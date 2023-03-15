İspanyol Roca, Eskişehir’den 60 ülkeye ihracat yapıyor

Yıllık 2,1 milyar Euro ciro elde eden İspanyol Roca, Eskişehir tesislerindeki üretimi ile Türkiye’den 60 ülkeye ihracat yapıyor. Banyo alanı için tasarladığı ürünlerin imalatını 22 ülkedeki 84 tesisinde gerçekleştiren firmanın Eskişehir tesisi, Türkiye’nin en büyük üç armatür fabrikasından biri. Roca, Eskişehir fabrikasına bu yıl 1,5 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yapacak. “Türkiye’de üretimi olan tek yabancı markayız” diyen Roca Türkiye Genel Müdürü Salvador Lopez, Roca Gallery Barcelona’da yeni lansmanları öncesinde sorularımızı yanıtladı. Lopez, “270 kişiyi istihdam ediyoruz. Eskişehir’deki üretimimizde yüzde 95 yerliliği hedefl iyoruz. Bazı modellerimizde bu hedefe yaklaştık. Türkiye’de yaptığımız üretimi başta İspanya, Portekiz, Fransa, Fas ve Bulgaristan olmak üzere 60 ülkeye ihraç ediyoruz. ABD’ye kadar ürün yolluyoruz” şeklinde konuşuyor.

Roca’nın 1929’da küvet imal ederek üretim serüvenine başladığını anlatan Lopez, şunları söylüyor: “Bugün artık global bir markayız. Fransa ve Portekiz’in yanı sıra İngiltere, Almanya, İtalya, Fas, Arjantin, Brezilya ve Çin gibi pazarlarda hizmet veriyoruz. Hindistan’da 6 fabrikamız, Brezilya’da 5 tesisimiz var. Amazon’daki en küçük köye kadar dağıtımımız var. 4 kıtada 22 ülkede yer alan 84 üretim tesisinde üretim yapıyoruz. 22 bine yakın kişiye istihdam sağlıyoruz. Yıllık ciromuz yaklaşık 2,1 milyar Euro. 170’ten fazla pazarda varız.”

ÜRETİMİN YÜZDE 70’İ İHRACATA

Türkiye pazarına 50 yıl önce ithalatçı olarak girdiklerini, 2016’da ise 40 milyon Euro’luk bir satın alma ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde üretime başladıklarını anlatan Lopez, “Türkiye’nin en büyük üç armatür fabrikasından biriyiz. Yılda 1 milyonun üzerinde armatür üretimi gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de 112 bayimiz var. İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Muğla ve Ankara gibi kentlerde etkiniz” diyor. Eskişehir’deki üretimin yüzde 70’ini ihraç ettiklerini de kaydeden Lopez, “Başta İspanya, Portekiz, Fransa, Fas, Bulgaristan olmak üzere 60 ülkeye ihracat yapıyoruz” şeklinde konuşuyor.

İÇ PAZAR PAYINI GENİŞLETECEK

Roca Türkiye 2022’de, yurt içi satışlarda yüzde 55 büyürken, toplam satışlarda yüzde 64’lük büyümeye ulaşmış. Lopez, satışların ivmesini yetkinliğe sahip oldukları armatür ve gömme rezervuarın getirdiğini anlatıyor. Bu yıl için de hedefleri büyük. Lopez, “Yüzde 30’luk iç pazar payını, bu yıl yüzde 36’ya çıkarmayı hedefl iyoruz. Avrupa’da armatürler 20 senede bir yenilenirken Türkiye’de bu zaman 7 yıl. Orta-üst segmente ürün satıyoruz. Satış noktalarımızın da sayısını artıracağız. Tesislerimize 1,5 milyon Euro’nun üzerinde yenileme yatırımları yapacağız. Zaten fabrikayı aldığımız günden beri yatırımdayız” diyor.

