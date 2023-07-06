KOBİ’lerde dijital dönüşüm, dijital üretim…

KOBİ’lerimiz için dijital dönüşüm ve dijital üretimin önemine inanan kişi olarak bu bağlamda farkındalığın ötesinde uygulamaya geçilmesi noktasında katkıda bulunmak amacıyla açık kaynaklardan derlediğim bilgileri bilgilerinize sunmak istiyorum.

Endüstri 4.0 ile üretimin dijitalleşmesi şirketlerin ana üretim birimlerinde gerçekleşen dijitalleşmeyi ve dijital dönüşümü kapsayan tüm süreçleri kapsar.

Üretim destekleyici birimlerin dijitalleşmesi, dijital dönüşümün ilk aşaması olarak görülmekte. Dijitalleşmenin ikinci aşaması olan üretim destekleyici birimlerin (muhasebe, finans, stok yönetimi, İK süreçleri vb.) dijitalleşmesi sürecinde; değerli finansal belgelerinin (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter vb.) elektronik ortamda üretilmesi, dağıtılması ve saklanması hayata geçirilmesidir.

- Dijitalleşme, teknolojik gelişmelerin insan yaşamına yansımasıyla ortaya çıkan bir süreçtir.

Bu süreçte, analog olarak yürütülen işlemler ve faaliyetler, dijital ortama aktarılır ve dijital olarak yürütülür hale gelir.

Dijitalleşmenin ana amacı, işlemlerin daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesidir

- Dijital dönüşüm; süreçleri ve üretkenliği iyileştirmek, daha iyi müşteri ve çalışan deneyimleri sunmak, iş riskini yönetmek ve maliyetleri kontrol etmek için kullanılır.

Bir başka tanımla bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımı ile iş süreçlerinin ve bilgilerin dijitalleşme ile hızlı, para ve zaman tasarrufu sağlayarak elektronik ortama taşınması dijital dönüşüm olarak tanımlanabilir.

Dijitalleşme ve dijital dönüşüm arasındaki fark

Teknolojiyi kullanmak dijitalleşme, teknoloji iş süreçlerine entegre edip oradan bir artı dönüş veya otomasyon sağlamak ise dijital dönüşümdür.

Tüm işletmeler için önem taşıyan dijital dönüşüm kavramı özellikle KOBİ’ler için geleceği şekillendiren ve yeniliklere yardımcı olacak en önemli adım.

Dijitalleşme kavramı günümüzde birçok KOBİ’nin sürdürülebilir bir şekilde büyüme sağlaması açısından önemli bir yatırım anlamını taşıyor.

Dijitalleşme süreci bir işletmenin günden güne gelişen teknoloji ve dijitalleşmeyi iş hayatına entegre etme süreci olarak tanımlanır.

Doğru bir dijitalleşme için işletmelerin belirli strateji ve süreçlere sahip olması gerekmektedir.

Bu strateji ve süreçler işletmelerin dijitalleşmesine katkıda bulunarak teknolojiyi kolayca iş hayatına entegre edilmesini sağlamaktadır.

Böylece manuel ve verimsiz süreçler yerini hız ve kolaylığa bırakır.

Dijital dönüşüm kavramını, International Data Center (IDC) “karar alma sürecini teknolojiyle dönüştürmek” olarak tanımlıyor ve her büyüklükteki şirket için iş stratejilerinin merkezinde ve yönetim kurulu düzeyinde bir girişim olarak yer alıyor.

IDC’nin öngörüsüne göre, 2026 yılı itibariyle tüm dünyadaki KOBİ’lerin yüzde 70’i dijital olarak daha dirençli olmak ve değişen pazar koşullarından yararlanmak için BT harcamalarını önemli ölçüde artırmış olacak.

Dijital üretim

Dijital üretim; Bilgisayar sistemlerinin imalat hizmetlerine, tedarik zincirlerine, ürünlere ve süreçlere uygulanmasıdır.

Dijital üretim teknolojileri, tasarımdan üretime, nihai ürünlerin servisine kadar tüm üretim alanlarındaki sistemleri ve süreçleri birbirine bağlayarak entegre bir yaklaşım oluşturur.

Bir başka ifade ile dijital üretim; dijital teknolojilerin üretime uygulanmasıdır.

Dijital üretim, departmanlar arasında karmaşık üretim süreçlerini bir araya getirir ve hatalar ya da tekrarlanan bilgilerle dolu olabilecek kağıt işlemlerini ortadan kaldırır.

Dijtal üretim, aynı zamanda üretim yönetiminde karar verme sürecini de kolaylaştırır.

Dijital üretim sistemleri ayrıca ürünlerin müşteri ihtiyaçlarına odaklı olarak üretilmesi ve bakım gereksinimlerinin tahmin edilmesi için, verilerin ürün yöneticilerine gönderilmesini sağlar.

Dijital üretim uygulamaları

- Ürün yaşam döngüsü: Üretim süreci ilk olarak ürünün tasarlanmasıyla başlar.

Daha sonrasında kaynak bulma, üretim ve hizmet geliştirme olarak sürer.

Dijital veriler, revizyonun, tasarım özelliklerini ve ürün yaşam döngüsü süresince nasıl ilerlediğini içerir. Ürün yaşam döngüsünün süreçleri ürüne göre değişiklik gösterir.

Üretim aşamasına kadar süreç uzar veya kısalır.

- Akıllı fabrika: Otomasyonla ilgili bir uygulamadır.

İş sürecinde ekibe, gerçek zamanlı veriler sunulmasını sağlamaktadır. Bunun için makineler, sensörler ve araçlar kullanılır. Veri alışverişi esnasında operasyon teknolojisi ve bilgi teknolojisi arasında bir köprü görevi görür. Bu teknolojilerin her ikisi de derinlemesine analiz yapar. Uygulama sayesinde süreç kontrolleri, performans ve iyileştirme alanlarıyla ilgili iç görü elde edilmesine olanak tanır.

- Değer zinciri yönetimi: Kaynakları en aza indirerek tasarımdan üretime kadar geçen sürecin kolay şekilde ilerlemesini sağlar. Değer zinciri yönetimi, işletmenin başarısı açısından önemlidir. İyi bir çalışmanın ortaya çıkması için doğru bir iş birliğine ihtiyaç vardır.

Müşteri memnuniyetini sağlaması açısından önemlidir.

Çünkü optimum süreç entegrasyonu, birçok konuda olumlu sonuçlanmasına neden olur.

Azalan envanterler, iyi ürünlerle durum olumlu sonuçlanır.

Bu, müşteri memnuniyetini daha iyi bir şekilde sağlamak olarak karşımıza çıkar.

Dijital dönüşüm, dijital üretim KOBİ’ler açısından çok önemli olduğunu şu sözlerimle vurgulamak isterim; “Dijital dönüşüm ve dijital üretim dünü, bugünü ve yarını kapsar.

Günümüzde dijital dönüşüm ve dijital üretim süreçlerinde KOBİler başarılı olabilmeleri için güncel teknolojiye uyum sağlayarak ayakta kalabileceklerini unutmamalılar..