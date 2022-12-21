KKM sürdürülebilir mi?

Türkiye’nin hâlihazırdaki ekonomi modeli, kur korumalı mevduat (KKM) sistemine dayanıyor. Bu sistemde 80 milyar dolar civarında para bulunuyor. Dolar kuru aylardır sabit kaldığından, burada parasını tutanlar pek kazanç sağlayamıyorlar. Hisse senetlerinin getirisi yüksek olduğundan, KKM’den önümüzdeki aylarda çıkışlar olabilir. Yine de, seçim sonrasında bile, bu havuzda muazzam bir para olacak.

Muhalefet seçimi kazanırsa, KKM’yi sonlandıracağını belirtti. Bu büyüklükteki bir paranın nasıl yönetileceğiyle ilgili teknik ve hukuki hazırlıkları herhâlde vardır. Ekonomi yönetimi liralaşma stratejisi dese de, bu dolara endeksli bir yapıdır. Hükümet bu sistemin yarın biteceğini açıklasa, burada parasını tutanların fiziki dolar talebi patlar. Piyasada böyle bir fiziksel dolar bulunmuyor. Bu nedenle hassas bir konudur.

Bu hafta başında, KKM’nin bir yıl uzatıldığı açıklandı. Tabii bir cumhurbaşkanlığı kararıyla her şey değişebilir. Hükümetin seçimi kazanması durumunda bu sistemi devam ettirebileceğini düşünüyorum. Her şeyi kontrol edebiliyorsanız, gidebildiğiniz yere kadar gidersiniz. Zaten dünyadaki yeni normalde, kaynakların dağılımının piyasaya bırakılmayacağını düşünüyorum. Kredi mekanizmasını, para akışını, hükümetler yönetecekler.