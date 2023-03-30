Karaca 48 ülkeye yaptığı ihracatla küresel arenada hızla büyümeye devam ediyor

Türkiye markaları son yıllarda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, önemli pazarlarda gıda, inşaat malzemeleri, tekstil, beyaz-küçük ev aletleri ve elektronik sektörlerinde büyük başarılara imza atıyor. Pek çok önemli merkezde Türk perakende markaları da ön plana çıkıyor.

Globalde büyümeyi hedefleyen markalardan Karaca, aralarında Avusturya, Almanya, Fransa, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi gelişmiş pazarlara sahip olan 28 ülkede 576 mağazası ve 2 binin üzerinde satış noktasıyla faaliyet gösteriyor. Ayrıca online satış kanalları, bayi ve distribütör ağı ile birlikte ise 48 ülkeye erişiyor.

2022 yılında 18 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Karaca ürün gamının çok büyük bir bölümünü Türkiye’de üreterek, dünyaya pazarlıyor.

Karaca’nın marka yolculuğu

Karaca Grup Karaca, Karaca Home, Emsan, Jumbo ve Cook Plus, Kaşmir Halı, Homend, Nautica Home, Weimar Porzellan, Pera Bulvarı, Cooklife gibi geniş bir marka yelpazesini yönetiyor.

İlk perakende mağazasını 2001 yılında Etiler’deki Akmerkez AVM’de açan kuruluş, 2008’de köklü tencere ve küçük mutfak aletleri markası olan Emsan’ı satın aldı.

2012 yeni markası Karaca Home’la ev tekstili alanında iddiasını artırdı.

2014’de Bakü Azerbeycan’da yurtdışındaki ilk mağazasını açtı.

2020‘de Homend’I, Nautica Home’u, Kaşmir Halı’yı ve Weimar markalarını bünyesine kattı. Yine 2020 yılında Avrupa’da 6 mağaza açtı.

Yurtdışı mağazalaşma süreci

Uzun zamandır marka olarak yurtdışındaki mağaza ağını artırmak üzerine çalışan Karaca, hedeflediği ülkeye girmeden önce kapsamlı müşteri araştırmaları yaptırıyor. Tüketici alışkanlıklarını analiz edip, onların ihtiyaçlarını ve hayat tarzlarını anlamaya çalışıyor. Elde ettiği veriler ve içgörüler doğrultusunda mağaza ve satış konseptlerine yön veriyor.

Geçtiğimiz hafta, küçük bir basın grubu olarak Karaca CEO’su Fatih Karaca, Karaca Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Karaca, İngiltere Ülke Direktörü Cihangir Çetintırnak, Kıdemli Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Müdürü Seray Anıl ve kuruluşun PR Danışmanı IdeaPR kurucusu Şila Gök’le birlikte kuruluşun Londra’daki mağazalarını ve lojistik deposunu ziyaret ettik.

Karaca CEO’su Fatih Karaca’nın verdiği bilgiye göre, kuruluş 2022 yılında Almanya, Viyana ve Fransa mağazalarını hayata geçirdi. İngiltere ve Almanya’da lojistik merkezi de bulunan Karaca 2023 sonuna kadar açacağı Hollanda’daki ilk, Almanya’daki yedinci ve İngiltere’de iki yeni mağazasıyla iddiasını daha da artırmaya hazırlanıyor.

Fatih Karaca, 2024 yılı itibarıyla Orta Doğu ve Afrika ülkelerine odaklanmayı planlıyor. Bu doğrultuda, gelecek yıl Dubai’deki ilk Karaca mağazası açılacak. Ayrıca, Körfez ülkelerine özel Arapça e-ticaret sitesi ve mobil uygulaması ile hizmet verilecek.

Markanın uzun dönem hedefleri arasında ise (2026) Amerika’ya açılarak globalde varlığını sürdürmek yer alıyor.

İngiltere operasyonu

Londra’daki ilk mağazasını Kasım 2022 tarihinde açan Karaca, 210 m2 alana sahip Londra’da Islington Meydanı'ndaki mağazasıyla ayda 4 bine yakın ziyaretçi ağırlıyor. Mart 2023 tarihine kadar 15 bin ziyaretçiye mutfak ve sofra grubunda yer alan özel koleksiyonları sunan kuruluşun 2500 metrekare büyüklüğündeki İngiltere merkezli lojistik merkezi tüm Birleşik Krallık ülkelerine hizmet veriyor.

Şirketin, Birleşik Krallık pazarı müşterilerinin yüzde 25’ini İngiltere’de yaşayan Türkler, yüzde 35’ini İngilizler oluşturuyor. Mağazada en çok tekli sofra ürünleri, tek tabak, tek kâse gibi ürünler satılıyor. E-ticarette ise tencere seti, yemek setleri en çok satan ürünler. Şimdiye kadar Birleşik Krallık’ta 145 bin ürün satılmış. Swindon’daki depoda, 3200 ürün çeşidi, toplamda 150.000 adet ürün mevcut.

Önümüzdeki günlerde ikinci mağazasını Londra Westfield’de açacak olan kuruluş, yıllık 32 milyon ziyaretçisi ve 476 mağazasıyla Avrupa’nın en büyük AVMsi olan Westfield’de de Türkiye bayrağını dalgalandırmaya hazırlanıyor.

Deneyim alanı olarak mağazalar

Karaca, yurt içindeki mevcut mağazalarının metrekaresini büyüterek sunduğu deneyimi zenginleştirmek için projeler geliştiriyor. Sofra kısmında dijital ekranlarda kombinasyon uygulamaları, masa düzeni önerileri, süpürge deneyimleme alanı, kahve makinesi deneyim alanı gibi çözümler geliştiren kuruluş, ürün yelpazesinde de önemli inovasyonlara imza atıyor.

Karaca Grup, karbon ayak izini azaltmak için sürdürülebilirlik çalışmalarına da büyük kaynak ayırıyor. Doğaya saygılı yeni konsept mağazaları “Container Store”larda, süreç yönetimini, tasarımdan ürün teslimatına kadar birçok konuda çevresel etkileri azaltacak şekilde planlıyor.

Paris, Ankara, İzmir ve Samsun’da faaliyete geçen Container Storelar’da yapım aşamasında geri dönüştürülmüş metal, palet, mobilya ve malzemeler kullanılıyor. Düşük ve uzun ömürlü aydınlatmalarla enerji tasarrufu sağlanıyor

Karaca App

E-ticaret altyapısına yapılan yatırımlar sonucunda, Karaca’nın dijital satış grafiği sürekli olarak yükseliyor. Fatih Karaca’nın verdiği bilgiye göre, Mayıs 2021 yılında hayata geçen Karaca App uygulaması ile e-ticaret satışları 2 kat artış gösterdi. 2022’de e-ticaret satışları 2.1 milyara yakın bir rakama ulaşarak, toplam cironun yüzde 27’lik bir orana ulaştı.