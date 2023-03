Kadim şehirlerimizi yeniden hep birlikte ayağa kaldıracağız

11 ilimizi vuran deprem ve artçılarıyla binlerce insanımızı yitirdik. Acımız taze yasımız sürüyor. Yaraları sarmak, iyileşmek için mücadeleye devam ediliyor. O bölgelerde canla başla çalışan kahramanlar var, bunlardan biri de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın.

6 Şubat büyük felaketin ardından hemen deprem bölgesinde Hatay’a giden Büyükşehir Belediyesi’nin bölgede çok emeği var. Eminim ki deprem sonrası kadim şehirlerimiz isminde bir kitap yazılırsa bu kitabın başkahramanı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın olur.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın her noktasında bölgenin ve halkın eksiklerini gidermek için ekibiyle birlikte mücadele ediyor. Tahir Büyükakın yumuşak kalpliliği, güler yüzü ile yine insanların yüreğinde taht kurdu. İnsanların acısını paylaşarak ağladı, çocukların bir nebze de olsa acılarını unutturabilmek için onlarla oyunlar oynadı.

Kolay değil! Uykusuz ve yorgun iki şehri birden yönetiyorsunuz ve Defne’de alt ve üst yapısı 20 günde tamamlanan 2 bin metrekarelik kapalı alana sahip 54 yataklı hastane kuruyorsunuz.

Yılda 250 bin hastaya hizmet verebilecek. Burası normal bir hastane statüsünde, bugün kurulup yarın kaldırılacak bir sahra hastanesi değil. Tek farkı konteyner olarak inşa edilmiş olması. Hastanede hasta odaları, ameliyathaneler, acil servis, yoğun bakım, eczane gibi bölümler mevcut.

Tahir Büyükakın’ın liderliğinde bu hastane; devlet, millet, STK’lar ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle neler yapılabileceğini göstermek için bence çok güzel bir örnek oldu. Halkın takdirini aldığı gibi Cumhurbaşkanı’nın da takdirini aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ekipleriyle de gurur duyuyor. Her fırsatta ekiplerinden bahsederken, şunları söylüyor: “Deprem bölgesine gittiğimizde ne yapacağımızı çok iyi biliyorduk. Her zorlukta olduğu gibi nice kavuşmalara vesile olmak için ailesini ardında bırakarak yardıma koşan ekiplerin varlığı herkese büyük bir güç veriyordu. Ekiplerimiz ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Afetlere hazırlık noktasında gönüllülük eğitimi konusunda daha çok çalışmalıyız. Arama kurtarma noktasında eğitimlerimize aralıksız bir şekilde devam etmeliyiz. Biz bunun gereğini her daim yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Enkazdan çıkmış, acı bir hikâyesi olan çocuğun başını okşamak, ona her şeyin düzeleceğini, bugünlerin geçeceğini söylemek, ona umut vermek, moralini yükseltmek, başka bir şey. Tüm ekiplerimiz bunu yaptı. Acılar bitene kadar o bölgede olacağız.” Tahir Büyükakın devam ediyor: “Bu bölgedeki kardeşlerimiz kendi ayakları üzerinde durup, hayat normale dönene kadar yanlarında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz.’

Sivil yapıların önemini deprem bölgesinde bir kez daha gördük. Deprem bölgesindeki kadim şehirlerimizi, tarihimizi ve kültürümüzü yeniden hep birlikte ayağa kaldıracağımıza inanıyorum.