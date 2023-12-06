Kamyonun üstündeki forklifti gördüm, bize geldiğine inanamadım

O.M.S Paslanmaz Mutfak Araçları Sanayi ve Ticaret Yönetim Kurulu Üyesi Talha Özger, 2012 yılı Temmuz ayında Kahramanmaraş’ta tencere-tava kulplarını aldıkları Onur Bakalit’in ortaklarından Veli Özdemir’i aradı.

Özdemir, o gün aldığı kararı Talha Özger’le paylaştı:

- Ben artık Onur Bakalit’te yokum. Ceketimi alıp çıktım…

Talha Özger, Özdemir’le yaptığı görüşmeyi babası ve O.M.S. Paslanmaz Mutfak Araçları Sanayi ve Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Özger’e bildirdi.

Fatih Özger, çok geçmeden Kahramanmaraş’a gitti, Özdemir’le konuştu:

- Önceki imalathanede bizim asıl muhatabımız sendin. Üretimden vazgeçmek yok. Bizim tencere-tava kulplarını senin üretmeni istiyoruz.

Fatih Özger ile O.M.S. Paslanmaz Mutfak Araçları Sanayi ve Ticaret Yönetim Kurulu Başkanvekili Hüseyin Özger destekledi, Veli Özdemir Ağustos 2012’de VM Bakalit Sanayi ve Ticaret Limited’i kurdu. 1 Eylül 2012’de de ilk faturasını kesti.

Veli Özdemir, O.M.S.’nin İstanbul’daki fabrikasına tencere-tava kulp ve saplarını göndermeye başladı. Bir süre sonra Hüseyin Özger aradı:

- Veli kardeşim, malları koliler halinde kamyona, TIR’a yüklüyorsunuz. O koliler çok ağır. Bizim işçilerin beli sakatlanacak. Malları bize paletli göndermen gerekiyor. Paletli gönderirsen kamyondan forkliftle indirip fabrikaya taşıyabileceğiz.

Veli Özdemir yutkundu, iç çekti:

- Hüseyin Abi, forklift vardı da biz mi malı paletli göndermiyoruz size. Forklift alacak paramız yok henüz. İleride alacağız inşallah…

Bu görüşmeden bir süre sonra VM Bakalit’in önüne hammadde-ara mal taşıyan kamyon yanaştı. Kamyonun üzerindeki forklift Özdemir’in dikkatini çekti, şöyle düşündü:

- İnşallah bizim de böyle bir forkliftimiz olur.

Kamyonun sürücüsü o anda sordu:

- Bu forklifti size getirdik. Nereye indirelim?

Özdemir inanamadı:

- Bizim forklift siparişimiz olmadı ki…

Kamyon sürücüsü açıkladı:

- Bu forklifti size O.M.S.’den gönderdiler…

Forklift kamyondan indirilirken Hüseyin Özger aradı:

- Şimdi de bize malları paletli gönderme de göreyim…

Geçen Cuma günü O.M.S. Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Özger, Başkanvekili Hüseyin Özger ve Yönetim Kurulu Üyesi Talha Özger’in davetiyle şirketin Adıyaman Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) fabrikasına gittik.

Meslektaşlarım Ali Çağatay ve Recep Erçin ile O.M.S.’nin danışmanı Kenan Kaffar’la Kahramanmaraş’a indiğimizde bizi Talha Özger karşıladı. Birlikte VM Bakalit’in Erkenez OSB’deki fabrikasına geçtik.

Talha Özger, bir taraftan bizi Veli Özdemir’le tanıştırırken, diğer taraftan fabrikaya neden uğradığımızı anlattı:

- Biz ürettiğimiz tencere-tava kulp ve saplarını VM Bakalit’ten alıyoruz. Çok iyi bir işbirliğimiz var.

Talha Özger’e sordum:

- Ürettiğiniz tencere-tavaların sap ve kulplarını neden kendiniz yapmıyorsunuz?

Şöyle yanıtladı:

- Sektörümüzde kulp ve sapları kendileri üretenler var. Bize göre bu apayrı bir iş. Biz VM Bakalit gibi frekansımızın tuttuğu tesise ürettirmeyi daha uygun görüyoruz.

Veli Özdemir, üretimin büyük bölümünü O.M.S.’ye yaptıklarını bildirdi:

- Ayrıca Tunus, Fas, Cezayir, İran, Rusya ve Lübnan gibi ülkelere ihracatımız da var.

Özdemir, forklifti kamyonun üstünde gördüğü güne döndü:

- Ben, “Şu anda forklift alacak paramız yok” deyince Hüseyin Abi, fabrikada kullandıklarında bir tane ayırıp güzelce bakımını yaptırmış, bize mal getiren kamyona yükletmişti.

