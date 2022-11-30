Konutta kredi paketine ihtiyaç yok

Konut geliştiricileri beş aydır şikâyet ediyorlar. Ekonomi politikası tercihi olarak kredi musluklarının kapatılmasıyla, yerli talebi bitti. Bu piyasayı son iki yıldır fazlaca destekleyen yabancı alımlarının düşmesi de tuz biber ekti.

Konutta yeni bir kampanyanın spekülasyonu yapılıyor. Eğer olursa, kuvvetle muhtemel kamu bankaları aracılığıyla krediye ulaşma imkânı sağlanacak. Son dönemdeki düzenlemelerden oldukça rahatsız olan özel bankaların bu topa gireceklerini düşünmüyorum. Türkiye’de gayrimenkul sektörünün ve ihracatçıların lobileri güçlüdür. İhracatçılar da ‘‘Döviz kuru enflasyon oranı kadar artmalı’’ diyorlar. O zaman onlara da bir tatlandırıcı verelim. Döviz kurlarını yükseltelim. Yüksek enflasyon ortamı sürsün. Kurların artmasıyla inşaat maliyetleri yükselir. Konut geliştiricileri maliyet artışlarını doğal olarak satış fiyatlarına yansıtırlar. Zaten çok yüksek olan fiyatlar bir tur daha atar.

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’nin büyük şehirlerinde konut fiyatları yıllık olarak yüzde 200-250 arttı. Bu artış oranları, resmi enflasyon verisinin neredeyse üç katıdır. Konut fiyatları, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal dinamikleriyle örtüşmüyor. Sektör kusura bakmasın. Ev fiyatlarını ve kiraları daha da artıracak yeni bir kredi paketine ihtiyaç yoktur. Başka çözümler düşünelim.