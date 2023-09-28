Köprü Çanakkale’yi cazibe merkezi yaptı, 14.5 milyar Euro’luk katkı yaratacak

2017 yılı Ekim ayı başlarında Bülend Engin’in ayrılması üzerine Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk Semizoğlu, 1990’lı yıllarda yapılan Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi (OSB) dosyasını önüne koydu:

- Çanakkale OSB’nin şimdiye kadar dolmuş olması gerekirdi. Bizim OSB’ye yatırım çekmemiz gerekiyor.

Bu hedefi koyarken kırmızı çizgisini de çekti:

- Çanakkale’de hunharca bir sanayileşme istemiyoruz. Kentimize uyacak, dokusunu bozmayacak sanayi kuruluşları burada yatırım yapmalı.

2.6 milyar Euro’luk yatırım maliyeti olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün temelinin 18 Mart 2017’de atılması Semizoğlu’nun Çanakkale OSB’ye yatırım çekme hedefini tetikledi:

- 1915 Çanakkale Köprüsü, trafik açısından acil bir proje değildi ama bir vizyon projesiydi. Köprünün temelinin atılmasıyla birlikte Çanakkale bir cazibe merkezi haline geldi, tersine göç başladı.

Geçenlerde yolum Çanakkale’ye düştü, ÇTSO Başkanı Selçuk Semizoğlu ve Genel Sekreteri Sema Sandal’la buluştum. Semizoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nü şöyle değerlendirdi:

- Köprü, bölgemizin ve ilimizin kalkınması için ulaşılabilir olmak yönünden büyük bir ihtiyaçtı. Yani, bir gelişim ve vizyon projesiydi. Nitekim Çanakkale OSB bu süreçte doluluğa ulaştı. Genişleme konusunda da hazırlıklara başladık.

Benzeri hareketliliğin 62 parselle hayata geçen Ezine Gıda İhtisas OSB’sinde yaşandığını kaydetti:

- Ezine Gıda İhtisas OSB’de tahsisler tamamlandı. 62 parselin tamamı yatırımcı sahiplerini buldu.

O an aklına geçmişteki teşvik sistemi geldi:

- Geçmişteki teşvik sisteminde Çanakkale 2’nci bölge olarak belirlenirken, Balıkesir, Denizli, Konya, Kayseri gibi kentlerimiz 3’üncü bölge kapsamında idi. Şaka gibi bir durumdu. İlçe bazlı ve sektörel teşvikler devreye girince bu dezavantajımız ortadan kalktı.

Kentteki büyük yatırımları anımsattı:

- İçdaş, Kale Grubu, Akçansa, Dardanel, Doğtaş… Bunlar Çanakkale’de üretim yapan dünya çapında şirketlerimiz. Çanakkale ekonomisinin yüzde 2’sini bu şirketler oluşturuyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- Çanakkale’de işsizlik oranı Türkiye ortalamasının yarısı düzeyindedir.

1915 Çanakkale Köprüsü’ne döndü:

- Köprü ve Malkara-Çanakkale otoyolu, küresel ticaret için stratejik konuma sahip. Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege’yi birbirine bağlayan yol ve köprü ile öncelikle Trakya, Batı Anadolu, Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz’de kesintisiz erişim ile ticaretin artmasına katkı sağlıyor.

2018 Troya Yılı projesinin Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nda doğduğunu kaydetti:

- 2018 Troya Yılı projesi, Çanakkale’yi turizmde de öne çıkardı. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçen yıl devreye girmesi de, turizmde canlanmanın yaşanmasını sağladı.

Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Asos ve Troya Tünellerinin de gelişim projesi olarak gördüklerini bildirip, şu hesabı ortaya koydu:

- 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesi 10 yılda doğrudan ve dolaylı etkileri ile toplam 14.5 milyar Euro’ya eşdeğer ekonomik değer üretecek. İstihdama büyük katkısı olacak. O nedenle köprünün açıldığı 2022’yi “Çanakkale Yılı” olarak görüyoruz.

1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili verilen Hazine garantisi konusunu da şöyle irdeledi:

- Köprüyü yapan ve işleten konsorsiyum 3 milyar Euro harcadı. 11 yıllık işletme döneminin sonunda alacağı rakam toplam 3.6 milyar Euro’yu bulacak.

Köprü’nün Çanakkale’yi İstanbul’a yakınlaştırdığına dikkat çekti:

- Çanakkale ile İstanbul Havalimanı arası 2.5 saate indi. Köprü ile birlikte Çanakkale göç de almaya başladı.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün trafik doluluğu açısından verilen garanti sayısını aşması şimdilik olası görünmüyor.

