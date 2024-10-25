İşimizi doğru yaparsak yatırıma gelecek Çinli TOGG için sorun olmaz

Sanayi ve Teknoloji önceki Bakanlarından, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’den davet geldi:

İstanbul’da iş ve akademi dünyasından küçük bir grubun katılacağı bir buluşma organize ediyoruz. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı bir konuşma yapacak.

Faruk Özlü, buluşmada önce katılanları tanıttı:

Kasım Aktaş (Düzce Cam Yönetim Kurulu Başkanı), Mehmet Torun (Torunlar Grubu ortağı), Banu Dedeman (Dedeman Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Üyesi), Burhan Özdemir (MÜSİAD Başkan Yardımcısı), Prof. Hasan Mandal (İTÜ Rektörü), Prof. Mustafa Aydın (Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı), Mehmet Doğan (Titar Tarım ve Hayvancılık kurucusu), Süleyman Ecevit Sanlı (Narin Gümrük Müşavirliği ve Elsan Global Lojistik kurucusu), Mehmet Ali Akben (Vakıf Katılım Genel Müdürü), Mesut Sancaklı (Sancaklı Mobilya ortağı), Rona Yırcalı (BEST Yönetim Kurulu Başkanı), Sacit Zorlu (Sacit Zorlu Metal Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı), Murat Kalsın (GMK Group ve İstanbul Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Osman Okyay (Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili), Firuz Kanatlı (TÜRSAB Başkanı), Prof. Mustafa Ergen, Murat Kolbaşı (Arzum Yönetim Kurulu Başkanı).

Konuşma öncesi sohbette Fuat Tosyalı’ya Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini kısa süre önce üstlendiği TOGG ile ilgili sorular yöneltildi. Sorulardan en önemlisi şu oldu:

- Çin’den yatırıma gelecek elektrikli otomobil üreticisi TOGG’u nasıl etkileyecek? TOGG için sıkıntı yaratır mı?

Tosyalı, yanıta Anadolu’dan sözlerle girdi:

- Köyün en güzel kızının bile arada çeşme başına çıkması lazım. Evde oturup beklerse onun güzelliğini kim, nasıl fark edecek?

TOGG’un vitrine çıktığı ilk günlerde oluşan talebi anımsattı:

- Hiçbir markaya, piyasaya çıkan hiçbir ürüne nasip olmayacak bir ilgi yaşandı. Milli duyguların da etkisiyle binlerce kişi adını yazdırdı, talipli oldu. İlk aşamadaki üretim temposunun yettiği ölçüde TOGG sahiplerini buldu.

Ardından şu mesajı verdi:

- TOGG yönetimi olarak biz işimizi doğru yaptıktan sonra Çin’den yatırıma gelecek elektrikli otomobil üreticisi sorun olmaz.

TOGG’un sedan modelinin tanıtımlarının başladığını belirtti:

- TOGG’un sedan modeli, görenlerin ilgisini çekiyor. İlgiden aldığımız sinyaller, talepte yeni bir hareket yaşanacağını gösteriyor.

Fuat Tosyalı’ya sorulan, “Çinli otomobil üreticisinin yatırıma gelmesi, erken aşamada gümrüksüz ithalatına kapının açılması, daha yolun başında olan TOGG’u olumsuz etkilemez mi?” sorusuna hükümetten de genelde şu yanıt veriliyor:

- Çinli BYD, Romanya’ya gidip yatırım yapsa, yine ürettiği araçlar ülkemize gümrük vergisi olmadan gelmeyecek mi? Bu durumda 1 milyar dolarlık yatırımı ülkemizde yapması daha doğru olmaz mı?

BYD ile Tesla’nın fiyatlarıyla kızıştırdığı rekabet ortamında TOGG’un da “köyün güzel kızı”nı evde oturtmayacağı, çeşme başına göndereceği anlaşılıyor.

Giderek kızışacak rekabet, en çok tüketicinin işine yarayacak gibi görünüyor…

Asyaport, Yüksek Gerilim ile Gemi Elektrik Besleme Tesisi'ni devreye alıyor

Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, mesaj gönderdi:

Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın 3’üncüYüksek Gerilim ile Gemi Elektrik Besleme Tesisini (8 MVA) devreye alıyoruz.

