, refah istiyor, ekonomik kalkınma istiyor. Kütahya bir Eskişehir olmak istiyor.

Kahveci’nin sözleri boşuna değildir. Eskişehir yıllarca birçok şehirde örnek şehir, örnek belediyecilik olarak gösterildi. Eskişehir formülü CHP’ye kazandırdı!