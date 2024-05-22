İtalya’daki en büyük Türk yatırımı 250 milyon Euro’ya doğru yol alıyor

HAYAT Holding Ağaç Grubu Başkanı ve Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız’ın danışmanından davet geldi:

- Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, İtalya Cumhuriyeti Şövalyelik Nişanı”na (Ordine al Merito della Repubblica Italiana) layık görüldü. Venedik Sarayı’ndaki törene bekliyoruz.

Venedik Sarayı’ndaki törene giderken TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi ile MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği Başkanlıklarını yürüten Haluk Yıldız’la Temmuz 2020’de yaptığımız görüşme sonrası yazdığım yazıya baktım. Başlığı şöyleydi:

6 ülkeye yatırımı 1 milyar doları aştı, dünya 7’ncisi oldu…

Haluk Yıldız, o görüşmede İtalya’daki yatırımlarını şöyle anlatmıştı:

- 2017 yılında ülkenin 3’üncü büyük yonga levha üreticisi Gruppo Trombini’yi alarak İtalya’ya girdik. Dünyanın 3’üncü büyük mobilya üreticisi olan İtalya’daki yatırımla üretim coğrafyamızı Orta Avrupa’ya genişlettik. Ülkede en büyük Türk yatırımcı olduk.

Şirketle ilgili şu bilgiyi vermişti:

- Gruppo Trombini, Pomposa’da bulunan yılda 483 bin metreküp, Frossasso’da bulunan yılda 320 bin metreküp kapasiteli iki ayrı yonga levha tesisine sahip.

İtalya’da ilk etapta 180 milyon Euro’luk yatırım yaptıklarını bildirmişti:

- Yatırımın ikinci etabı bitince 800 bin metreküp/yıl kapasiteye, yüzde 20 pazar payına ulaşacağız. Ayrıca Frossasco’daki ikinci fabrikayı da üretime hazır hale getirecek çalışmalara başlayacağız.

Venedik Sarayı’ndaki törende Haluk Yıldız’a İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi’nin takdim ettiği “Devlet Nişanı”nın gerekçesi şöyle açıklandı:

- Türkiye ile İtalya arasındaki ticari ve sosyal ilişkileri güçlendirmek adına yürüttüğü çalışmalar nedeniyle…

Haluk Yıldız, “Nişan”ı aldıktan sonraki konuşmasında şu mesajları verdi:

İtalya, mobilya başta olmak üzere orman ürünleri sektörü için çok önemli bir pazar. Kastamonu Entegre’nin böyle önemli bir pazarda güçlü oyunculardan biri olması bizim için çok değerli.

Yürüttüğümüz çalışmalarla Türkiye ile İtalya gibi iki dost ve müttefik ülkenin ticari kültürüne de katkı sağlıyoruz. Bu ilişkiyi daha da ileriye taşımak için bize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız.

Tören sonrası sohbette Haluk Yıldız’a sordum:

- İtalya’daki tesislerden, orada üretim yapmaktan memnun musunuz?

Yanıtladı:

- Memnunuz. Büyümeye devam ediyoruz.

Yatırım konusunda detay verdi:

Satın alma bedelimiz 61 milyon Euro idi.

2024 Mart sonu itibariyle yatırım tutarı 139 milyon Euro’yu buldu.

İşletme sermayemiz 15 milyon Euro.

Ardından ekledi:

- İtalya’da bugüne kadar yaptığımız yatırım 215 milyon Euro’yu buldu. Adım adım 250 milyon Euro’ya ulaşacak.

İtalya’daki ciroyu sordum, paylaştı:

- 2023’te ciromuz 100 milyon Euro idi. 2024 yılı hedefimiz 110 milyon Euro.

İtalya’da hammadde ile ilgili bir uygulamayı paylaştı:

- İtalya’da ahşap sektörünün atıklarının bertarafında kamu kuruluşları devrede. Kamu kuruluşları atıkları topluyor. Duruma göre taşıma maliyetine göre üstüne ücret alarak atığı topluyor. Sonra o atıkları bizim gibi tesislere bila bedel veriyor.

