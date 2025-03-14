Konfordan mahrumiyet güçtür

Bilinçli mahrumiyet, konforu azaltır, gayreti çoğaltır. Tüm büyük başarıların altında ödenmiş bir bedel, terk edilmiş bir konfor ve bilinçli bilgisizlik ve ilgisizlik alanlarının örgüsü vardır.

Mahrumiyet; imkânlardan yoksun olma hali. Olması gerekenin kısıtlılığı… Hayatın içindeki konfor alanlarıyla sağlanan yaşam kalitesinin bir kısmı veya tamamının elden gitmesi… Mahrumiyet; konforu azaltır, gayreti çoğaltır. Yokluğunu, mahrumiyetini çekmediğinin, varlığının tadına varamazsın.

Mahrum olunan şeyin daha önce sahibiyizdir veya o şey bir başkasındadır fakat bizde yoktur. Önce imkân vardı, mahrumiyet sonradan var oldu. İmkânın ortadan kalkması, insanda yoksunluk hissi uyandırdı. Konfor tuzağından kurtulmanın yolu, kaçınılmaz bir şekilde mahrumiyetten geçecektir.

Sihirli sözcük: vazgeçme…

Her mahrumiyet eziyet midir? Başlangıçta evet. Çünkü o şu anda yoktur ve senin de bunun için yapabileceğin bir şey yoktur. Yoksunluk, “sende olmaması” halidir. Yoksulluk ise “sendekinin yetmezliği” ifadesidir. Yoksun isen o şeyden mahrumsun. Yoksul isen mahrumiyet daha yıkıcı olabilir.

Mahrumiyet, 2 farklı duygu ile gelişir. Birincisi; tamamlama arzusu ki, bu gayreti tetikler. İkincisi de mahrum olunandan vazgeçme halidir. Ruhun gelişiminde mahrumiyetin büyük rolü olduğu bilinir. Tamamlanma arzusu tetiklenince mahrumiyet sebepleri sorgulanacaktır. Yeter ki vazgeçmeyi seçme.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Mahrumiyete dair…

Yaratıcılığı nasıl geliştiririm?

“Erenler zehir getirin / Bal ilen öldürmen beni / Yokluk benim eski dostum / Mal ilen öldürmen beni.” Âşık Hüdai; mahrumiyeti cana minnet bilecek kadar yücelikle tanımlar. Enflasyon; konfor alanlarının bir çıktısı ise tedavisi için durgunluk (mahrumiyet) çare olarak düşünülebilir. Obeziteyle mücadele zaten diyet dediğimiz aşırı beslenmekten kendini mahrum bırakmak değil midir?

Minimalizm mahrumiyet mi?

Neticede mahrumiyet, hayata katamadıklarımız kadar hayatımızda olması gerekmeyenlerdir. Bunun kararı da ancak o şeyden mahrum olma haliyle yaşadığımızda verilecektir. Maddi zenginliğin ölçüsü; servet biriktirmek ise manevi zenginliğin ölçüsü az şeye ihtiyaç duymak, hazdan mahrum kalmaktır.

not/ Hazzı erteleyebilmek başarının kilit taşıdır

Mahrumiyetin bir bedeli vardır. Konforu azaltması… Ancak bir ödülü de vardır. Varlığıyla seni sınava sokan hayat, ondan mahrum bırakarak seni olgunlaştırır. İnsan, zıddıyla sınanır dengiyle eşleştirilir.

“Onsuz yaşayamam” deme; seni onsuz da yaşatırım. “Ondan mahrum olursam yaşayamam” deme; seni ondan mahrum bırakarak da yaşatırım. Kişiyi yücelten; ona akıtılanların büyüsüne kapılmadan, “bu bana lâzım değil” diyebilmesidir. İhtiyaçların sınırlı, isteklerin sonsuz olduğu bu dünyada zaten hayat kalitesini yükseltmenin bir yolu da budur; Bilinçli mahrumiyet.

Ramazan, insanın kendi iradesiyle kendisini bazı şeylerden mahrum bırakmasıdır aslında… Hangi kuvvet seni aç kalmaya zorlayabilir? Oruç sayesinde inancın gücü; sana gıdalardan bir süreliğine mahrum kalmayı sağlar. Mahrumiyeti biraz da “kayıp” penceresinden değil, “kazanç” odağından gör. Konfor çürütür, mahrumiyet olgunlaştırır. Eğer mahrum edildiğini doğru okuyabilmişsen…