Özger ailesinin Veli Özdemir’le kol kola girip desteklemesi, 11 yıldır Kahramanmaraş’ta VM Bakalit’in çarklarının dönmesini, 140-150 kişiye istihdam yaratmasını sağlıyor…

Abisi evin enkazından 7 gün sonra sağ çıktı işçiler fabrikayı çalıştırdı

VM Bakalit Sanayi ve Ticaret’in kurucusu Veli Özdemir, 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinin ardından 7 gün boyunca Kız Meslek Lisesi’nin müdürü olan abisi Ali Özdemir’in evinin enkazından sağ çıkmasını bekledi.

7’nci gün enkazdan sağ çıkarılan Ali Özdemir, helikopterle Kayseri’ye götürülüp hastanede tedavi altına alındı. Veli Özdemir, abisine 14 gün boyunca refakat etti.

Veli Özdemir, Kayseri’de abisine refakat ederken bir gün VM Bakalit’in İşletme Müdürü Müslüm aradı:

- Abi, işçilerden 50-60 kişi fabrikaya geldi. Ne yapalım?

Veli Özdemir, abisinin sağlığından başka şey düşünecek halde değildi:

- Müslüm, şu anda abimin sağlığına kavuşmasından başka şey düşünecek durumda değilim. Fabrika falan umurumda değil.

Müslüm usta ısrarla sürdürdü:

- Abi, arkadaşlar işe başlamak üzere gelmiş. Onlara bir şey söylememiz lazım.

Veli Özdemir, duygulandı:

- Madem öyle, işletme müdürü olarak onlara yol göster, çalışmaya başlasınlar. Belli ki o arkadaşlarımız fabrikaya sahip çıkacaklar.

Aradan 14 gün geçti, Veli Özdemir Kahramanmaraş’a döndü, doğrudan fabrikaya gitti, gözlerine inanamadı:

- Makinalarımız depremin etkisiyle ya devrilmiş ya da yerinden birkaç metre öteye gitmişti. İşçilerimiz fabrikayı temizlemiş, makineleri yerlerine taşıyıp çalışmaya başlamıştı.

Veli Özdemir, O.M.S. Yönetim Kurulu Üyesi Talha Özger ve bize fabrikayı gezdirirken durum değerlendirmesi yaptı:

- Depremden önce 150 kişilik bir kadromuz vardı. 6 ay personel sıkıntısı çektik. Kısa süre önce 140 kişi olduk. Ancak, çalışma arkadaşlarımız bir türlü deprem öncesi tempolarına dönemedi. Fire ve hata oranımızda yükselme söz konusu.

Sonra ekledi:

- İşçi arkadaşlarımızın deprem sonrası ben burada yokken fabrikaya sahip çıkmasını, makinaları yerine oturtup çalışmaya başlamasını unutamam.

Mevcut fabrikayı 2017’de inşa ettiklerini bildirdi:

- Deprem koca makineleri devirmiş, mevcut yerlerinden birkaç metre öteye fırlatmıştı ama çok şükür binamızda büyük bir sıkıntı yoktu. Sadece alçıpanlarda kırılma, patlama olmuştu. Ben deprem sonrası 3.5 ay fabrikada yattım.

Dener, bize Kayseri’de iki evini birden açtı

VM Bakalit Sanayi ve Ticaret’in kurucusu Veli Özdemir, fabrika turu sırasında Kayseri’deki Dener Makine markasını taşıyan üretim bandının önünde durdu:

- Dener’in makinelerinden çok memnunuz.

Ardından 6 Şubat 2023 depremlerini yaşadıkları günlere döndü:

- Abim Ali Özdemir enkazdan sağ çıkarıldıktan sonra devletimiz helikopterle Kayseri’ye götürüp hastanede tedavi altına aldırdı. Allah devletimize zeval vermesin.

Dener Group CEO’su Cemal Dener’in o günlerdeki desteğini anımsadı:

- Cemal Bey, öncelikle hastanede ilgisini hiç eksik etmedi. Ayrıca iki villasını bizim ailemize tahsis etti. Evlere girdik, özel olarak ısıtılmıştı. Çoraba kadar kıyafetler de hazırlanmış, odalara bırakılmıştı.

Dener’in kendilerine araba da tahsis ettiğini anlattı:

- Kahramanmaraş’tan Kayseri’ye kendi arabamızla gitmiştik. Arabaya ihtiyacımız olmadığını söyledik. Cemal Bey’in o sıkıntılı günlerimizde bize verdiği desteği asla unutamam.