Ancak, ÇTSO Başkanı Semizoğlu’nun dile getirdiği gibi lojistik ve ticaret açısından önemli katkısının olacağının işaretleri de ilk yıldan görülüyor…

Köprünün 10 yılda 14.5 milyar Euro’ya eşdeğer ekonomik değer üreteceği hesabını da yabana atmamak gerekiyor…

İhracatçı sayısı 3 kat arttı, ihracatımız 2.2 Milyar doları buldu

ÇANAKKALE Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, kentin ihracatında öne çıkan sektör ve ürünleri sıraladı:

- Demir çelik, çimento, su ürünleri ve hayvansal mamuller, seramik, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında Çanakkale çok büyük pay sahibi.

2022 yılı ihracat verisini paylaştı:

- Sıraladığım sektörlerde üretim yapan firmalarımızın ihracatı 2022 yılında yüzde 37 arttı. Çanakkale’nin ihracatı geçen yıl 2.2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kentten en fazla ihracat yapılan ülkelerden örnek verdi:

- İspanya, Almanya, Yunanistan, İtalya ve ABD, en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında yer alıyor.

ÇTSO olarak bir Dış Ticaret Destek Merkezi kurduklarını ifade etti:

- Bu merkezin çalışmalarıyla 3 yıl içinde ihracatçı sayımızı 3 kat artırdık.

Çanakkale’de yabancıya mülk edinmek yasak

ÇANAKKALE Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu’na kente yönelen yabancı yatırımcı durumunu sordum, şöyle yanıtladı:

- Yurt dışından yabancı yatırımcılar Çanakkale’yi tercih ediyor. Ancak, mülk edinmeleri yasak olduğu için sıkıntı yaşanabiliyor.

Şu veriyi paylaştı:

- Odamızın 9 bin 271 üyesi var. Odamıza kayıtlı yabancı sermayeli firma sayısı ise 78.

Yeri gelmişken kentteki işletmelerin yapısıyla ilgili bilgi aktardı:

- Çanakkale’deki işletmelerin yüzde 70’i mikro, yüzde 24’ü küçük, yüzde 4’ü orta ve yüzde 2’si büyük ölçeklidir.

671 kilometrelik sahil şeridi ile Türkiye ikincisi

ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, kentin turizmdeki gücünü ve potansiyelini şu veri ile ortaya koydu:

- Çanakkale turizmi ve tarımı ile bilinir. Çanakkale, 671 kilometrelik sahil şeridiyle Türkiye ikincisi konumunda bulunuyor. Ancak, bu avantaj turizm gelirlerine yeterince yansımıyor.

Ardından ekledi:

- “Çanakkale” denildiğinde ilk akla gelen maneviyatımız ve ecdadımızdır. Ulu Önderimizdir, tarihimizdir.

Bu noktada Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Troya Kültür Yolu Festivali”nin kente etkisini sordum, yanıtladı:

- “Troya Kültür Yolu Festivali”nin kentimize katkısını görüyoruz. Turizm açısından hareketlilik yaratıyor. Kentimizin turizm yönünün tanıtılmasına katkısı oluyor.

Yeri gelmişken coğrafi işaretli ürünler üzerinde durdu:

- Coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısı en son “Işıkeli Nohut Kahvesi” ile birlikte 14 oldu.

Coğrafi işaretli ürünleri sıraladı:

● Ezine Peyniri, Bayramiç Elması, Bayramiç Beyazı, Çanakkale El Halısı, Bozcaada Çavuşüzümü, Yenice Kırmızı Biberi, Geyikli Zeytinyağı, Bayramiç Tahin Helvası, Bayramiç Zeytinyağı, Lapseki Şeftalisi, Biga Peynir Tatlısı, Biga Pirinci, Çanakkale Domatesi, Işıkeli Nohut Kahvesi.

“Çanakkale Sofrası” kitabı da çıkardıklarını bildirdi:

- Bu yıl da eski hizmet binamızı üniversite ile birlikte “Gastro Akademi” olarak faaliyete geçirmek üzere proje hazırlıyoruz.

Yüzde 53’ü orman

ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, Çanakkale’de kısa süre önce yaşanan orman yangınına değindi:

- Tarım ve Orman Bakanımız yangında 2 bin 650 hektar ormanlık alan, 1430 hektar tarım ve diğer alanlar olmak üzere 4 bin 80 hektarlık alanın yangından etkilendiğini açıkladı. Orman teşkilatına ve köylüsüne yangını söndürme çalışmaları için teşekkür ediyorum.

Çanakkale’de orman varlığının yüzde 53 olduğunu belirtti:

- Kentimizi yeniden yeşertmek için ÇTSO olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.