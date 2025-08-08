Konaklama vergisi kurbanı olmayın! Hangi işletmeleri kapsıyor?

Yaşamımız boyunca, bir yerden bir yere göç ederiz. Kimi zaman, işimiz gereği ya da yerleşim amaçlı başka bir kente taşınmak zorunda kalabiliriz. Yakınlarımızı görmek, yeni bir hayat kurmak ya da tatil amacıyla seyahatler de ederiz. Bu yolculuklarımızda bir motel, pansiyon ya da otelde konaklama ihtiyacı hissederiz.

Konaklama derken günü birlik de olsa, yatılı kaldığımız işletmede, gecelik ücret karşılığı ödediğimiz paradan, vergi de kesiliyor. Her sokağa çıktığımızda alışveriş yaparken, tüm harcamalarımıza vergi öderiz. Bunlardan bir diğeri ise seyahatlerimizde konakladığımız tesislerde, elimize tutuşturulan faturada kısa bir metin olarak yer alan konaklama vergisi…

Konaklama vergisi e-beyan ile verilecek!

Konaklama vergisi, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu 34 üncü maddesinde düzenlenerek, 14 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak 2023’de yürürlüğe girdi. Konaklama Vergisi beyanı, 1 Ağustos’tan itibaren e-beyan uygulamasıyla, dijital ortamda bildirilecek.

Bu yeni e- dönüşüm uygulamasıyla, mükellefe sistematik, kaliteli bir hizmet sunmanın yanında, dijital çağa uyum sürecinin oluşması, teknolojik gelişmelerin faydalı olabileceği de düşünülebilir. E-beyan uygulamasıyla, işletmelerin konaklama vergisi beyanlarını verirken daha hızlı ve daha kolay ve güvenilir bir sistemi sağlamak amacı taşıdığı görülüyor.

Otel, motel, tatil köyleri, pansiyon, apart otel, dağ evi gibi tesislerde geceleme ile birlikte, bu tesislerde yeme, içme, eğlence, spor ve termal alanların kullanımıyla beraber, verilen hizmetlere uygulanan bir vergi olarak dikkat çekiyor.

Konaklama vergisi hangi işletmeleri kapsıyor?

Vergi uygulanırken konaklama tesisi açısından bakıldığında, herhangi bir sınırlama olmadığı göze çarpıyor. Konaklama vergisinde, hizmetten yararlananın uyruğu ve yerleşik olduğu ülkeye bakılmadığı da göze çarpıyor.

Otel, tatil köyü, butik otel, apart otel, pansiyon, motel, termal tesisler, çiftlik evi, köy evi, yayla evi, dağ evi, tatil merkezleri gibi yasanın belirlediği ilgili hükümlere göre işletilen, işletme belgesi olup olmadığına bakılmadan geceleme hizmeti sunan tüm tesislerin, bu vergiye tabi olduğu dikkat çekiyor.

Lojmanlar ve sosyal hizmet kapsamında yer alan bazı hizmetlerin konaklama vergisinden muaf olduğu görülüyor. Verginin alınmasında önemli ayrıntı ise konaklama hizmetinin sunulması.

Çadır ve karavanlardan konaklama vergisi alınır mı?

Konaklama tesisi bünyesinde, çadır ve karavan kurulmuş ve yer tahsis edilmiş çadır ve karavanlarda gerçekleşen, geceleme hizmeti için konaklama vergisi alınıyor. Ancak, konaklama tesisi dışında kendi imkânlarıyla kurulan, çadır ve karavanlardan konaklama vergisi alınmıyor.

Konaklama tesisinde geceleme hizmetinde vergi?

Tesiste günlük konaklayan kişi, geceyi tamamlamaz ve tesisten ayrılırsa da konaklama vergisi alınıyor. Birden fazla günü içeren fakat tamamı kullanılmayan, konaklamalara ait geceleme hizmetindeki vergide ise fiilen hizmet sunulan günler dikkate alınarak, konaklama vergisi hesaplanıyor.

Organizasyon hizmetinde vergi uygulanır mı?

Konaklama tesisinde, geceleme hizmeti dışında yapılan sünnet, düğün, kokteyl, kongre gibi hizmetlerden ise vergi alınmıyor.

Konaklama vergisi mükellefi kimler?

Konaklama tesisini işleten, konaklama vergisi mükellefi oluyor. Konaklama vergisi matrahına, KDV dâhil edilmiyor. Konaklama vergisi beyannamesi, takip eden ayın 26’sında yani Temmuz ayının beyanı Ağustos ayının 26’ıncı günü akşamına kadar veriliyor.

Fatura ve belgelerde konaklama vergisi nasıl gösterilir?

Konaklama vergisi, fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösteriliyor. Konaklama vergisinden indirim yapılmıyor. Acente açısından ise: Konaklama hizmetinin, müşteriye konaklama vergisi dâhil satılması ve belgeyle ispatı durumunda konaklama tesisi, acenteye düzenlediği faturada, vergiyi ayrıca belirtiyor. Acente, müşteriye düzenlediği faturada vergiyi ayrıca göstermiyor.

Vergiyi kim ödüyor?

Konaklama hizmetini sunan işletme, konaklama vergisini ödüyor. Vergi, müşteriden tahsil ediliyor.

Konaklama vergisi oranı ve hesaplaması nasıl?

Verginin oranı, %2 olarak uygulanıyor. Konaklama hizmeti üzerinden, KDV hariç hesaplanıyor. Örneğin ;konaklama tesisinde konaklama hizmeti oda fiyatı 4 bin lira. Matrahı da KDV hariç 4 bin lira oluyor.

Konaklama vergisini 4 bin lira üzerinden hesaplayalım:

Konaklama Vergisi: Konaklama Hizmeti bedeli * %2 formülü ile; 4.000 TL * %2 = 80 TL oluyor.

Öyle görülüyor ki; yaşamımızın her alanını kapsayan e - dönüşümler çoğalıyor. Kurumlar da maliye de dijital uygulamalara uyum sürecinde çalışıyor. Mükellefi gelecek yıllarda, artarak devam edecek olan e - uygulamalara hazırlıyor.

Her geçen gün vatandaşın ödediği vergiler artarken, seyahat etme alanı da alım gücünün azalması ve enflasyon koşullarında daralıyor. Seyahat ederken, bir otelde konaklarken, gecelediğiniz işletmeden ayrılırken, kişiye uzatılan faturada yüzde 2 oranlı konaklama vergisini de yine vatandaş ödüyor.

Ne diyelim….Ödediği vergilerle her geçen gün zor durumda kalan, eline geçen maaşla bir ay geçinemeyince, bazen kredi çekmek zorunda kalan vatandaşın, bırakın vergiyi ödemeye, seyahate, konaklamaya da ne ekonomik gücü ne de umudu kaldı.

Gelir dağılımında eşitliğin sağlanarak, hiç değilse yılda bir hafta vergisiz, borçsuz olarak, işçiler, emekliler, asgari ücretliler ve birçok çalışan vatandaş, gönlünce bir tatil geçirmeyi hayal ediyor…Hayallerin gerçek olduğu güzel günlere umutla….