Bunun hammadde maliyeti açısından ne anlama geldiğini şöyle açtı:

- Tonu 60-70 dolarlık hammaddeyi bila bedel kullanma şansı anlamına geliyor. Bunu bütün sektöre sağlıyorlar.

Türkiye ile İtalya arasındaki işçilik maliyeti karşılaştırmasını merak ettim, aktardı:

- Eskiden İtalya’da işçilik maliyeti ülkemizin 3.5 katı idi. Son dönemlerde fark 2.5 kata inmiş oldu…

Hayat Holding, Kastamonu Entegre ile İtalya’da en büyük yatırımcı olmayı sürdürüyor.

İtalya hükümeti, çektiği yatırımdan memnuniyeti “Nişan”la ortaya koyuyor…

Malatyalı kahvaltıda Sashimi yer mi

2016 yılı Eylül ayı sonları, Divan Grubu’nun Ankara Çukurhan’daki müze oteli… Dönemin Divan Grubu CEO’su Richard Appelbaum’un davetiyle bir grup meslektaşımla turizmi, Divan Grubu’nun planlarını konuşuyorduk.

Appelbaum’a Divan Grubu Pazarlama Müdürü Funda Eriş Top, Pazarlama Yöneticisi Burcu Kızılay’ın yanısıra grubun mutfaklarının iki önemli şefi Corporate Executive Chef, Divan Hotels & Restaurants Giancarlo Gottardo ve Murat Taşdemir de eşlik ediyordu.

O yıl Türk turizmi için kötü geçiyordu:

- İstanbul’da yüzde 45, Ankara’da yüzde 40 müşteri kaybımız var. Adana, Mersin, Bursa, Gaziantep gibi kentlerdeki otellerimizi yerli misafirler kurtarıyor.

Appaelbaum, Divan Grubu’nun diğer işlerini anımsatmıştı:

- Bizim aynı zamanda restoran, cafe, pastane, market içi fırınlar, çikolata üretimimiz var. Neyse ki bu işlerimiz nispeten iyi gidiyor. Ciromuzun yüzde 55-60’ı otellerdendi. Bu yıl yüzde 50'ye iniyor.

Akşamki sohbet sonrası meslektaşım Şelale Kadak ile ertesi gün 11.00 uçağıyla İstanbul’a dönüşü planlamıştık. Sabah bizim için hazırlanan kahvaltı masasına geçince, masadaki “Somon Sashimi” (Saşimi) dikkatimizi çekmişti.

Restoran yöneticisi gelmiş, masadaki ürünleri anlatmaya başlamıştı:

- İtalyan şefimiz Giancarlo Gottardo’nun uçağı sabah 08.00’de idi. Çok erken kalkıp “Somon Sashimi”yi size özel hazırladı.

Benim gibi Malatyalı olan Şelale Kadak’a dönmüş, takılmıştım:

- Biliyorsun Malatya sosyetesi sabah kahvaltısında mutlaka “Somon Sashimi” yer. Bizim de İtalyan şefin özel yaptığı “Somon Sashimi”yi yememiz gerekiyor.

Zamanla bu konu yakın meslektaşlarımızla şakalaşma konusu haline gelmişti:

- Malatya’da kahvaltı sofralarında “Somon Sashimi” eksik olmaz…

Eylül 2016’daki bu konuyu önceki akşam İtalya’nın İstanbul Başkonsolosluğu olan “Venedik Sarayı”ndaki tören vesilesiyle anımsadım.

Divan Grubu’nun mutfak şeflerini yöneten Giancarlo Gottardo da “İtalya Cumhuriyeti Şövalyelik Nişanı”na (Ordine al Merito della Repubblica Italiana) layık görülmüştü.

Divan Grubu’nu çocuğu gibi gören Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel’in de katıldığı törende Grubun CEO’su Murat Tomruk’la konuştum:

- Giancarlo Gottardo, grubumuzdaki 60 şefi yönetiyor. 2011 yılından beri grubumuzda görev yapıyor.

Ardından ekledi:

- Bugünlerde grubumuza yeni katılan Akaretler’deki otelimiz üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Akaretler Sıra Evler’de daha önce “W” markası olarak hizmet veren oteli Divan Grubu olarak biz devraldık, yakında hizmete açılacak.