Lopez, deprem bölgesinde de bayileri olduğunu hatırlatıyor ve şunları söylüyor: “Adana, Hatay, Gaziantep, Malatya başta olmak üzere 10 bayimiz bulunuyor. Bizi sevindiren şey, hepsinin sağlığının iyi olması. Biz de elimizden geldiğince bölgeye yardımcı olmaya çalışıyoruz.”

DÜNYANIN 7 ŞEHRİNDEKİ GALERİLER BULUŞMA NOKTASI

Barcelona’daki Roca Gallery bir deneyim alanı olarak tasarlanmış. Salvador Lopez, tüm dünyadan ve Türkiye’den gelen ünlü mimarların katıldığı lanslanman sırasında dünyadaki 7 galerileri hakkında da şu bilgileri veriyor: “Bu fikir 2010 yılında doğdu. Yapı şirketleri ve sektör profesyonelleri arasında sürekli diyaloğu teşvik eden bir buluşma noktası. Halka da açık. Sergiler yapılabiliyor, sunumlara etkinliklere sahne oluyor. Roca Galeriler Londra, Şangay, Pekin, Barselona, Madrid, Lizbon ve São Paulo şehirlerinde var. Mesala Londra’daki galerimizin mimarı Zaha Hadid’ti. Barcelona’yı Carlos Ferrater, Madrid’i Carlos Lamela yaptı. Pekin de Ma Yansong, Şangay’da Francesc Rifé Studio, Lizbon’da Ferruz Decorators imzası var.”

■ Su tasarrufunda dünyada 2 pilot bölgeden biri Eskişehir

Roca’nın 2045’e kadar karbon nötr hedefi açıkladığını anlatan Salvador Lopez, “Son 3 yılda artan satış ve üretimimize rağmen karbon emisyonlarını yüzde 25,9 azalttık. Üretim esnasında ortaya çıkanların yüzde 10’a yakınını geri dönüştürüyoruz. Roca Türkiye olarak, su tasarrufu konusunda da önemli adımlar attık. Geçtiğimiz yıl Veolia Water Technologies Ibérica tarafından tavsiye edilen döngüsel su stratejisini uygulamaya koyduk. Vitrifiye ve armatür üretimlerinin en fazla su gerektiren süreçler olması nedeniyle, proje ilk olarak Türkiye’de Eskişehir, Fas’ta ise Settat tesislerinde başlatıldı. Eskişehir’deki üretim tesisinin pilot bölge olması dolayısıyla Veolia ile yapılacak iş birliği kapsamında şirket üretim esnasında harcanan suyu ölçümleyerek yılsonunda bilgi iletecek ve iyileşme alanları önerecek. Bu ölçümlerle bu yıl Roca Türkiye’nin ‘üretimde su tasarrufu’ konusunda yeni hedefl eri olacak.” Lopez, Roca’nın, su ve elektrik tasarrufu sağlayan, kolay temizlenebilen, sağlamlığıyla uzun yıllar kullanılabilecek tasarımları her geçen gün daha da geliştirdiğine vurgu yapıyor.

■ Akıcı Türkçesi yabancı damat...

Roca Türkiye Genel Müdürü Salvador Lopez, akıcı Türkçesiyle şaşırtıyor. Lopez’in Türkçeyi böyle konuşmasının sırrını öğreniyoruz: Bir Türk kızı ile evli… Çocukları da var. 1999 yılında Universitat Politecnica de Catalunya’dan endüstri mühendisi olarak mezun olan Lopez, uluslararası alanda hem eğitimine devam etmiş hem de global firmalarda çalışmış. Lopez’e Türklerle çalışmanın kolaylıklarını ve zorluklarını soruyoruz, samimiyetle yanıtlıyor: “İnsanlar çok duygusal. Bu hem avantaj hem dezavantaj… Motive olurlarsa çok iyi işler çıkartıyorlar. Tam tersi durumdaysa dağılıyorlar. Türk insanıyla çalışırken kalp kırmadan, empatiyle çalışmalısınız.”