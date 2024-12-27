Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programıyla bugüne kadar 60 binden fazla kadını ve 280 kadın kooperatifini e-ticarete kazandıran Hepsiburada, 2030 yılına kadar 120 bin girişimci kadına ulaşmayı hedefliyor.

Hepsiburada, Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programıyla bugüne kadar 60 binden fazla kadını ve 280 kadın kooperatifini e-ticarete kazandırdı ve 2030 yılına kadar 120 bin girişimci kadına ulaşmayı hedefliyor.

En az yüzde 51 hissesi kadına ait tüm şirketlerin yararlanabildiği program kapsamında girişimcilere 1 milyon TL’ye kadar yüzde 50 komisyon indirimi imkanı, ücretsiz fotoğraf çekimi, platform içi reklam ve iletişim destekleri başta olmak üzere pek çok destek veriliyor. Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, Hepsiburada için kadın girişimcilerin önemini, “Kadın girişimciler yoksa Hepsiburada’da yok” sözleri ile dile getiriyor.

Girişimci kadınları e-ticarete kazandırarak Türkiye’ye mal olan ve dünyaya açılan girişimci kadın markaları yarattıklarını söyleyen Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, şu bilgileri veriyor:

60 binin üzerinde kadın girişimciye ulaştı

“Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı 2017’de birkaç girişimci kadınla çıktığı yolda bugün 60 bini aşkın girişimci kadına ulaştı. Programdaki kadın kooperatiflerinin sayısı ise 280 oldu. Girişimci kadınların sadece özel desteklerle e-ticarete kazandırmakla kalmıyor, düzenli olarak sektörel veri analizlerini de onlarla paylaşıyor, başarılı olmak için almaları gereken aksiyonlarla ilgili yönlendiriyoruz. Bunun için çalışan özel bir ekibimiz ve araçlarımız var. Hedefimiz 2030’a kadar 120 bin girişimci kadını e-ticarete kazandırmak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yla birlikte yeni bir işbirliği protokolüne imza attık: ‘Türkiye’nin Girişimci Kadınları’. Kamu ve özel sektör olarak güçlerimizi birleştirecek, Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınlara birlikte ulaşacağız. Bunun için il ziyaretleri yapıp eğitimler verecek, webinarlar düzenleyeceğiz.”

Her 4 aktif satıcıdan 1’i kadın

"Hepsiburada’daki aktif satıcıların yüzde 24’ü yani her 4 aktif satıcımızdan 1’i kadın. Girişimci kadınlar bugüne kadar platformumuzda 60 milyondan fazla ürün listeledi. Girişimci kadınlarımızın işlerini büyütmelerini kolaylaştırmak için onlara birçok destek sunuyoruz. 1 milyon TL ciroya kadar yüzde 50 komisyon indirimi sunarken, kadın kooperatiflerine ise ciro sınırı olmaksızın yüzde 1 komisyon oranı ve ücretsiz kargo desteği sağlıyoruz. Ürün fotoğrafı çekimi kadınların önündeki en önemli bariyerlerden biri. Ücretsiz ürün fotoğraf çekimi desteği veriyoruz. Ürün ve markalarını Hepsiburada platformunda ön plana çıkarmalarını destek oluyoruz. Adana, Hatay, Kahramanmaraş’ta E-Ticaret İhtisas Merkezleri açtık. Eğitim, pazarlama, teknoloji ve lojistik destekleri sunuyoruz. Kadınlar da bu desteklerden yararlanabiliyor. Bugün deprem bölgesinden e-ticaret yapan girişimci kadın ve kadın kooperatiflerinin sayısı 4 bini aştı.”

■ BM tebrik etti

Hepsiburada, UN Women Türkiye ve KAGİDER ile birlikte deprem bölgesindeki kadın üreticilere destek olmak amacıyla ‘Kadının Emeği Geleceğin Temeli’ kutularını oluşturup platform üzerinden satışa sundu. Mart ayında BM 68. Kadının Statüsü Komisyonu (CSW68) toplantısında anlatılan proje için Nasdaq da Times Meydanı’ndaki ekranlardan Hepsiburada’yı tebrik etti.

■ Girişimci kadınların ürünlerini kadınlar tavsiye ediyor

Gökçetekin, tavsiye ekonomisi olarak tanımlanan Link Gelir projesine değinerek, “Hepsiburada’nın müşterileri beğendikleri ürünleri tavsiye ettikçe ve bu ürünler satıldıkça kendileri de kazanıyor. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yaklaşık 1,4 milyon Link Gelir kullanıcımızla 2024 yılında hane bütçelerine 1 milyar TL ek gelir sağlamayı amaçlıyoruz” açıklamasını yapıyor.