Soyuer’e bunun ne anlama geldiğini sordum, bilgi notu gönderdi:

Asyaport, Gemilere Karadan Enerji Verme (Onshore Power Supply) projesiyle deniz taşımacılığında sürdürülebilirliği yeni bir boyuta taşıyor.

Onshore Power Supply, limana yanaşan gemilerin enerji ihtiyaçlarını elektrikle karşılayarak emisyonunu sıfırlıyor ve böylece çevre kirliliğini azaltıyor.

Bu yenilikçi sistem, yüksek gerilimle aynı anda 2 ana hat gemisini ve 3 feeder gemisini besleme kapasitesine sahip olacak.

Ahmet Soyuer’e kurdukları yeni sistemin maliyetini sordum, yanıtladı:

- Bu projeyle 3 yıldır uğraşıyoruz. Projeyi özel sektörden ve kamudan birçok kişiye ilk anlattığımızda, bize genelde olumsuz mesajlar verdiler. 10 milyon dolar harcayıp, 3 yıllık uğraş sonunda sistemi devreye alıyoruz.

Bilgi notuna yeniden döndüm:

Onshore Power Supply projesinde, Türk mühendislerinin ve Asyaport teknik ekiplerinin özverili çabaları büyük rol oynadı.

Projenin altyapı çalışmaları ve tasarımında ağırlıklı olarak yerli ve milli ekipmanlar tercih edildi. Türk ekiplerinin uzun soluklu fizibilite ve altyapı çalışmaları sonucunda bu çevre dostu sistem başarıyla hayata geçti.

Proje kapsamında ilk uygulama, MSC Oscar üzerinde gerçekleşti. 396 metre uzunluğunda ve 20 bin TEU kapasiteli bu geminin günlük dizel yakıt ihtiyacı 13 tonu aşıyor. 48 saat süren operasyon sırasında geminin enerji ihtiyacı kıyıdan beslenerek karşılandı.

48 saatte MSC Oscar’a 105 bin kW enerji tedarik edildi. Bu sayede gemi, dizel yakıt yerine Onshore Power Supply’dan sağlanan elektriği kullanarak operasyon süreci boyunca 69 ton karbondioksitin atmosfere salınmasını engelledi.

Aynı zamanda gemilerin elektrikle beslenmesi sayesinde motorların durmasıyla birlikte gürültü kirliliği de ortadan kalkıyor. Yıllık liman trafiğine göre toplamda 15 bin ton karbondioksit emisyonunun azaltılması hedefleniyor.

O kağıt fabrikasında neden yabancı vinç kullanılıyor?

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, bu ayın ikinci haftasında Adana’da 200 milyon Euro’yu aşan yatırımla adım adım devreye alınan Kıvanç Kağıt tesislerini gezdi.

Fabrika turu sırasında üretim bantlarının yanı sıra elektrikli vinçlerin de ithal olduğu dikkatini çekince Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç’a döndü:

- 23 Ekim’de Elektrikli Vinç İmalatçıları Birliği Derneği’nin (TEVİD) “Uluslararası Türkiye Elektrikli Vinç Zirvesi-2024”te konuşma yapacağım. TEVİD Başkanı Önder Bülbüloğlu ve sektör temsilcilerine bu durumu nasıl anlatmamı istersiniz?

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olan Zeki Kıvanç, şu yanıtı verdi:

- Sayın Bakanım, makineleri alırken Finlandiya Eximbank’tan kredi kullandık. Makineleri de onların yönlendirdiği üreticilerden almak durumunda kaldık.

Varank, Kıvanç Kağıt’taki bu izlenim ve diyaloğunu “Uluslararası Türkiye Elektrikli Vinç Zirvesi”nde anlatıp ekledi:

- Türk Eximbank ihracatçıya imkanları ölçüsünde desteğini sürdürüyor. Bizim Eximbank’ın da örneğin makine sektörümüzün yabancı alıcılarını finanse edip, bizim üreticilerin ürünlerine doğru yönlendirmesi gerekiyor. Zamanla bu model de devreye girer diye düşünüyorum.