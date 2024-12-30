Konserler, sergiler, festivaller

Zorlu PSM’nin 2024 bilançosu: Bin 100 etkinlik, 700 bin sanatsever

İstanbul'un önde gelen kültür sanat merkezlerinden Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), 2024 yılında gerçekleştirdiği etkinliklerle ilgili verileri paylaştı. Yapılan açıklamaya göre Zorlu PSM, 2024 yılında bin 100 etkinlikte 700 bin sanatseveri ağırladı.

Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “2024 yılını Türkiye’deki tüm sanatseverlere ilham veren, kapsayıcı ve eğlenceli programlarla dolu bir yıl olarak tamamladık. Dünyaca ünlü müzisyenler, oyuncular, efsaneleşmiş müzikaller ve prodüksiyonların yanı sıra genç yetenekler ve alternatif sesler sahnelerimizde yer aldı. 2025’te de kültür ve sanatı daha da ileriye taşıyacak yeni prodüksiyonlarla, dünyaca ünlü isimlerle, her kesime ulaşmayı amaçlayan projelerimizle ve sektörümüze değer katacak faaliyetlerimizle ülkemizin kültür sanat hayatına katkı sunmayı sürdüreceğiz” dedi.

- ÇEV Sanat’tan "Barış Konseri"

ÇEV Sanat’ın, genç sanatçıları ile dünyaca ünlü çellist Pablo Ferrandez’i buluşturacağı "Barış Konseri" 13 Ocak 2025 Pazartesi akşamı Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek. ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin organize ettiği, sunuculuğunu Ceyda Düvenci’nin gönüllü üstleneceği konser QNB’nin ana sponsorluğunda, Borusan Otomotiv ve Mandarin Oriental’in katkılarıyla gerçekleştirilecek.

ÇEV Sanat’ın genç sanatçıları Defne Güngör (keman), İdil Bursa (çello) Tarık Kaan Alkan (piano) ve çello sanatçısı Pablo Ferrandez’in evrensel dil müzikle Dünya Barışı için performans sergileyecekleri konseri, şef İbrahim Yazıcı yönetecek.

- Volkswagen Arena’da önümüzdeki ayın programı belli oldu

2020 yılında piyasaya sürdüğü Makaveli albümü ve Deluxe versiyonuyla ivme yakalayan Türkçe rap sahnesinin yetenekli MC’lerinden Motive, 'Taycan’ albüm lansman konseri için 18 Ocak Cumartesi akşamı Volkswagen Arena’ya konuk olmaya hazırlanıyor.

Elektronik müzik tutkunları ve klasik müzik severler için deneyim sunacak olan Symphobeats, 24 Ocak Cumartesi akşamı Volkswagen Arena'da sahnede olacak. Tüm zamanların en sevilen animasyon müzikal drama filmlerinden biri olan The Lion King (Aslan Kral), 30'uncu yılında Piu Entertainment organizasyonuyla 26 Ocak Pazartesi akşamı Volkswagen Arena’da film gösterimi olarak yeniden hayat bulacak.

- “Pera Klasikleri”nde yılın ilk konseri

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda 11 Ocak Cumartesi 19.30’da gerçekleşecek konser, dinleyenlere hem sanatsal hem de atmosferik bir müzikal yolculuk vadediyor.

- Ali Öz’ün fotoğraf arşivi çevrimiçi erişime açıldı

Garanti BBVA tarafından kurulan Salt, fotoğrafçı ve foto muhabiri Ali Öz’ün arşivini çevrimiçi erişime açtı. Salt Araştırma Kent, Toplum ve Ekonomi Arşivi’ne eklenen koleksiyon, 1978’den 2000’lerin başlarına Türkiye’nin toplumsal ve mekânsal dönüşümünü belgeleyen 5 bine yakın fotoğraftan oluşuyor.

- CerModern’de Ali Teoman Germaner sergisi

Sanatta 15’inci yılını kutlayan CerModern, sanatın usta isimlerinden Ali Teoman Germaner, nâm-ı diğer ALOŞ’un, 1950’lerden günümüze kadar uzanan sanat yolcuğunu kapsamlı bir şekilde ele alan “ALOŞ: Dün, Bugün, Yarın” sergisine ev sahipliği yapacak. Sergi, 4 Ocak – 30 Mart 2025 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Burak Fidan’ın küratörlüğünde gerçekleştirilecek sergi, Germaner’in zaman ve bellek üzerine görsel düşüncelerini heykeller, resimler, baskılar, özgün ALOŞNAME desenleri ve Reotek işbirliğiyle gerçekleştirilen multimedya yerleştirmesiyle izleyiciye sunulacak.

- Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025 takvimi

“Şehirde Festival Var" mottosuyla yapılacak Türkiye Kültür Yolu Festivali-2025 takvimi şöyle: 5-13 Nisan'da Adana'da, 10-18 Mayıs'ta Mardin'de, 17-25 Mayıs'ta Manisa'da, 24 Mayıs-1 Haziran'da Şanlıurfa'da, 21-29 Haziran'da Samsun'da, 28 Haziran-6 Temmuz'da Bursa'da, 5-13 Temmuz'da Trabzon'da, 12-20 Temmuz'da Van'da, 2-10 Ağustos'ta Nevşehir'de, 16-24 Ağustos'ta Erzurum'da, 30 Ağustos-7 Eylül'de Çanakkale'de, 6-14 Eylül'de Kayseri'de, 13-21 Eylül'de Gaziantep'te, 20-28 Eylül'de Ankara ve Konya'da, 27 Eylül-5 Ekim'de İstanbul'da, 4-12 Ekim'de Malatya'da, 11-19 Ekim'de Diyarbakır'da, 25 Ekim-2 Kasım'da İzmir'de, 1-9 Kasım'da Antalya'da.